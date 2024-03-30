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Барбершоп, где работал обвиняемый в теракте в "Крокусе", закрыт - РИА Новости, 30.03.2024
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Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
17:13 30.03.2024 (обновлено: 17:27 30.03.2024)
https://ria.ru/20240330/barbershop-1936847122.html
Барбершоп, где работал обвиняемый в теракте в "Крокусе", закрыт
Барбершоп, где работал обвиняемый в теракте в "Крокусе", закрыт - РИА Новости, 30.03.2024
Барбершоп, где работал обвиняемый в теракте в "Крокусе", закрыт
Барбершоп в городе Тейково Ивановской области, где работал один из обвиняемых в совершении теракта в подмосковном "Крокус сити холле", закрыт, со здания сняли... РИА Новости, 30.03.2024
2024-03-30T17:13
2024-03-30T17:27
теракт в "крокус сити холле"
ивановская область
тейково
крокус сити холл
московская область (подмосковье)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1e/1936848405_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_64ac4310bf2386bf4d2e97f85d2137c0.jpg
ТЕЙКОВО (Ивановская обл.), 30 мар - РИА Новости, Екатерина Абрамова. Барбершоп в городе Тейково Ивановской области, где работал один из обвиняемых в совершении теракта в подмосковном "Крокус сити холле", закрыт, со здания сняли вывеску, передаёт корреспондент РИА Новости. Неделю назад, наутро после теракта в Подмосковье, информация о том, что в барбершопе в городе Тейково работает один из предполагаемых террористов Мухаммадсобир Файзов была неофициальной - о задержанном с таким именем не сообщалось, но его фото и видео с ним разлетелись по интернету. На барбершопе в то утро светилась табличка "закрыто", потому что, по рассказам местных, утром приехали полицейские и увезли сотрудников на беседу. В эту субботу барбершоп тоже закрыт, но на этот раз табличка не светится, а вывеска и вовсе снята. "Вывеску сняли примерно через день после того, как случился теракт. Когда стали поступать, видимо, угрозы им, и, скорее всего, чтобы избежать каких-то стычек или конфликтов, просто убрали вывеску, что барбершоп закрыт", - рассказал РИА Новости Максим, владелец соседнего с барбершопом магазина электроники. Он также уточнил, что в первую ночь после теракта у заведения дежурила патрульная машина. Но людей, которые приходили бы и пытались навредить барбершопу, собеседник не видел ни разу. "Я думаю, что благоразумный человек, даже с учетом вот этих эмоций, злобы, нормальный человек не пойдет этого делать, так как это в принципе уголовно наказуемое деяние. Он не будет сам отличаться от этих вот других... террористов", - отметил Максим. "Я считаю это (угрозы - ред.) неправильным. Хозяин барбершопа не должен брать на себя какую-то ответственность и страдать из-за того, что у него работал такой человек", - добавил собеседник. По словам бизнесмена, Файзов работал в парикмахерской где-то с ноября-декабря прошлого года, и где-то за месяц-полтора до теракта уволился. "Знаком я с ним не был, один раз стригся у него. Ну, заходил он пару раз ко мне в магазин, шнуры к телефону покупал. А так всегда вроде общительный был. Ну как, не то, что общительный, а в плане - здоровался. Я его утром частенько видел - "здравствуйте, до свидания, спасибо". Элементарные слова, этикета, то есть культурный, так скажем, был, не какой-то там темный, закрытый. По нему вообще не скажешь. Я, конечно, мягко скажем, был в шоке, когда узнал, что это он", - подчеркнул собеседник. По словам Максима, барбершоп был очень популярен у жителей Тейково, стригли по записи. Сам он стрижкой у Файзова остался доволен, говорит - жалко, если бизнес соседа закроется. "Я, конечно, надеюсь, что у него все в порядке будет. Потому что, так как он с ним одной национальности, я думаю, нельзя по национальным признакам это все делить. Это неправильно. Любой национальности человек мог это сделать. Здесь хозяин барбершопа в этой ситуации пострадал, я считаю", - сказал собеседник. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным МЧС, погибли 143 человека. Позднее министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что еще один пациент, получивший тяжелые огнестрельные ранения в "Крокусе", скончался. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура. Четверых исполнителей теракта задержали 23 марта в Брянской области. Президент России Владимир Путин сообщил, что они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. Московский суд арестовал их, это Далерджон Мирзоев, Муродали Рачабализода, Фаридун Шамсиддин и Мухаммадсобир Файзов, им предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ). Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По его словам, теракт был совершен руками радикальных исламистов. Директор ФСБ Александр Бортников отметил, что одни исламисты не смогли бы подготовить этот теракт, им помогали. Он отметил, что первичные данные от задержанных подтверждают украинский след, в российских спецслужбах думают, что за терактом стоят США, Британия и Украина. Путин отмечал, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
https://ria.ru/20240329/kazn-1936492913.html
https://ria.ru/20240329/terakt-1936489038.html
https://ria.ru/20240326/krokus-1935749690.html
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Владелец магазина в Тейкове о барбершопе, где работал один из обвиняемых в теракте в "Крокусе"
Барбершоп в Тейкове, где работал один из обвиняемых в теракте в "Крокусе", закрыт, со здания сняли вывеску. По словам владельца соседнего с барбершопом магазина, в первую ночь после теракта у заведения дежурила патрульная машина. Но людей, которые приходили бы и пытались навредить барбершопу, собеседник не видел ни разу.
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ивановская область, тейково, крокус сити холл, московская область (подмосковье), происшествия
Теракт в "Крокус Сити Холле", Ивановская область, Тейково, Крокус Сити Холл, Московская область (Подмосковье), Происшествия
Барбершоп, где работал обвиняемый в теракте в "Крокусе", закрыт

