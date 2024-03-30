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Над Белгородской областью сбили два беспилотника - РИА Новости, 30.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
08:19 30.03.2024 (обновлено: 09:05 30.03.2024)
https://ria.ru/20240330/bespilotnik-1936778331.html
Над Белгородской областью сбили два беспилотника
Над Белгородской областью сбили два беспилотника - РИА Новости, 30.03.2024
Над Белгородской областью сбили два беспилотника
Российские военные сбили два дрона ВСУ над Белгородской областью, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 30.03.2024
2024-03-30T08:19
2024-03-30T09:05
специальная военная операция на украине
белгородская область
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
белгород
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Российские военные сбили два дрона ВСУ над Белгородской областью, сообщили в Минобороны."Около 07:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", — говорится в публикации.Позднее ведомство заявило, что около 08:00 мск вооруженные силы ликвидировали над регионом еще один беспилотник противника.ВСУ ежедневно атакуют Белгородскую область, ведя обстрелы и запуская БПЛА. В пятницу украинский дрон врезался в жилой дом в Белгороде и взорвался, один человек погиб, трое пострадали.
https://ria.ru/20240320/ataki-1934449271.html
https://ria.ru/20240312/ukraina-1932568643.html
белгородская область
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белгородская область, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, белгород
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Белгород
Над Белгородской областью сбили два беспилотника

Минобороны: над Белгородской областью сбили два беспилотника самолетного типа

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкБоевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса
Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 30.03.2024
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Российские военные сбили два дрона ВСУ над Белгородской областью, сообщили в Минобороны.
"Около 07:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", — говорится в публикации.
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Позднее ведомство заявило, что около 08:00 мск вооруженные силы ликвидировали над регионом еще один беспилотник противника.
ВСУ ежедневно атакуют Белгородскую область, ведя обстрелы и запуская БПЛА. В пятницу украинский дрон врезался в жилой дом в Белгороде и взорвался, один человек погиб, трое пострадали.

На всей территории региона с 11 апреля 2022 года действует высокий уровень террористической опасности. Протяженность границы Белгородской области с Украиной — 350 километров.

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Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы УкраиныБелгород
 
 
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