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Макаревич* и Пугачева учат Россию жить - РИА Новости, 30.03.2024
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Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
08:00 30.03.2024 (обновлено: 13:52 30.03.2024)
https://ria.ru/20240330/geroi-1936748039.html
Макаревич* и Пугачева учат Россию жить
Макаревич* и Пугачева учат Россию жить - РИА Новости, 30.03.2024
Макаревич* и Пугачева учат Россию жить
Спустя неделю после теракта в "Крокус Сити Холле" выяснилось, что есть люди, желающие научить всех тому, как правильно скорбеть и выражать свои эмоции. РИА Новости, 30.03.2024
2024-03-30T08:00
2024-03-30T13:52
теракт в "крокус сити холле"
аналитика
алла пугачева
крокус сити холл
андрей макаревич*
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1b/1936188857_961:0:2340:776_1920x0_80_0_0_828ae255cfe4441930f7721f2f007608.jpg
Спустя неделю после теракта в "Крокус Сити Холле" выяснилось, что есть люди, желающие научить всех тому, как правильно скорбеть и выражать свои эмоции."Публичное вырывание собственных волос на просторах интернета считаю пошлейшим занятием. Можешь помочь — помоги. А трындеть не надо", — написал Андрей Макаревич* на своей странице в Facebook**. Других слов о трагедии в "Крокус Сити Холле" он, увы, не нашел.Что ж, мы, конечно, не можем заставить кого-то разделять нашу боль и скорбь — ну не трогает человека убийство невинных людей, остается лишь руками развести. Воспитывать поздно, да и не наше, в общем-то, дело. Вот только есть одно очень существенное но: когда дело касается новых соотечественников Макаревича*, сам он рвет волосы в максимально неожиданных местах. Быстрого взгляда в соцсети хватает, чтобы заметить: трагедия 7 октября его тронула гораздо сильнее. Более того, 24 декабря даже вышла песня "We stand with Israel" — напомним, что к этому моменту счет жертв среди мирных жителей Газы перевалил за 20 тысяч. Но горю израильтян певец предпочел сочувствовать публично. Это, само собой, другое.Показательно и то, что Макаревич* решил донести всем свою точку зрения, как правильно себя вести, практически сразу после Аллы Пугачевой. Та, в свою очередь, тоже решила всех научить жить: "Скорбь должна быть в душе, а не в Инстаграм**". Поделилась она этими размышлениями, как ни удивительно, все в той же соцсети под селфи.В сухом остатке Андрей Макаревич* подарил нам яркий пример двойных стандартов, причем пример лицемерный, да еще и вторичный по содержанию. Похоже, певец не заметил, как из автора одной замечательной песенки превратился в ее героя.&quot;Мы бы всех их победили, только нас не замечают! // Только нас не замечают из-за разницы в размерах // И за это нас прощают — очень маленьких, но смелых&quot;, — пел он когда-то.Конечно, можно возразить: этот пост ведь заметили. Не просто заметили, так еще и нагнали хайпа. Вот только, к печали Макаревича*, в этом всем он предстает отнюдь не в качестве какого-то морального камертона или совести нации в белом пальто, на что так старательно претендует. Более того, даже до амплуа "борца с режимом" и уж тем более изобличителя России он недотягивает.А претензии как раз на это. Ничем иным фразу о том, что россиянам он помочь не может — дескать, это их выбор, объяснить нельзя. К сожалению певца, интерес он вызывает сугубо антропологический. На уровне: "Эка интересно у него все складывается! Ничего не екает, и на высоте собственных моральных устоев не мерзнет".И в этом вся беда Макаревича*. Если когда-то он вызывал интерес творчеством, то теперь пиарится на скандалах. Ничего удивительного для вышедшего в тираж музыканта — в целом простительно, если бы не пляска на костях.А помочь вы действительно не можете. По счастью, как и помешать. Вы уже сошли с поезда, а он пошел своим путем.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.** Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240329/krokus-1936623285.html
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Давид Нармания
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аналитика, алла пугачева, крокус сити холл, андрей макаревич*
Теракт в "Крокус Сити Холле", Аналитика, Алла Пугачева, Крокус Сити Холл, Андрей Макаревич*

