https://ria.ru/20240330/broneavtomobil-1936767960.html

В России разрабатывают бронеавтомобиль для уничтожения бомб и фугасов

В России разрабатывают бронеавтомобиль для уничтожения бомб и фугасов - РИА Новости, 30.03.2024

В России разрабатывают бронеавтомобиль для уничтожения бомб и фугасов

Специальный бронированный автомобиль создается для транспортировки на полигон неразорвавшихся авиационных бомб, фугасов и других крупных боеприпасов массой до... РИА Новости, 30.03.2024

2024-03-30T02:14

2024-03-30T02:14

2024-03-30T10:26

технологии

россия

внии гочс

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1e/1936795287_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_c3249d4c1f5cae16e60d61d550596098.jpg

МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Специальный бронированный автомобиль создается для транспортировки на полигон неразорвавшихся авиационных бомб, фугасов и других крупных боеприпасов массой до полутора тонн, сообщает на сайте Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС). "В 2023 году институт по заказу департамента спасательных формирований МЧС России разработал техническое задание на создание такого специального автомобиля. Были определены требования к нему и сформирован его перспективный технический облик", - говорится в сообщении на сайте ВНИИ ГОЧС. Отмечается, что в состав пиротехнического автомобиля войдет дистанционно управляемый робот, который доставит боеприпас до места его уничтожения, если габариты машины не позволят к нему подъехать. Кроме этого, планируется установка крана-манипулятора, отсека со специальным оборудованием, грузового кузова-контейнера, а также взрывозащищенных контейнеров. "Кран-манипулятор даст возможность погрузить в кузов-контейнер взрывоопасный предмет массой почти до полутора тонн. Управление им будет осуществляться дистанционно с помощью пульта из безопасного места", - подчеркивает ВНИИ ГОЧС. По задумке ученых института, взрывозащитный контейнер должен обеспечивать безопасную перевозку взрывоопасных предметов массой до пяти килограммов в тротиловом эквиваленте. "Основная задача, которую мы ставили перед собой, в том, что новая разработка должна обеспечить повышенный уровень безопасности пиротехников при транспортировке взрывоопасных предметов. Бывает, невозможно уничтожить боеприпас на месте обнаружения, например, в черте плотной городской застройки или вблизи критически важного объекта, и тогда требуется их безопасная транспортировка на специальный полигон", - приводятся на сайте слова заместителя начальника ВНИИ ГОЧС Владимира Мошкова. Он отметил, что достичь этого возможно за счет дистанционного управления техническими средствами, обеспечивающими безопасное удаление саперов от боеприпаса, бронированием кабины, а также использованием для перевозки специального взрывозащищенного кузов-контейнера.

https://ria.ru/20231220/ubezhische-1916845036.html

https://ria.ru/20240318/stantsiya-1933878336.html

https://ria.ru/20231001/ubezhischa-1899688834.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, россия, внии гочс, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), безопасность