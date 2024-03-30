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В России разрабатывают бронеавтомобиль для уничтожения бомб и фугасов - РИА Новости, 30.03.2024
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02:14 30.03.2024 (обновлено: 10:26 30.03.2024)
https://ria.ru/20240330/broneavtomobil-1936767960.html
В России разрабатывают бронеавтомобиль для уничтожения бомб и фугасов
В России разрабатывают бронеавтомобиль для уничтожения бомб и фугасов - РИА Новости, 30.03.2024
В России разрабатывают бронеавтомобиль для уничтожения бомб и фугасов
Специальный бронированный автомобиль создается для транспортировки на полигон неразорвавшихся авиационных бомб, фугасов и других крупных боеприпасов массой до... РИА Новости, 30.03.2024
2024-03-30T02:14
2024-03-30T10:26
технологии
россия
внии гочс
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
безопасность
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Специальный бронированный автомобиль создается для транспортировки на полигон неразорвавшихся авиационных бомб, фугасов и других крупных боеприпасов массой до полутора тонн, сообщает на сайте Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС). "В 2023 году институт по заказу департамента спасательных формирований МЧС России разработал техническое задание на создание такого специального автомобиля. Были определены требования к нему и сформирован его перспективный технический облик", - говорится в сообщении на сайте ВНИИ ГОЧС. Отмечается, что в состав пиротехнического автомобиля войдет дистанционно управляемый робот, который доставит боеприпас до места его уничтожения, если габариты машины не позволят к нему подъехать. Кроме этого, планируется установка крана-манипулятора, отсека со специальным оборудованием, грузового кузова-контейнера, а также взрывозащищенных контейнеров. "Кран-манипулятор даст возможность погрузить в кузов-контейнер взрывоопасный предмет массой почти до полутора тонн. Управление им будет осуществляться дистанционно с помощью пульта из безопасного места", - подчеркивает ВНИИ ГОЧС. По задумке ученых института, взрывозащитный контейнер должен обеспечивать безопасную перевозку взрывоопасных предметов массой до пяти килограммов в тротиловом эквиваленте. "Основная задача, которую мы ставили перед собой, в том, что новая разработка должна обеспечить повышенный уровень безопасности пиротехников при транспортировке взрывоопасных предметов. Бывает, невозможно уничтожить боеприпас на месте обнаружения, например, в черте плотной городской застройки или вблизи критически важного объекта, и тогда требуется их безопасная транспортировка на специальный полигон", - приводятся на сайте слова заместителя начальника ВНИИ ГОЧС Владимира Мошкова. Он отметил, что достичь этого возможно за счет дистанционного управления техническими средствами, обеспечивающими безопасное удаление саперов от боеприпаса, бронированием кабины, а также использованием для перевозки специального взрывозащищенного кузов-контейнера.
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технологии, россия, внии гочс, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), безопасность
Технологии, Россия, ВНИИ ГОЧС, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Безопасность
В России разрабатывают бронеавтомобиль для уничтожения бомб и фугасов

МЧС создает бронеавтомобиль для уничтожения бомб и фугасов массой до 1,5 тонн

© ВНИИ ГОЧСНаучно-практическая конференция "Актуальные вопросы разминирования" ВНИИ ГОЧС
Научно-практическая конференция Актуальные вопросы разминирования ВНИИ ГОЧС
© ВНИИ ГОЧС
Научно-практическая конференция "Актуальные вопросы разминирования" ВНИИ ГОЧС
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Специальный бронированный автомобиль создается для транспортировки на полигон неразорвавшихся авиационных бомб, фугасов и других крупных боеприпасов массой до полутора тонн, сообщает на сайте Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).
"В 2023 году институт по заказу департамента спасательных формирований МЧС России разработал техническое задание на создание такого специального автомобиля. Были определены требования к нему и сформирован его перспективный технический облик", - говорится в сообщении на сайте ВНИИ ГОЧС.
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Отмечается, что в состав пиротехнического автомобиля войдет дистанционно управляемый робот, который доставит боеприпас до места его уничтожения, если габариты машины не позволят к нему подъехать.
Кроме этого, планируется установка крана-манипулятора, отсека со специальным оборудованием, грузового кузова-контейнера, а также взрывозащищенных контейнеров.
"Кран-манипулятор даст возможность погрузить в кузов-контейнер взрывоопасный предмет массой почти до полутора тонн. Управление им будет осуществляться дистанционно с помощью пульта из безопасного места", - подчеркивает ВНИИ ГОЧС.
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По задумке ученых института, взрывозащитный контейнер должен обеспечивать безопасную перевозку взрывоопасных предметов массой до пяти килограммов в тротиловом эквиваленте.
"Основная задача, которую мы ставили перед собой, в том, что новая разработка должна обеспечить повышенный уровень безопасности пиротехников при транспортировке взрывоопасных предметов. Бывает, невозможно уничтожить боеприпас на месте обнаружения, например, в черте плотной городской застройки или вблизи критически важного объекта, и тогда требуется их безопасная транспортировка на специальный полигон", - приводятся на сайте слова заместителя начальника ВНИИ ГОЧС Владимира Мошкова.
Он отметил, что достичь этого возможно за счет дистанционного управления техническими средствами, обеспечивающими безопасное удаление саперов от боеприпаса, бронированием кабины, а также использованием для перевозки специального взрывозащищенного кузов-контейнера.
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