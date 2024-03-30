https://ria.ru/20240330/drony-1936801210.html

Разработчик дронов рассказал о защите ЧФ от беспилотных катеров ВСУ

Разработчик дронов рассказал о защите ЧФ от беспилотных катеров ВСУ - РИА Новости, 30.03.2024

Разработчик дронов рассказал о защите ЧФ от беспилотных катеров ВСУ

Российские FPV-дроны смогут защищать Черноморский флот от безэкипажных катеров ВСУ, заявил РИА Новости гендиректор "Центра комплексных беспилотных решений"... РИА Новости, 30.03.2024

2024-03-30T11:14

2024-03-30T11:14

2024-03-30T14:10

специальная военная операция на украине

безопасность

украина

вооруженные силы украины

вмф рф

цаги имени н. е. жуковского

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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Российские FPV-дроны смогут защищать Черноморский флот от безэкипажных катеров ВСУ, заявил РИА Новости гендиректор "Центра комплексных беспилотных решений" (ЦКБР) Дмитрий Кузякин."FPV-дроны в перспективе могут стать эффективным и дешевым средством поражения безэкипажных катеров противника. Не исключаю, что в перспективе мы увидим "войну дронов" на Черноморском направлении. <…> Сегодня мы работаем в этом направлении, держим связь с нашими моряками и обучаем их специалистов. Специалисты ВМФ проявили очень живой интерес к данной тематике", — сказал собеседник агентства.ВСУ неоднократно пытались атаковать безэкипажными катерами российские корабли, гражданские суда и порты, а также Крымский мост. Сообщалось о создании в ВМС Украины отдельной бригады морских беспилотников.

https://ria.ru/20231217/dron-1916262341.html

https://ria.ru/20240329/drony-1936517568.html

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безопасность, украина, вооруженные силы украины, вмф рф, цаги имени н. е. жуковского