https://ria.ru/20240330/bespilotnik-1936835635.html
ПВО сбила украинский беспилотник над Белгородской областью
ПВО сбила украинский беспилотник над Белгородской областью - РИА Новости, 30.03.2024
ПВО сбила украинский беспилотник над Белгородской областью
Система ПВО уничтожила украинский беспилотник самолетного типа над Белгородской областью, говорится в заявлении Минобороны России. РИА Новости, 30.03.2024
2024-03-30T15:48
2024-03-30T15:48
2024-03-30T16:11
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Система ПВО уничтожила украинский беспилотник самолетного типа над Белгородской областью, говорится в заявлении Минобороны России."Около 15:15 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории России. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", — сообщили в ведомстве.Отмечается, что это уже пятый за сутки сбитый над регионом дрон. Первые безуспешные попытки атаковать украинские военные предприняли в районе 07:30 и 08:00, еще два беспилотника армии противника уничтожили около 14:00 и 14:20.ВСУ ежедневно запускают БПЛА и обстреливают Белгородскую область. Так, накануне украинский беспилотный летательный аппарат врезался в жилой дом в Белгороде, один человек погиб, трое пострадали.На всей территории региона с 11 апреля 2022 года действует высокий уровень террористической опасности.
https://ria.ru/20240323/voyna-1935032681.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Россия, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Белгород
ПВО сбила украинский беспилотник над Белгородской областью
МО: ПВО сбила украинский беспилотник самолетного типа над Белгородской областью