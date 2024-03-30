https://ria.ru/20240330/germaniya-1936865097.html
Никто и не хотел. В Германии раскрыли трагическую тайну об Украине
Никто и не хотел. В Германии раскрыли трагическую тайну об Украине - РИА Новости, 30.03.2024
Никто и не хотел. В Германии раскрыли трагическую тайну об Украине
Западные страны не поставляют Украине необходимые вооружения, так как "не хотят ее победы", заявил немецкий журналист Юлиан Репке в социальной сети X. РИА Новости, 30.03.2024
2024-03-30T19:31
2024-03-30T19:31
2024-03-30T21:50
специальная военная операция на украине
в мире
германия
украина
россия
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1c/1929982793_0:0:3008:1692_1920x0_80_0_0_b7c97d5a5f0cc03a720faeb32ac71600.jpg
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Западные страны не поставляют Украине необходимые вооружения, так как "не хотят ее победы", заявил немецкий журналист Юлиан Репке в социальной сети X."Надо четко сказать: победа Украины не в интересах тех, кто мог бы поставить соответствующее вооружение", — написал он.По словам журналиста, вероятность возвращения Киевом утраченных территорий стремится к нулю, а возможность замораживания конфликта зависит уже не от Запада, а от Москвы. Российская армия, утверждает Репке, уверена в том, что находится на победном пути, и будет продолжать достижение своих целей в зоне СВО.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законными целями. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240330/armiya-1936857342.html
https://ria.ru/20240330/general-1936841440.html
германия
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1c/1929982793_277:0:3008:2048_1920x0_80_0_0_54f4a76ef3dfd8d5da051a678f8434c1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, германия, украина, россия, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Германия, Украина, Россия, НАТО
Никто и не хотел. В Германии раскрыли трагическую тайну об Украине
Немецкий журналист Репке: страны, способные помочь Украине, не хотят ее победы