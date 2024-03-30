https://ria.ru/20240330/berbok-1936782888.html

Бербок сделала дерзкое заявление о Путине и войне с Россией

Бербок сделала дерзкое заявление о Путине и войне с Россией - РИА Новости, 30.03.2024

Бербок сделала дерзкое заявление о Путине и войне с Россией

Глава МИД Германии Анналена Бербок попыталась голословно обвинить президента России Владимира Путина в желании втянуть НАТО в войну и в отказе от переговоров по РИА Новости, 30.03.2024

2024-03-30T09:05

2024-03-30T09:05

2024-03-30T11:37

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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Глава МИД Германии Анналена Бербок попыталась голословно обвинить президента России Владимира Путина в желании втянуть НАТО в войну и в отказе от переговоров по Украине. Ее слова приводит издание Tagesspiegel."Он определенно не хочет вести переговоры", — утверждает она в интервью газетам медиагруппы Funke. Кроме того, Бербок отметила, что, если президент России победит, безопасность в Европе и международный порядок "окажутся под угрозой". Вместе с тем она выступила против отправки войск ЕС на Украину. После вопроса, блокировал ли канцлер Германии Олаф Шольц поставку ракет Taurus из страха перед Путиным, Бербок решилась вступиться за канцлера и заявила, что тот не боится российского лидера. В комментариях под статьей в соцсети X немцы раскритиковали заявления главы МИД и заявили, что Запад сам сорвал переговоры по Украине, именно он эскалирует конфликт, и призвали ее подать в отставку. Ранее Путин заявил, что Москва не собирается воевать с НАТО. Он назвал это просто бредом и указал на разницу в военных расходах: 811 миллиардов долларов, потраченных США, против 72 — Россией.В конце ноября глава фракции партии Владимира Зеленского "Слуга народа" в Верховной раде и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия заявил, что военные действия на Украине могли завершиться еще весной 2022 года, однако украинские власти не согласились на нейтралитет страны, после переговоров с российской стороной в Стамбуле бывший тогда премьером Великобритании Джонсон призвал Киев ничего не подписывать с Россией и "просто воевать". Как сообщала газета Times, экс-премьер Британии свою причастность к срыву мирных переговоров между Россией и Украиной еще весной 2022 года отрицает.

https://ria.ru/20240330/ukraina-1936791404.html

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