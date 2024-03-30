https://ria.ru/20240330/bespilotnik-1936778331.html

Над Белгородской областью сбили два беспилотника

Над Белгородской областью сбили два беспилотника - РИА Новости, 30.03.2024

Над Белгородской областью сбили два беспилотника

Российские военные сбили два дрона ВСУ над Белгородской областью, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 30.03.2024

2024-03-30T08:19

2024-03-30T08:19

2024-03-30T09:05

специальная военная операция на украине

белгородская область

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

белгород

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893112481_0:269:3122:2025_1920x0_80_0_0_33c42c1dda78416284123bc9993dbf05.jpg

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Российские военные сбили два дрона ВСУ над Белгородской областью, сообщили в Минобороны."Около 07:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", — говорится в публикации.Позднее ведомство заявило, что около 08:00 мск вооруженные силы ликвидировали над регионом еще один беспилотник противника.ВСУ ежедневно атакуют Белгородскую область, ведя обстрелы и запуская БПЛА. В пятницу украинский дрон врезался в жилой дом в Белгороде и взорвался, один человек погиб, трое пострадали.

https://ria.ru/20240320/ataki-1934449271.html

https://ria.ru/20240312/ukraina-1932568643.html

белгородская область

белгород

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

белгородская область, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, белгород