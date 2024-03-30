https://ria.ru/20240330/dtp-1936836887.html

Автомобилю Tesla оторвало два колеса после ДТП в Москве

Автомобилю Tesla оторвало два колеса после ДТП в Москве - РИА Новости, 30.03.2024

Автомобилю Tesla оторвало два колеса после ДТП в Москве

Автомобиль Tesla стал участником ДТП в субботу днём на Киевском шоссе в Москве, машине оторвало два колеса, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 30.03.2024

2024-03-30T15:59

2024-03-30T15:59

2024-03-30T16:23

происшествия

москва

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Автомобиль Tesla стал участником ДТП в субботу днём на Киевском шоссе в Москве, машине оторвало два колеса, передаёт корреспондент РИА Новости.Дорожное происшествие произошло перед поворотом на Алабино. Столкнулись Tesla и внедорожник Range Rover, Tesla развернуло, у неё оторвалось заднее правое колесо. Ещё одно её оторвавшееся колесо лежало на обочине.Рядом также стоит машина коммунальных служб.В это же время на Киевском шоссе произошла еще одна автомобильная авария - столкнулись две иномарки. Удар пришелся на переднюю часть одного из автомобилей, у машины смяло капот.

https://ria.ru/20240203/tesla-1925168608.html

москва

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2024

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происшествия, москва