Над Белгородской областью сбили два беспилотника
Минобороны: над Белгородской областью сбили два беспилотника самолетного типа
© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкБоевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса
Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса. Архивное фото
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Российские военные сбили два дрона ВСУ над Белгородской областью, сообщили в Минобороны.
"Около 07:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", — говорится в публикации.
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Позднее ведомство заявило, что около 08:00 мск вооруженные силы ликвидировали над регионом еще один беспилотник противника.
ВСУ ежедневно атакуют Белгородскую область, ведя обстрелы и запуская БПЛА. В пятницу украинский дрон врезался в жилой дом в Белгороде и взорвался, один человек погиб, трое пострадали.
На всей территории региона с 11 апреля 2022 года действует высокий уровень террористической опасности. Протяженность границы Белгородской области с Украиной — 350 километров.
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