Барбершоп в Тейково, где работал обвиняемый в теракте в "Крокусе" Файзов, закрыт

Читать ria.ru в
ТЕЙКОВО (Ивановская обл.), 30 мар - РИА Новости, Екатерина Абрамова. Барбершоп в городе Тейково Ивановской области, где работал один из обвиняемых в совершении теракта в подмосковном "Крокус сити холле", закрыт, со здания сняли вывеску, передаёт корреспондент РИА Новости.
Неделю назад, наутро после теракта в Подмосковье, информация о том, что в барбершопе в городе Тейково работает один из предполагаемых террористов Мухаммадсобир Файзов была неофициальной - о задержанном с таким именем не сообщалось, но его фото и видео с ним разлетелись по интернету. На барбершопе в то утро светилась табличка "закрыто", потому что, по рассказам местных, утром приехали полицейские и увезли сотрудников на беседу.
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В эту субботу барбершоп тоже закрыт, но на этот раз табличка не светится, а вывеска и вовсе снята.
"Вывеску сняли примерно через день после того, как случился теракт. Когда стали поступать, видимо, угрозы им, и, скорее всего, чтобы избежать каких-то стычек или конфликтов, просто убрали вывеску, что барбершоп закрыт", - рассказал РИА Новости Максим, владелец соседнего с барбершопом магазина электроники.
Он также уточнил, что в первую ночь после теракта у заведения дежурила патрульная машина. Но людей, которые приходили бы и пытались навредить барбершопу, собеседник не видел ни разу.
"Я думаю, что благоразумный человек, даже с учетом вот этих эмоций, злобы, нормальный человек не пойдет этого делать, так как это в принципе уголовно наказуемое деяние. Он не будет сам отличаться от этих вот других... террористов", - отметил Максим.
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"Я считаю это (угрозы - ред.) неправильным. Хозяин барбершопа не должен брать на себя какую-то ответственность и страдать из-за того, что у него работал такой человек", - добавил собеседник.
По словам бизнесмена, Файзов работал в парикмахерской где-то с ноября-декабря прошлого года, и где-то за месяц-полтора до теракта уволился.
"Знаком я с ним не был, один раз стригся у него. Ну, заходил он пару раз ко мне в магазин, шнуры к телефону покупал. А так всегда вроде общительный был. Ну как, не то, что общительный, а в плане - здоровался. Я его утром частенько видел - "здравствуйте, до свидания, спасибо". Элементарные слова, этикета, то есть культурный, так скажем, был, не какой-то там темный, закрытый. По нему вообще не скажешь. Я, конечно, мягко скажем, был в шоке, когда узнал, что это он", - подчеркнул собеседник.
По словам Максима, барбершоп был очень популярен у жителей Тейково, стригли по записи. Сам он стрижкой у Файзова остался доволен, говорит - жалко, если бизнес соседа закроется.
Хранить мужество. У мемориала погибшим в "Крокусе" прошла панихида
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

На девятый день после теракта в концертном зале "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске архиепископ Одинцовский и Красногорский Фома (Мосолов) провел заупокойную литию по погибшим.

