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Никто и не хотел. В Германии раскрыли трагическую тайну об Украине - РИА Новости, 30.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:31 30.03.2024 (обновлено: 21:50 30.03.2024)
https://ria.ru/20240330/germaniya-1936865097.html
Никто и не хотел. В Германии раскрыли трагическую тайну об Украине
Никто и не хотел. В Германии раскрыли трагическую тайну об Украине - РИА Новости, 30.03.2024
Никто и не хотел. В Германии раскрыли трагическую тайну об Украине
Западные страны не поставляют Украине необходимые вооружения, так как "не хотят ее победы", заявил немецкий журналист Юлиан Репке в социальной сети X. РИА Новости, 30.03.2024
2024-03-30T19:31
2024-03-30T21:50
специальная военная операция на украине
в мире
германия
украина
россия
нато
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Западные страны не поставляют Украине необходимые вооружения, так как "не хотят ее победы", заявил немецкий журналист Юлиан Репке в социальной сети X."Надо четко сказать: победа Украины не в интересах тех, кто мог бы поставить соответствующее вооружение", — написал он.По словам журналиста, вероятность возвращения Киевом утраченных территорий стремится к нулю, а возможность замораживания конфликта зависит уже не от Запада, а от Москвы. Российская армия, утверждает Репке, уверена в том, что находится на победном пути, и будет продолжать достижение своих целей в зоне СВО.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законными целями. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240330/armiya-1936857342.html
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в мире, германия, украина, россия, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Германия, Украина, Россия, НАТО
Никто и не хотел. В Германии раскрыли трагическую тайну об Украине

Немецкий журналист Репке: страны, способные помочь Украине, не хотят ее победы

© AP Photo / Markus SchreiberФлаги Германии, Украины и ЕС в Берлине
Флаги Германии, Украины и ЕС в Берлине - РИА Новости, 1920, 30.03.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
Флаги Германии, Украины и ЕС в Берлине. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Западные страны не поставляют Украине необходимые вооружения, так как "не хотят ее победы", заявил немецкий журналист Юлиан Репке в социальной сети X.
"Надо четко сказать: победа Украины не в интересах тех, кто мог бы поставить соответствующее вооружение", — написал он.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 30.03.2024
Армия парализована. На Украине пришли в ужас из-за грозного удара России
Вчера, 18:27
По словам журналиста, вероятность возвращения Киевом утраченных территорий стремится к нулю, а возможность замораживания конфликта зависит уже не от Запада, а от Москвы. Российская армия, утверждает Репке, уверена в том, что находится на победном пути, и будет продолжать достижение своих целей в зоне СВО.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законными целями. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Немецкие военнослужащие на танках Leopard 2 - РИА Новости, 1920, 30.03.2024
Немецкий генерал сделал шокирующее заявление о вводе войск на Украину
Вчера, 16:27
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреГерманияУкраинаРоссияНАТО
 
 
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