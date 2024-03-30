https://ria.ru/20240330/bespilotnik-1936835635.html

ПВО сбила украинский беспилотник над Белгородской областью

ПВО сбила украинский беспилотник над Белгородской областью - РИА Новости, 30.03.2024

ПВО сбила украинский беспилотник над Белгородской областью

Система ПВО уничтожила украинский беспилотник самолетного типа над Белгородской областью, говорится в заявлении Минобороны России. РИА Новости, 30.03.2024

2024-03-30T15:48

2024-03-30T15:48

2024-03-30T16:11

специальная военная операция на украине

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безопасность

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Система ПВО уничтожила украинский беспилотник самолетного типа над Белгородской областью, говорится в заявлении Минобороны России."Около 15:15 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории России. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", — сообщили в ведомстве.Отмечается, что это уже пятый за сутки сбитый над регионом дрон. Первые безуспешные попытки атаковать украинские военные предприняли в районе 07:30 и 08:00, еще два беспилотника армии противника уничтожили около 14:00 и 14:20.ВСУ ежедневно запускают БПЛА и обстреливают Белгородскую область. Так, накануне украинский беспилотный летательный аппарат врезался в жилой дом в Белгороде, один человек погиб, трое пострадали.На всей территории региона с 11 апреля 2022 года действует высокий уровень террористической опасности.

https://ria.ru/20240323/voyna-1935032681.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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белгородская область, россия, безопасность, вооруженные силы украины, белгород