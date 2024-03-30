Разработчик дронов рассказал о защите ЧФ от беспилотных катеров ВСУ
Кузякин: российские FPV-дроны смогут защитить ЧФ от беспилотных катеров ВСУ
Оператор FPV-дрона. Архивное фото
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Российские FPV-дроны смогут защищать Черноморский флот от безэкипажных катеров ВСУ, заявил РИА Новости гендиректор "Центра комплексных беспилотных решений" (ЦКБР) Дмитрий Кузякин.
"FPV-дроны в перспективе могут стать эффективным и дешевым средством поражения безэкипажных катеров противника. Не исключаю, что в перспективе мы увидим "войну дронов" на Черноморском направлении. <…> Сегодня мы работаем в этом направлении, держим связь с нашими моряками и обучаем их специалистов. Специалисты ВМФ проявили очень живой интерес к данной тематике", — сказал собеседник агентства.
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ВСУ неоднократно пытались атаковать безэкипажными катерами российские корабли, гражданские суда и порты, а также Крымский мост. Сообщалось о создании в ВМС Украины отдельной бригады морских беспилотников.
ЦКБР (резидент технопарка ЦАГИ, Жуковский) занимается полным циклом вопросов боевого применения FPV-систем: от обучения пилотированию и эффективному применению до производства самих беспилотников. Компания создала линейку боевых FPV-дронов "Джокер". Последняя на сегодняшний день модель "Джокер-10" несет полезную нагрузку до пяти килограммов, развивая скорость до 100 километров в час (до 200 километров в час без полезной нагрузки). Научный костяк Центра — выпускники МФТИ.