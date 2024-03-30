https://ria.ru/20240330/dtp-1936803113.html

В Орловской области два человека погибли в ДТП с тремя машинами

В Орловской области два человека погибли в ДТП с тремя машинами - РИА Новости, 30.03.2024

В Орловской области два человека погибли в ДТП с тремя машинами

Два человека, в том числе ребенок, погибли в ДТП с тремя автомобилями в Орловской области, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД. РИА Новости, 30.03.2024

2024-03-30T11:24

2024-03-30T11:24

2024-03-30T14:29

происшествия

россия

орловская область

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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Два человека, в том числе ребенок, погибли в ДТП с тремя автомобилями в Орловской области, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.ДТП произошло на 30-м километре автодороги Орел — Тамбов. По данным полиции, в пятницу около 20:20 водитель Scania при обгоне КамАЗа столкнулся с ним, а затем врезался в автомобиль Daewoo, который двигался во встречном направлении."Водитель и пассажир автомобиля Daewoo — девочка 2011 года рождения — скончались от полученных телесных повреждений. Пассажир легкового автомобиля — женщина 1992 года рождения — получила телесные повреждения, после оказания медицинской помощи отпущена на амбулаторное лечение", — говорится в публикации.В отношении водителя Scania возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".Подозреваемому избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

https://ria.ru/20240107/dtp-1920092556.html

россия

орловская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, орловская область