Макаревич* и Пугачева учат Россию жить

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк"Крокус Сити Холл"
Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 30.03.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Давид Нармания
Давид Нармания
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Спустя неделю после теракта в "Крокус Сити Холле" выяснилось, что есть люди, желающие научить всех тому, как правильно скорбеть и выражать свои эмоции.
"Публичное вырывание собственных волос на просторах интернета считаю пошлейшим занятием. Можешь помочь — помоги. А трындеть не надо", — написал Андрей Макаревич* на своей странице в Facebook**. Других слов о трагедии в "Крокус Сити Холле" он, увы, не нашел.
Музыкант Андрей Макаревич* - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
Оскорблявший россиян Макаревич* высказался о теракте в "Крокусе"
Вчера, 13:16
Что ж, мы, конечно, не можем заставить кого-то разделять нашу боль и скорбь — ну не трогает человека убийство невинных людей, остается лишь руками развести. Воспитывать поздно, да и не наше, в общем-то, дело. Вот только есть одно очень существенное но: когда дело касается новых соотечественников Макаревича*, сам он рвет волосы в максимально неожиданных местах. Быстрого взгляда в соцсети хватает, чтобы заметить: трагедия 7 октября его тронула гораздо сильнее. Более того, 24 декабря даже вышла песня "We stand with Israel" — напомним, что к этому моменту счет жертв среди мирных жителей Газы перевалил за 20 тысяч. Но горю израильтян певец предпочел сочувствовать публично. Это, само собой, другое.
Показательно и то, что Макаревич* решил донести всем свою точку зрения, как правильно себя вести, практически сразу после Аллы Пугачевой. Та, в свою очередь, тоже решила всех научить жить: "Скорбь должна быть в душе, а не в Инстаграм**". Поделилась она этими размышлениями, как ни удивительно, все в той же соцсети под селфи.
Скриншот публикации Аллы Пугачевой в соцсетях
Пугачева заявила, что скорбь должна быть в душе, а не в соцсетях
28 марта, 13:34
В сухом остатке Андрей Макаревич* подарил нам яркий пример двойных стандартов, причем пример лицемерный, да еще и вторичный по содержанию. Похоже, певец не заметил, как из автора одной замечательной песенки превратился в ее героя.
«

"Мы бы всех их победили, только нас не замечают! // Только нас не замечают из-за разницы в размерах // И за это нас прощают — очень маленьких, но смелых", — пел он когда-то.

Конечно, можно возразить: этот пост ведь заметили. Не просто заметили, так еще и нагнали хайпа. Вот только, к печали Макаревича*, в этом всем он предстает отнюдь не в качестве какого-то морального камертона или совести нации в белом пальто, на что так старательно претендует. Более того, даже до амплуа "борца с режимом" и уж тем более изобличителя России он недотягивает.
Сотрудники Росгвардии у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 24.03.2024
Иноагенты прошли путь от борцов с властью до проповедников терроризма
24 марта, 08:00
А претензии как раз на это. Ничем иным фразу о том, что россиянам он помочь не может — дескать, это их выбор, объяснить нельзя. К сожалению певца, интерес он вызывает сугубо антропологический. На уровне: "Эка интересно у него все складывается! Ничего не екает, и на высоте собственных моральных устоев не мерзнет".
И в этом вся беда Макаревича*. Если когда-то он вызывал интерес творчеством, то теперь пиарится на скандалах. Ничего удивительного для вышедшего в тираж музыканта — в целом простительно, если бы не пляска на костях.
Музыкант Андрей Макаревич* - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
Общественники попросили лишить Макаревича* звания народного артиста
17 января, 17:01
А помочь вы действительно не можете. По счастью, как и помешать. Вы уже сошли с поезда, а он пошел своим путем.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
** Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
 
Теракт в "Крокус Сити Холле"АналитикаАлла ПугачеваКрокус Сити ХоллАндрей Макаревич*
 
 
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