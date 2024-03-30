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Разработчик дронов рассказал о защите ЧФ от беспилотных катеров ВСУ - РИА Новости, 30.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:14 30.03.2024 (обновлено: 14:10 30.03.2024)
https://ria.ru/20240330/drony-1936801210.html
Разработчик дронов рассказал о защите ЧФ от беспилотных катеров ВСУ
Разработчик дронов рассказал о защите ЧФ от беспилотных катеров ВСУ - РИА Новости, 30.03.2024
Разработчик дронов рассказал о защите ЧФ от беспилотных катеров ВСУ
Российские FPV-дроны смогут защищать Черноморский флот от безэкипажных катеров ВСУ, заявил РИА Новости гендиректор "Центра комплексных беспилотных решений"... РИА Новости, 30.03.2024
2024-03-30T11:14
2024-03-30T14:10
специальная военная операция на украине
безопасность
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Российские FPV-дроны смогут защищать Черноморский флот от безэкипажных катеров ВСУ, заявил РИА Новости гендиректор "Центра комплексных беспилотных решений" (ЦКБР) Дмитрий Кузякин."FPV-дроны в перспективе могут стать эффективным и дешевым средством поражения безэкипажных катеров противника. Не исключаю, что в перспективе мы увидим "войну дронов" на Черноморском направлении. &lt;…&gt; Сегодня мы работаем в этом направлении, держим связь с нашими моряками и обучаем их специалистов. Специалисты ВМФ проявили очень живой интерес к данной тематике", — сказал собеседник агентства.ВСУ неоднократно пытались атаковать безэкипажными катерами российские корабли, гражданские суда и порты, а также Крымский мост. Сообщалось о создании в ВМС Украины отдельной бригады морских беспилотников.
https://ria.ru/20231217/dron-1916262341.html
https://ria.ru/20240329/drony-1936517568.html
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безопасность, украина, вооруженные силы украины, вмф рф, цаги имени н. е. жуковского
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Украина, Вооруженные силы Украины, ВМФ РФ, ЦАГИ имени Н. Е. Жуковского
Разработчик дронов рассказал о защите ЧФ от беспилотных катеров ВСУ

Кузякин: российские FPV-дроны смогут защитить ЧФ от беспилотных катеров ВСУ

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкОператор FPV-дрона
Оператор FPV-дрона - РИА Новости, 1920, 30.03.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Оператор FPV-дрона. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Российские FPV-дроны смогут защищать Черноморский флот от безэкипажных катеров ВСУ, заявил РИА Новости гендиректор "Центра комплексных беспилотных решений" (ЦКБР) Дмитрий Кузякин.
"FPV-дроны в перспективе могут стать эффективным и дешевым средством поражения безэкипажных катеров противника. Не исключаю, что в перспективе мы увидим "войну дронов" на Черноморском направлении. <…> Сегодня мы работаем в этом направлении, держим связь с нашими моряками и обучаем их специалистов. Специалисты ВМФ проявили очень живой интерес к данной тематике", — сказал собеседник агентства.
Тестирование первой ночной версии FPV-дрона Гастелло в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 17.12.2023
В зоне СВО успешно протестировали первую ночную версию FPV-дрона "Гастелло"
17 декабря 2023, 05:11
ВСУ неоднократно пытались атаковать безэкипажными катерами российские корабли, гражданские суда и порты, а также Крымский мост. Сообщалось о создании в ВМС Украины отдельной бригады морских беспилотников.

ЦКБР (резидент технопарка ЦАГИ, Жуковский) занимается полным циклом вопросов боевого применения FPV-систем: от обучения пилотированию и эффективному применению до производства самих беспилотников. Компания создала линейку боевых FPV-дронов "Джокер". Последняя на сегодняшний день модель "Джокер-10" несет полезную нагрузку до пяти килограммов, развивая скорость до 100 километров в час (до 200 километров в час без полезной нагрузки). Научный костяк Центра — выпускники МФТИ.

Дрон Джокер - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
Рота ВСУ сдалась в плен, увидев работу дронов "Джокер"
Вчера, 05:03
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьУкраинаВооруженные силы УкраиныВМФ РФЦАГИ имени Н. Е. Жуковского
 
 
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