Бербок сделала дерзкое заявление о Путине и войне с Россией
Бербок утверждает, что Владимир Путин хочет втянуть НАТО в конфликт
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Германии Анналена Бербок
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Архивное фото
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Глава МИД Германии Анналена Бербок попыталась голословно обвинить президента России Владимира Путина в желании втянуть НАТО в войну и в отказе от переговоров по Украине. Ее слова приводит издание Tagesspiegel.
"Он определенно не хочет вести переговоры", — утверждает она в интервью газетам медиагруппы Funke.
"Он определенно не хочет вести переговоры", — утверждает она в интервью газетам медиагруппы Funke.
Кроме того, Бербок отметила, что, если президент России победит, безопасность в Европе и международный порядок "окажутся под угрозой". Вместе с тем она выступила против отправки войск ЕС на Украину.
После вопроса, блокировал ли канцлер Германии Олаф Шольц поставку ракет Taurus из страха перед Путиным, Бербок решилась вступиться за канцлера и заявила, что тот не боится российского лидера.
В комментариях под статьей в соцсети X немцы раскритиковали заявления главы МИД и заявили, что Запад сам сорвал переговоры по Украине, именно он эскалирует конфликт, и призвали ее подать в отставку.
Ранее Путин заявил, что Москва не собирается воевать с НАТО. Он назвал это просто бредом и указал на разницу в военных расходах: 811 миллиардов долларов, потраченных США, против 72 — Россией.
В конце ноября глава фракции партии Владимира Зеленского "Слуга народа" в Верховной раде и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия заявил, что военные действия на Украине могли завершиться еще весной 2022 года, однако украинские власти не согласились на нейтралитет страны, после переговоров с российской стороной в Стамбуле бывший тогда премьером Великобритании Джонсон призвал Киев ничего не подписывать с Россией и "просто воевать". Как сообщала газета Times, экс-премьер Британии свою причастность к срыву мирных переговоров между Россией и Украиной еще весной 2022 года отрицает.
После вопроса, блокировал ли канцлер Германии Олаф Шольц поставку ракет Taurus из страха перед Путиным, Бербок решилась вступиться за канцлера и заявила, что тот не боится российского лидера.
В комментариях под статьей в соцсети X немцы раскритиковали заявления главы МИД и заявили, что Запад сам сорвал переговоры по Украине, именно он эскалирует конфликт, и призвали ее подать в отставку.
Ранее Путин заявил, что Москва не собирается воевать с НАТО. Он назвал это просто бредом и указал на разницу в военных расходах: 811 миллиардов долларов, потраченных США, против 72 — Россией.
В конце ноября глава фракции партии Владимира Зеленского "Слуга народа" в Верховной раде и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия заявил, что военные действия на Украине могли завершиться еще весной 2022 года, однако украинские власти не согласились на нейтралитет страны, после переговоров с российской стороной в Стамбуле бывший тогда премьером Великобритании Джонсон призвал Киев ничего не подписывать с Россией и "просто воевать". Как сообщала газета Times, экс-премьер Британии свою причастность к срыву мирных переговоров между Россией и Украиной еще весной 2022 года отрицает.