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Бербок сделала дерзкое заявление о Путине и войне с Россией - РИА Новости, 30.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
09:05 30.03.2024 (обновлено: 11:37 30.03.2024)
https://ria.ru/20240330/berbok-1936782888.html
Бербок сделала дерзкое заявление о Путине и войне с Россией
Бербок сделала дерзкое заявление о Путине и войне с Россией - РИА Новости, 30.03.2024
Бербок сделала дерзкое заявление о Путине и войне с Россией
Глава МИД Германии Анналена Бербок попыталась голословно обвинить президента России Владимира Путина в желании втянуть НАТО в войну и в отказе от переговоров по РИА Новости, 30.03.2024
2024-03-30T09:05
2024-03-30T11:37
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
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анналена бербок
владимир путин
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Глава МИД Германии Анналена Бербок попыталась голословно обвинить президента России Владимира Путина в желании втянуть НАТО в войну и в отказе от переговоров по Украине. Ее слова приводит издание Tagesspiegel."Он определенно не хочет вести переговоры", — утверждает она в интервью газетам медиагруппы Funke. Кроме того, Бербок отметила, что, если президент России победит, безопасность в Европе и международный порядок "окажутся под угрозой". Вместе с тем она выступила против отправки войск ЕС на Украину. После вопроса, блокировал ли канцлер Германии Олаф Шольц поставку ракет Taurus из страха перед Путиным, Бербок решилась вступиться за канцлера и заявила, что тот не боится российского лидера. В комментариях под статьей в соцсети X немцы раскритиковали заявления главы МИД и заявили, что Запад сам сорвал переговоры по Украине, именно он эскалирует конфликт, и призвали ее подать в отставку. Ранее Путин заявил, что Москва не собирается воевать с НАТО. Он назвал это просто бредом и указал на разницу в военных расходах: 811 миллиардов долларов, потраченных США, против 72 — Россией.В конце ноября глава фракции партии Владимира Зеленского "Слуга народа" в Верховной раде и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия заявил, что военные действия на Украине могли завершиться еще весной 2022 года, однако украинские власти не согласились на нейтралитет страны, после переговоров с российской стороной в Стамбуле бывший тогда премьером Великобритании Джонсон призвал Киев ничего не подписывать с Россией и "просто воевать". Как сообщала газета Times, экс-премьер Британии свою причастность к срыву мирных переговоров между Россией и Украиной еще весной 2022 года отрицает.
https://ria.ru/20240330/ukraina-1936791404.html
https://ria.ru/20240330/putin-1936797004.html
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в мире, украина, россия, германия, анналена бербок, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Германия, Анналена Бербок, Владимир Путин
Бербок сделала дерзкое заявление о Путине и войне с Россией

Бербок утверждает, что Владимир Путин хочет втянуть НАТО в конфликт

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Германии Анналена Бербок
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 30.03.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Глава МИД Германии Анналена Бербок попыталась голословно обвинить президента России Владимира Путина в желании втянуть НАТО в войну и в отказе от переговоров по Украине. Ее слова приводит издание Tagesspiegel.

"Он определенно не хочет вести переговоры", — утверждает она в интервью газетам медиагруппы Funke.
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Кроме того, Бербок отметила, что, если президент России победит, безопасность в Европе и международный порядок "окажутся под угрозой". Вместе с тем она выступила против отправки войск ЕС на Украину.

После вопроса, блокировал ли канцлер Германии Олаф Шольц поставку ракет Taurus из страха перед Путиным, Бербок решилась вступиться за канцлера и заявила, что тот не боится российского лидера.

В комментариях под статьей в соцсети X немцы раскритиковали заявления главы МИД и заявили, что Запад сам сорвал переговоры по Украине, именно он эскалирует конфликт, и призвали ее подать в отставку.

Ранее Путин заявил, что Москва не собирается воевать с НАТО. Он назвал это просто бредом и указал на разницу в военных расходах: 811 миллиардов долларов, потраченных США, против 72 — Россией.

В конце ноября глава фракции партии Владимира Зеленского "Слуга народа" в Верховной раде и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия заявил, что военные действия на Украине могли завершиться еще весной 2022 года, однако украинские власти не согласились на нейтралитет страны, после переговоров с российской стороной в Стамбуле бывший тогда премьером Великобритании Джонсон призвал Киев ничего не подписывать с Россией и "просто воевать". Как сообщала газета Times, экс-премьер Британии свою причастность к срыву мирных переговоров между Россией и Украиной еще весной 2022 года отрицает.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияГерманияАнналена БербокВладимир Путин
 
 
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