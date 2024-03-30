https://ria.ru/20240330/general-1936841440.html

Немецкий генерал сделал шокирующее заявление о вводе войск на Украину

Немецкий генерал сделал шокирующее заявление о вводе войск на Украину - РИА Новости, 30.03.2024

Немецкий генерал сделал шокирующее заявление о вводе войск на Украину

Ввод сухопутных войск западных стран на Украину не изменит ситуацию в пользу Киева, а лишь усугубит ее, заявил генерал бундесвера в отставке Эрхард Бюлер в... РИА Новости, 30.03.2024

2024-03-30T16:27

2024-03-30T16:27

2024-03-30T17:02

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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Ввод сухопутных войск западных стран на Украину не изменит ситуацию в пользу Киева, а лишь усугубит ее, заявил генерал бундесвера в отставке Эрхард Бюлер в эфире подкаста телерадиокомпании MDR."Развертывание на Украине сухопутных войск отдельных стран, с какой бы целью это ни было сделано, не улучшит ситуацию. Наоборот, она станет более сложной и неуправляемой", — предупредил он.По словам генерала, у натовских военных уже есть негативный опыт операций, когда разные контингенты и несколько командных структур мешали успешной координации войск."Раздробленность, отсутствие единства командования — это не очень хорошо. Это только все усложняет и не поможет общей ситуации", — отметил эксперт.Бюлер призвал западные страны продолжать использовать тему ввода войск на Украину в риторике лишь в качестве сдерживающего фактора, но в то же время "держаться подальше" от реализации этих замыслов.В пятницу эксперты бундестага заявили изданию Zeit, что если военные какого-либо члена Североатлантического альянса примут участие в "коллективной самообороне" на стороне Украины в соответствии со статьей 51 Устава ООН и при этом во время боевых действий подвергнутся удару, то это не станет основанием для вступления блока в конфликт.

https://ria.ru/20240330/ukraina-1936832949.html

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в мире, германия, нато, украина, киев, оон