Архиепископ Одинцовский и Красногорский Фома проводит заупокойную литию о жертвах теракта в Крокус Сити Холле

На девятый день после теракта в концертном зале "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске архиепископ Одинцовский и Красногорский Фома (Мосолов) провел заупокойную литию по погибшим.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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1 из 11
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

Вечером 22 марта в "Крокус Сити Холл" ворвались несколько вооруженных мужчин, которые расстреливали всех, кто попадался на пути, а потом подожгли зрительный зал, где должен был пройти концерт.

Девять дней со дня теракта в Крокус Сити Холл

Вечером 22 марта в "Крокус Сити Холл" ворвались несколько вооруженных мужчин, которые расстреливали всех, кто попадался на пути, а потом подожгли зрительный зал, где должен был пройти концерт.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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2 из 11
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

Здание вспыхнуло, площадь возгорания составила почти 13 тысяч квадратных метров. Крыша "Крокуса" обрушилась спустя шесть часов, площадь обрушения составила семь тысяч квадратных метров.

Архиепископ Одинцовский и Красногорский Фома (Мосолов) проводит заупокойную литию о жертвах теракта 22 марта 2024 г. в Крокус Сити Холле

Здание вспыхнуло, площадь возгорания составила почти 13 тысяч квадратных метров. Крыша "Крокуса" обрушилась спустя шесть часов, площадь обрушения составила семь тысяч квадратных метров.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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3 из 11
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

В результате атаки от пуль террористов и при пожаре пострадали 695 человек, в том числе 15 детей. Из них 144 человека погибли, включая пятерых детей.

Люди во время заупокойной литии о жертвах теракта 22 марта 2024 г. в Крокус Сити Холле

В результате атаки от пуль террористов и при пожаре пострадали 695 человек, в том числе 15 детей. Из них 144 человека погибли, включая пятерых детей.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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4 из 11
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

Сразу же после трагедии у здания "Крокус Сити Холла" возник стихийный мемориал в память о жертвах.

Девять дней со дня теракта в Крокус Сити Холл

Сразу же после трагедии у здания "Крокус Сити Холла" возник стихийный мемориал в память о жертвах.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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5 из 11
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

Поток людей к нему не прекращается. Мемориал тянется на несколько десятков метров.

Женщина держит белого голубя во время заупокойной литии о жертвах теракта 22 марта 2024 г. в Крокус Сити Холле

Поток людей к нему не прекращается. Мемориал тянется на несколько десятков метров.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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6 из 11
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

Сюда возлагают гвоздики, розы, тюльпаны, мимозы, а также приносят мягкие игрушки, свечи, конфеты и фотографии тех, кто погиб в теракте.

Цветы и мягкие игрушки у стихийного мемориала в память о жертвах теракта 22 марта 2024 г. в Крокус Сити Холле

Сюда возлагают гвоздики, розы, тюльпаны, мимозы, а также приносят мягкие игрушки, свечи, конфеты и фотографии тех, кто погиб в теракте.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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7 из 11
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл передал слова соболезнования родным и близким погибших и пострадавшим, его слова зачитали перед началом заупокойного богослужения.

Иконы и цветы у стихийного мемориала в память о жертвах теракта 22 марта 2024 г. в Крокус Сити Холле

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл передал слова соболезнования родным и близким погибших и пострадавшим, его слова зачитали перед началом заупокойного богослужения.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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8 из 11
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

Глава РПЦ призвал не терять веру, хранить мужество, силу духа и усердно молиться Господу, который всегда рядом со страждущими и скорбящими.

Люди у стихийного мемориала в память о жертвах теракта 22 марта 2024 г. в Крокус Сити Холле

Глава РПЦ призвал не терять веру, хранить мужество, силу духа и усердно молиться Господу, который всегда рядом со страждущими и скорбящими.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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9 из 11
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

После заупокойной литии по жертвам теракта архиепископ Одинцовский и Красногорский возложил цветы к мемориалу.

