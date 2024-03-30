https://ria.ru/20240330/bespilotnik-1936829251.html

ПВО сбила украинский беспилотник над Белгородской областью

ПВО сбила украинский беспилотник над Белгородской областью - РИА Новости, 30.03.2024

ПВО сбила украинский беспилотник над Белгородской областью

Средства ПВО уничтожили украинский беспилотник самолетного типа над Белгородской областью, говорится в сообщении Министерства обороны. РИА Новости, 30.03.2024

2024-03-30T15:04

2024-03-30T15:04

2024-03-30T15:22

специальная военная операция на украине

безопасность

белгородская область

россия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Средства ПВО уничтожили украинский беспилотник самолетного типа над Белгородской областью, говорится в сообщении Министерства обороны."Около 14:20 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории России. Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", — заявили в ведомстве.Отмечается, это уже четвертый за сутки сбитый над регионом дрон. Первые безуспешные попытки атаковать украинские военные предприняли в районе 7:30 и 8:00, еще один беспилотник армии противника уничтожили около 14:00.ВСУ ежедневно запускают БПЛА и обстреливают Белгородскую область. Так, накануне украинский беспилотный летательный аппарат врезался в жилой дом в Белгороде, один человек погиб, трое пострадали.На всей территории региона с 11 апреля 2022 года действует высокий уровень террористической опасности.

https://ria.ru/20240329/tribunal-1936496686.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгородская область

россия

белгород

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безопасность, белгородская область, россия, вооруженные силы украины, белгород