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Учеников автошкол без лицензии не допустят к экзамену на права - РИА Новости, 30.03.2024
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02:48 30.03.2024
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Учеников автошкол без лицензии не допустят к экзамену на права
Учеников автошкол без лицензии не допустят к экзамену на права - РИА Новости, 30.03.2024
Учеников автошкол без лицензии не допустят к экзамену на права
Ученики автошкол в России, не получивших заключение ГИБДД о соответствии их материально-технической базы программам подготовки водителей, не будут допущены к... РИА Новости, 30.03.2024
2024-03-30T02:48
2024-03-30T02:48
общество
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Ученики автошкол в России, не получивших заключение ГИБДД о соответствии их материально-технической базы программам подготовки водителей, не будут допущены к экзаменам на права в Госавтоинспекции с 1 апреля 2024 года, следует из соответствующего постановления правительства РФ. Согласно документу, ученики автошкол в России будут допущены к сдаче экзаменов на водительские права только в том случае, если автошкола получит соответствующее лицензионное заключение о соответствии ее учебно-материальной базы установленным требованиям. Соответствующие изменения в постановление правительства РФ вступят в силу с 1 апреля.
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общество, россия, гибдд мвд рф
Общество, Россия, ГИБДД МВД РФ
Учеников автошкол без лицензии не допустят к экзамену на права

Ученики автошкол без лицензии не смогут сдать экзамен на права с 1 апреля

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСдача практического экзамена на право управления автотранспортом категории "B" в ГИБДД
Сдача практического экзамена на право управления автотранспортом категории B в ГИБДД - РИА Новости, 1920, 30.03.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Сдача практического экзамена на право управления автотранспортом категории "B" в ГИБДД. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Ученики автошкол в России, не получивших заключение ГИБДД о соответствии их материально-технической базы программам подготовки водителей, не будут допущены к экзаменам на права в Госавтоинспекции с 1 апреля 2024 года, следует из соответствующего постановления правительства РФ.
Согласно документу, ученики автошкол в России будут допущены к сдаче экзаменов на водительские права только в том случае, если автошкола получит соответствующее лицензионное заключение о соответствии ее учебно-материальной базы установленным требованиям.
Во время практических занятий в автошколе - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
В России изменятся требования для получения водительских прав
28 марта, 02:52
Соответствующие изменения в постановление правительства РФ вступят в силу с 1 апреля.
 
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