https://ria.ru/20240330/bogosluzhenie-1936816061.html

Архиепископ РПЦ провел заупокойное богослужение у "Крокус Сити Холла"

Архиепископ РПЦ провел заупокойное богослужение у "Крокус Сити Холла" - РИА Новости, 30.03.2024

Архиепископ РПЦ провел заупокойное богослужение у "Крокус Сити Холла"

Архиепископ Одинцовский и Красногорский Фома (Мосолов) проводит в субботу заупокойную литию на месте стихийного мемориала у "Крокус сити холла", передает... РИА Новости, 30.03.2024

2024-03-30T13:19

2024-03-30T13:19

2024-03-30T15:46

теракт в "крокус сити холле"

россия

украина

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

красногорск

крокус сити холл

религия

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1e/1936811943_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_9423a2fe95764e4d8c06a4f4207dcc46.jpg

МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Архиепископ Одинцовский и Красногорский Фома (Мосолов) проводит в субботу заупокойную литию на месте стихийного мемориала у "Крокус сити холла", передает корреспондент РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл передал слова соболезнования родным и близким погибших и пострадавшим при теракте в "Крокус сити холл", его слова зачитали перед началом заупокойного богослужения."Родным и близким погибших и пострадавшим при теракте в концертном зале "Крокус Сити Холл". Дорогие братья и сестры, глубоко потрясен произошедшим терактом в концентром зале "Крокус сити холл", который унес множество жизней мирных людей. Совершенное злодеяние поражает своим цинизмом и жестокостью. Выражаю вам искренние соболезнования и сердцем скорблю вместе с вами, горячо переживаю за всех вас, призываю не терять веру, хранить мужество, силу духа и усердно молиться к Господу, который который всегда рядом со страждущими и скорбящими. Милостивый Бог да упокоит души погибших, дарует исцеление раненым и утешит всех, кого затронула эта страшная трагедия", - заявил Патриарх Кирилл.В Русской церкви есть традиция особенно поминать в молитве умерших на 3-й, 9-й и 40-й дни после смерти. Эта суббота - 9-й день с теракта в "Крокусе". Также на 30 марта выпадает еще один день особого поминовения усопших – Родительская суббота. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным МЧС, погибли 143 человека. Позднее министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что еще один пациент, получивший тяжелые огнестрельные ранения в "Крокусе", скончался. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура. Четверых исполнителей теракта задержали 23 марта в Брянской области. Президент России Владимир Путин сообщил, что они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. Московский суд арестовал их, это Далерджон Мирзоев, Муродали Рачабализода, Фаридун Шамсиддин и Мухаммадсобир Файзов, им предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ). Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По его словам, теракт был совершен руками радикальных исламистов. Директор ФСБ Александр Бортников отметил, что одни исламисты не смогли бы подготовить этот теракт, им помогали. Он отметил, что первичные данные от задержанных подтверждают украинский след, в российских спецслужбах думают, что за терактом стоят США, Британия и Украина. Путин отмечал, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.

https://ria.ru/20240326/krokus-1935749690.html

https://ria.ru/20240325/terror-1935526878.html

https://ria.ru/20240329/terakt-1936489038.html

россия

украина

красногорск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Заупокойное богослужение у "Крокус сити холла" Архиепископ РПЦ проводит заупокойное богослужение у "Крокус сити холла". Перед началом богослужения были зачитаны соболезнования от Патриарха Кирилла. 2024-03-30T13:19 true PT2M00S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, украина, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), красногорск, крокус сити холл, религия, общество