https://ria.ru/20240330/bespilotnik-1936829251.html
ПВО сбила украинский беспилотник над Белгородской областью
ПВО сбила украинский беспилотник над Белгородской областью - РИА Новости, 30.03.2024
ПВО сбила украинский беспилотник над Белгородской областью
Средства ПВО уничтожили украинский беспилотник самолетного типа над Белгородской областью, говорится в сообщении Министерства обороны. РИА Новости, 30.03.2024
2024-03-30T15:04
2024-03-30T15:04
2024-03-30T15:22
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безопасность
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Средства ПВО уничтожили украинский беспилотник самолетного типа над Белгородской областью, говорится в сообщении Министерства обороны."Около 14:20 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории России. Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", — заявили в ведомстве.Отмечается, это уже четвертый за сутки сбитый над регионом дрон. Первые безуспешные попытки атаковать украинские военные предприняли в районе 7:30 и 8:00, еще один беспилотник армии противника уничтожили около 14:00.ВСУ ежедневно запускают БПЛА и обстреливают Белгородскую область. Так, накануне украинский беспилотный летательный аппарат врезался в жилой дом в Белгороде, один человек погиб, трое пострадали.На всей территории региона с 11 апреля 2022 года действует высокий уровень террористической опасности.
https://ria.ru/20240329/tribunal-1936496686.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Белгородская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Белгород
ПВО сбила украинский беспилотник над Белгородской областью
МО РФ: ПВО сбила украинский дрон самолетного типа над Белгородской областью