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Кубанские казаки привезли гумпомощь в город Горское в ЛНР - РИА Новости, 30.03.2024
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19:36 30.03.2024
https://ria.ru/20240330/gumpomosch-1936866164.html
Кубанские казаки привезли гумпомощь в город Горское в ЛНР
Кубанские казаки привезли гумпомощь в город Горское в ЛНР - РИА Новости, 30.03.2024
Кубанские казаки привезли гумпомощь в город Горское в ЛНР
Кубанские казаки привезли тонну гуманитарного груза в город Горское в Луганской Народной Республике, казачество впервые доставило посылки в этот населенный... РИА Новости, 30.03.2024
2024-03-30T19:36
2024-03-30T19:36
надежные люди
луганская народная республика
сочи
досааф
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КРАСНОДАР, 30 мар - РИА Новости. Кубанские казаки привезли тонну гуманитарного груза в город Горское в Луганской Народной Республике, казачество впервые доставило посылки в этот населенный пункт и планирует продолжать помогать городу, рассказал РИА Новости командир поискового отряда "Казачья сотня" отделения ДОСААФ в Сочи Николай Анненко. По его словам, казаки доставили в Горское тонну продуктов, медикаментов, подушек, одеял, теплой одежды и детских игрушек. "Мы приняли решение выехать с гуманитарной помощью бойцам и местным жителям в Горское, которое находится в "красной зоне", бои идут на расстоянии 20-25 километров от города. Предложила туда поехать моя дочь Анастасия Есипова, так как там воюет ее муж… У нас упор был на местных жителей, людей, которые остались без ничего", - сказал собеседник агентства, добавив, что представители казачества приехали в этот населённый пункт впервые. Он уточнил, что всё привезённое было передано сотрудникам отдела по делам семьи и ребенка местной администрации. Теперь взаимодействие с властями города продолжится на регулярной основе. Следующий гумгруз для Горского уже собран, его планируют направить многодетным и малообеспеченным семьям, добавил Анненко.
https://ria.ru/20240330/kvadrokopter-1936859917.html
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луганская народная республика, сочи, досааф
Надежные люди, Луганская Народная Республика, Сочи, ДОСААФ
Кубанские казаки привезли гумпомощь в город Горское в ЛНР

Кубанские казаки впервые привезли гумпомощь в город Горское в ЛНР

© Фото : Кубанское казачье войскоОтряд "Казачья Сотня" вместе с казаками Лазаревского казачьего общества привезли гуманитарный груз в город Горское в Луганской Народной Республике
Отряд Казачья Сотня вместе с казаками Лазаревского казачьего общества привезли гуманитарный груз в город Горское в Луганской Народной Республике - РИА Новости, 1920, 30.03.2024
© Фото : Кубанское казачье войско
Отряд "Казачья Сотня" вместе с казаками Лазаревского казачьего общества привезли гуманитарный груз в город Горское в Луганской Народной Республике
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КРАСНОДАР, 30 мар - РИА Новости. Кубанские казаки привезли тонну гуманитарного груза в город Горское в Луганской Народной Республике, казачество впервые доставило посылки в этот населенный пункт и планирует продолжать помогать городу, рассказал РИА Новости командир поискового отряда "Казачья сотня" отделения ДОСААФ в Сочи Николай Анненко.
По его словам, казаки доставили в Горское тонну продуктов, медикаментов, подушек, одеял, теплой одежды и детских игрушек.
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"Мы приняли решение выехать с гуманитарной помощью бойцам и местным жителям в Горское, которое находится в "красной зоне", бои идут на расстоянии 20-25 километров от города. Предложила туда поехать моя дочь Анастасия Есипова, так как там воюет ее муж… У нас упор был на местных жителей, людей, которые остались без ничего", - сказал собеседник агентства, добавив, что представители казачества приехали в этот населённый пункт впервые.
Он уточнил, что всё привезённое было передано сотрудникам отдела по делам семьи и ребенка местной администрации.
Теперь взаимодействие с властями города продолжится на регулярной основе. Следующий гумгруз для Горского уже собран, его планируют направить многодетным и малообеспеченным семьям, добавил Анненко.
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