https://ria.ru/20240330/ekzamen-1936768601.html
Учеников автошкол без лицензии не допустят к экзамену на права
Учеников автошкол без лицензии не допустят к экзамену на права - РИА Новости, 30.03.2024
Учеников автошкол без лицензии не допустят к экзамену на права
Ученики автошкол в России, не получивших заключение ГИБДД о соответствии их материально-технической базы программам подготовки водителей, не будут допущены к... РИА Новости, 30.03.2024
2024-03-30T02:48
2024-03-30T02:48
2024-03-30T02:48
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Ученики автошкол в России, не получивших заключение ГИБДД о соответствии их материально-технической базы программам подготовки водителей, не будут допущены к экзаменам на права в Госавтоинспекции с 1 апреля 2024 года, следует из соответствующего постановления правительства РФ. Согласно документу, ученики автошкол в России будут допущены к сдаче экзаменов на водительские права только в том случае, если автошкола получит соответствующее лицензионное заключение о соответствии ее учебно-материальной базы установленным требованиям. Соответствующие изменения в постановление правительства РФ вступят в силу с 1 апреля.
https://ria.ru/20240328/voditelskie_prava-1936287645.html
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Общество, Россия, ГИБДД МВД РФ
Учеников автошкол без лицензии не допустят к экзамену на права
Ученики автошкол без лицензии не смогут сдать экзамен на права с 1 апреля
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Ученики автошкол в России, не получивших заключение ГИБДД о соответствии их материально-технической базы программам подготовки водителей, не будут допущены к экзаменам на права в Госавтоинспекции с 1 апреля 2024 года, следует из соответствующего постановления правительства РФ.
Согласно документу, ученики автошкол в России будут допущены к сдаче экзаменов на водительские права только в том случае, если автошкола получит соответствующее лицензионное заключение о соответствии ее учебно-материальной базы установленным требованиям.
Соответствующие изменения в постановление правительства РФ вступят в силу с 1 апреля.