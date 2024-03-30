https://ria.ru/20240330/izrail-1936765321.html

"Хезболла" десять раз обстреляла израильские позиции

"Хезболла" десять раз обстреляла израильские позиции - РИА Новости, 30.03.2024

"Хезболла" десять раз обстреляла израильские позиции

Ливанское шиитское движение "Хезболлах" заявило, что в пятницу 10 раз обстреляло позиции израильских военных. РИА Новости, 30.03.2024

2024-03-30T01:17

2024-03-30T01:17

2024-03-30T01:17

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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КАИР, 30 мар - РИА Новости. Ливанское шиитское движение "Хезболлах" заявило, что в пятницу 10 раз обстреляло позиции израильских военных. В заявлении движения говорится, что бойцы "Хезболлах" совершили шесть обстрелов на восточном направлении и четыре на западном. Движение подчеркнуло, что в ходе ударов по израильским приграничным позициям использовало ракеты, артиллерийские снаряды и беспилотник. По данным "Хезболлах", в четверг движение семь раз обстреляло израильские позиции, в среду - шесть. Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала о порядка 80 тысячах жителей севера Израиля, которые оказались в аналогичной ситуации.

https://ria.ru/20240329/konflikt-1915630213.html

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в мире, израиль, ливан, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году