Архиепископ Одинцовский и Красногорский Фома (Мосолов) возлагает цветы после заупокойной литии о жертвах теракта 22 марта 2024 г. в Крокус Сити Холле

После заупокойной литии по жертвам теракта архиепископ Одинцовский и Красногорский возложил цветы к мемориалу.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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10 из 11
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

Поминальная служба совпала с Родительской субботой — особым днем в православной традиции, когда вспоминают умерших и возносят за них молитвы.

Женщина плачет у стихийного мемориала в память о жертвах теракта 22 марта 2024 г. в Крокус Сити Холле

Поминальная служба совпала с Родительской субботой — особым днем в православной традиции, когда вспоминают умерших и возносят за них молитвы.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
11 из 11

На девятый день после теракта в концертном зале "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске архиепископ Одинцовский и Красногорский Фома (Мосолов) провел заупокойную литию по погибшим.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
1 из 11

Вечером 22 марта в "Крокус Сити Холл" ворвались несколько вооруженных мужчин, которые расстреливали всех, кто попадался на пути, а потом подожгли зрительный зал, где должен был пройти концерт.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
2 из 11

Здание вспыхнуло, площадь возгорания составила почти 13 тысяч квадратных метров. Крыша "Крокуса" обрушилась спустя шесть часов, площадь обрушения составила семь тысяч квадратных метров.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
3 из 11

В результате атаки от пуль террористов и при пожаре пострадали 695 человек, в том числе 15 детей. Из них 144 человека погибли, включая пятерых детей.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
4 из 11

Сразу же после трагедии у здания "Крокус Сити Холла" возник стихийный мемориал в память о жертвах.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
5 из 11

Поток людей к нему не прекращается. Мемориал тянется на несколько десятков метров.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
6 из 11

Сюда возлагают гвоздики, розы, тюльпаны, мимозы, а также приносят мягкие игрушки, свечи, конфеты и фотографии тех, кто погиб в теракте.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
7 из 11

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл передал слова соболезнования родным и близким погибших и пострадавшим, его слова зачитали перед началом заупокойного богослужения.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
8 из 11

Глава РПЦ призвал не терять веру, хранить мужество, силу духа и усердно молиться Господу, который всегда рядом со страждущими и скорбящими.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
9 из 11

После заупокойной литии по жертвам теракта архиепископ Одинцовский и Красногорский возложил цветы к мемориалу.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
10 из 11

Поминальная служба совпала с Родительской субботой — особым днем в православной традиции, когда вспоминают умерших и возносят за них молитвы.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
11 из 11
"Я, конечно, надеюсь, что у него все в порядке будет. Потому что, так как он с ним одной национальности, я думаю, нельзя по национальным признакам это все делить. Это неправильно. Любой национальности человек мог это сделать. Здесь хозяин барбершопа в этой ситуации пострадал, я считаю", - сказал собеседник.
Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
По последним данным МЧС, погибли 143 человека. Позднее министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что еще один пациент, получивший тяжелые огнестрельные ранения в "Крокусе", скончался. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура.
Четверых исполнителей теракта задержали 23 марта в Брянской области.
Спецтехника у здания концертного зала Крокус Сити Холл, где произошел теракт - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
Заказчики теракта в "Крокус Сити Холле" наметили две цели
26 марта, 08:00
Президент России Владимир Путин сообщил, что они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. Московский суд арестовал их, это Далерджон Мирзоев, Муродали Рачабализода, Фаридун Шамсиддин и Мухаммадсобир Файзов, им предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ).
Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По его словам, теракт был совершен руками радикальных исламистов. Директор ФСБ Александр Бортников отметил, что одни исламисты не смогли бы подготовить этот теракт, им помогали. Он отметил, что первичные данные от задержанных подтверждают украинский след, в российских спецслужбах думают, что за терактом стоят США, Британия и Украина.
Путин отмечал, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
Теракт в "Крокус Сити Холле". Последствия трагедии
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

В пятницу в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье произошел теракт. Группа вооруженных людей в камуфляже ворвалась в здание, где должен был начаться концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром.

Сотрудники силовых структур у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба

В пятницу в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье произошел теракт. Группа вооруженных людей в камуфляже ворвалась в здание, где должен был начаться концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
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1 из 9
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк

Террористы начали расстреливать в упор всех, кто попадался им на пути. В какой-то момент они бросили гранату или зажигательную шашку. Это привело к пожару, охватившему весь "Крокус".

