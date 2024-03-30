https://ria.ru/20240330/drony-1936771666.html

Российские военные отработали навыки пилотирования FPV-дронов

Российские военные отработали навыки пилотирования FPV-дронов - РИА Новости, 30.03.2024

Российские военные отработали навыки пилотирования FPV-дронов

Военнослужащие подразделения группировки войск "Юг" провели практические занятия по отработке навыков пилотирования FPV-дронов, рассказал РИА Новости специалист РИА Новости, 30.03.2024

2024-03-30T04:33

2024-03-30T04:33

2024-03-30T04:34

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ДОНЕЦК, 30 мар - РИА Новости. Военнослужащие подразделения группировки войск "Юг" провели практические занятия по отработке навыков пилотирования FPV-дронов, рассказал РИА Новости специалист отряда подготовки операторов БПЛА с позывным "Ротор". "Сегодня курсанты занимались на учебном месте по практическим полетам. По истечении 120 часов налета теоретической части и усвоению программы обучения по поведению дронов в небе, по мелкой моторике, по технической части знаний они переводятся после промежуточной аттестации на практические занятия", - рассказал инструктор. Как пояснил инструктор, курсанты, помимо предварительного прохождения 120-часовой учебной работы на симуляторе полетов, изучают техническую часть по устройству и принципам работы FPV-дронов, а также в полевых условиях учатся ремонтировать БПЛА и разбираться в электротехнической части, обращаться с пультом, специальными очками и самим дроном. "Человек, после того как он позанимался теоретической частью и поработал на симуляторе, мог спокойно ощущать себя за пультом FPV-дрона, привыкнуть к его физике, к его поведению, понимать алгоритмы взаимодействия в подразделении, в группе, в расчете и, соответственно, пройти ту полетную программу, которая предусмотрена планом обучения", - добавил военнослужащий. Полетная программа предусматривает отработку практических навыков пилотирования FPV-дронов в условиях, приближенных к боевым. В нее входят такие упражнения, как выполнение фигур пилотажа, пилотирование с большим и маленьким весом, обнаружение, следование за целью, поражение цели и прохождение FPV-дроном заданного маршрута со сложным рельефом местности, а также обход препятствий.

https://ria.ru/20240329/dron-1936514062.html

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