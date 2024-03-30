https://ria.ru/20240330/germaniya-1936865097.html

Никто и не хотел. В Германии раскрыли трагическую тайну об Украине

Никто и не хотел. В Германии раскрыли трагическую тайну об Украине - РИА Новости, 30.03.2024

Никто и не хотел. В Германии раскрыли трагическую тайну об Украине

Западные страны не поставляют Украине необходимые вооружения, так как "не хотят ее победы", заявил немецкий журналист Юлиан Репке в социальной сети X. РИА Новости, 30.03.2024

2024-03-30T19:31

2024-03-30T19:31

2024-03-30T21:50

специальная военная операция на украине

в мире

германия

украина

россия

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1c/1929982793_0:0:3008:1692_1920x0_80_0_0_b7c97d5a5f0cc03a720faeb32ac71600.jpg

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Западные страны не поставляют Украине необходимые вооружения, так как "не хотят ее победы", заявил немецкий журналист Юлиан Репке в социальной сети X."Надо четко сказать: победа Украины не в интересах тех, кто мог бы поставить соответствующее вооружение", — написал он.По словам журналиста, вероятность возвращения Киевом утраченных территорий стремится к нулю, а возможность замораживания конфликта зависит уже не от Запада, а от Москвы. Российская армия, утверждает Репке, уверена в том, что находится на победном пути, и будет продолжать достижение своих целей в зоне СВО.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законными целями. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240330/armiya-1936857342.html

https://ria.ru/20240330/general-1936841440.html

германия

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, германия, украина, россия, нато