Пожарный вертолет тушит горящий концертный зал Крокус Сити Холл, где произошла стрельба

Террористы начали расстреливать в упор всех, кто попадался им на пути. В какой-то момент они бросили гранату или зажигательную шашку. Это привело к пожару, охватившему весь "Крокус".

© РИА Новости / Евгений Биятов
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2 из 9
© AFP 2024 / STRINGER

Жертвами теракта стали не менее 133 человек, включая детей. Число пострадавших составило 152 человека. После трагедии по всей России начали появляться стихийные мемориалы в память о погибших.

Люди возлагают цветы и зажигают свечи в центре Симферополя, где организован стихийный мемориал в память о жертвах теракта в подмосковном Крокус Сити Холле

Жертвами теракта стали не менее 133 человек, включая детей. Число пострадавших составило 152 человека. После трагедии по всей России начали появляться стихийные мемориалы в память о погибших.

© AFP 2024 / STRINGER
3 из 9
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

На медиаэкранах и билбордах во всех российских регионах появились надписи "Скорбим 22.03.2024".

Медиаэкран с изображением свечи с траурной надписью на одной из улиц Новосибирска в память о жертвах теракта в подмосковном Крокус Сити Холле

На медиаэкранах и билбордах во всех российских регионах появились надписи "Скорбим 22.03.2024".

© РИА Новости / Александр Кряжев
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4 из 9
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

Также с самого утра в Москве выстроились длинные очереди из желающих сдать кровь для пострадавших.

Люди стоят в очереди на один из пунктов сдачи донорской крови в Москве для пострадавших в результате теракта в Крокус Сити Холле

Также с самого утра в Москве выстроились длинные очереди из желающих сдать кровь для пострадавших.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанк

Не остались в стороне и жители других стран.

На фото: люди несут цветы и свечи к посольству России в Минске.

Цветы и свечи у Посольства России в Минске, где проходит акция в память о жертвах теракта в Крокус Сити Холле в Московской области

Не остались в стороне и жители других стран.

На фото: люди несут цветы и свечи к посольству России в Минске.

© Sputnik / Виктор Толочко
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6 из 9
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Во многих российских регионах отменили массовые мероприятия.

Медиаэкран Скорбим недалеко от здания концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба, и начался пожар

Во многих российских регионах отменили массовые мероприятия.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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7 из 9
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

К настоящему моменту открытое горение в "Крокус Сити Холле" полностью ликвидировали.

Сотрудники ОМОНа у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба, и начался пожар

К настоящему моменту открытое горение в "Крокус Сити Холле" полностью ликвидировали.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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8 из 9
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

На месте продолжают работать пожарные и медики.

Силовики задержали всех четырех исполнителей теракта, а также семь их пособников.

Здание концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба, и начался пожар

На месте продолжают работать пожарные и медики.

Силовики задержали всех четырех исполнителей теракта, а также семь их пособников.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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9 из 9

В пятницу в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье произошел теракт. Группа вооруженных людей в камуфляже ворвалась в здание, где должен был начаться концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
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1 из 9

Террористы начали расстреливать в упор всех, кто попадался им на пути. В какой-то момент они бросили гранату или зажигательную шашку. Это привело к пожару, охватившему весь "Крокус".

© РИА Новости / Евгений Биятов
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2 из 9

Жертвами теракта стали не менее 133 человек, включая детей. Число пострадавших составило 152 человека. После трагедии по всей России начали появляться стихийные мемориалы в память о погибших.

© AFP 2024 / STRINGER
3 из 9

На медиаэкранах и билбордах во всех российских регионах появились надписи "Скорбим 22.03.2024".

© РИА Новости / Александр Кряжев
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4 из 9

Также с самого утра в Москве выстроились длинные очереди из желающих сдать кровь для пострадавших.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
5 из 9

Не остались в стороне и жители других стран.

На фото: люди несут цветы и свечи к посольству России в Минске.

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в медиабанк
6 из 9

Во многих российских регионах отменили массовые мероприятия.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
7 из 9

К настоящему моменту открытое горение в "Крокус Сити Холле" полностью ликвидировали.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
8 из 9

На месте продолжают работать пожарные и медики.

Силовики задержали всех четырех исполнителей теракта, а также семь их пособников.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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9 из 9
 
Теракт в "Крокус Сити Холле"Ивановская областьТейковоКрокус Сити ХоллМосковская область (Подмосковье)Происшествия
 
 
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