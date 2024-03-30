https://ria.ru/20240330/dtp-1936836887.html
Автомобилю Tesla оторвало два колеса после ДТП в Москве
Автомобилю Tesla оторвало два колеса после ДТП в Москве - РИА Новости, 30.03.2024
Автомобилю Tesla оторвало два колеса после ДТП в Москве
Автомобиль Tesla стал участником ДТП в субботу днём на Киевском шоссе в Москве, машине оторвало два колеса, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 30.03.2024
2024-03-30T15:59
2024-03-30T15:59
2024-03-30T16:23
происшествия
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Автомобиль Tesla стал участником ДТП в субботу днём на Киевском шоссе в Москве, машине оторвало два колеса, передаёт корреспондент РИА Новости.Дорожное происшествие произошло перед поворотом на Алабино. Столкнулись Tesla и внедорожник Range Rover, Tesla развернуло, у неё оторвалось заднее правое колесо. Ещё одно её оторвавшееся колесо лежало на обочине.Рядом также стоит машина коммунальных служб.В это же время на Киевском шоссе произошла еще одна автомобильная авария - столкнулись две иномарки. Удар пришелся на переднюю часть одного из автомобилей, у машины смяло капот.
https://ria.ru/20240203/tesla-1925168608.html
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происшествия, москва
Автомобилю Tesla оторвало два колеса после ДТП в Москве
Автомобилю Tesla оторвало два колеса после ДТП на Киевском шоссе в Москве
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Автомобиль Tesla стал участником ДТП в субботу днём на Киевском шоссе в Москве, машине оторвало два колеса, передаёт корреспондент РИА Новости.
Дорожное происшествие произошло перед поворотом на Алабино. Столкнулись Tesla и внедорожник Range Rover, Tesla развернуло, у неё оторвалось заднее правое колесо. Ещё одно её оторвавшееся колесо лежало на обочине.
Рядом также стоит машина коммунальных служб.
В это же время на Киевском шоссе произошла еще одна автомобильная авария - столкнулись две иномарки. Удар пришелся на переднюю часть одного из автомобилей, у машины смяло капот.