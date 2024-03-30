https://ria.ru/20240330/barbershop-1936847122.html

Барбершоп, где работал обвиняемый в теракте в "Крокусе", закрыт

Барбершоп, где работал обвиняемый в теракте в "Крокусе", закрыт - РИА Новости, 30.03.2024

Барбершоп, где работал обвиняемый в теракте в "Крокусе", закрыт

Барбершоп в городе Тейково Ивановской области, где работал один из обвиняемых в совершении теракта в подмосковном "Крокус сити холле", закрыт, со здания сняли... РИА Новости, 30.03.2024

2024-03-30T17:13

2024-03-30T17:13

2024-03-30T17:27

теракт в "крокус сити холле"

ивановская область

тейково

крокус сити холл

московская область (подмосковье)

происшествия

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ТЕЙКОВО (Ивановская обл.), 30 мар - РИА Новости, Екатерина Абрамова. Барбершоп в городе Тейково Ивановской области, где работал один из обвиняемых в совершении теракта в подмосковном "Крокус сити холле", закрыт, со здания сняли вывеску, передаёт корреспондент РИА Новости. Неделю назад, наутро после теракта в Подмосковье, информация о том, что в барбершопе в городе Тейково работает один из предполагаемых террористов Мухаммадсобир Файзов была неофициальной - о задержанном с таким именем не сообщалось, но его фото и видео с ним разлетелись по интернету. На барбершопе в то утро светилась табличка "закрыто", потому что, по рассказам местных, утром приехали полицейские и увезли сотрудников на беседу. В эту субботу барбершоп тоже закрыт, но на этот раз табличка не светится, а вывеска и вовсе снята. "Вывеску сняли примерно через день после того, как случился теракт. Когда стали поступать, видимо, угрозы им, и, скорее всего, чтобы избежать каких-то стычек или конфликтов, просто убрали вывеску, что барбершоп закрыт", - рассказал РИА Новости Максим, владелец соседнего с барбершопом магазина электроники. Он также уточнил, что в первую ночь после теракта у заведения дежурила патрульная машина. Но людей, которые приходили бы и пытались навредить барбершопу, собеседник не видел ни разу. "Я думаю, что благоразумный человек, даже с учетом вот этих эмоций, злобы, нормальный человек не пойдет этого делать, так как это в принципе уголовно наказуемое деяние. Он не будет сам отличаться от этих вот других... террористов", - отметил Максим. "Я считаю это (угрозы - ред.) неправильным. Хозяин барбершопа не должен брать на себя какую-то ответственность и страдать из-за того, что у него работал такой человек", - добавил собеседник. По словам бизнесмена, Файзов работал в парикмахерской где-то с ноября-декабря прошлого года, и где-то за месяц-полтора до теракта уволился. "Знаком я с ним не был, один раз стригся у него. Ну, заходил он пару раз ко мне в магазин, шнуры к телефону покупал. А так всегда вроде общительный был. Ну как, не то, что общительный, а в плане - здоровался. Я его утром частенько видел - "здравствуйте, до свидания, спасибо". Элементарные слова, этикета, то есть культурный, так скажем, был, не какой-то там темный, закрытый. По нему вообще не скажешь. Я, конечно, мягко скажем, был в шоке, когда узнал, что это он", - подчеркнул собеседник. По словам Максима, барбершоп был очень популярен у жителей Тейково, стригли по записи. Сам он стрижкой у Файзова остался доволен, говорит - жалко, если бизнес соседа закроется. "Я, конечно, надеюсь, что у него все в порядке будет. Потому что, так как он с ним одной национальности, я думаю, нельзя по национальным признакам это все делить. Это неправильно. Любой национальности человек мог это сделать. Здесь хозяин барбершопа в этой ситуации пострадал, я считаю", - сказал собеседник. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным МЧС, погибли 143 человека. Позднее министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что еще один пациент, получивший тяжелые огнестрельные ранения в "Крокусе", скончался. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура. Четверых исполнителей теракта задержали 23 марта в Брянской области. Президент России Владимир Путин сообщил, что они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. Московский суд арестовал их, это Далерджон Мирзоев, Муродали Рачабализода, Фаридун Шамсиддин и Мухаммадсобир Файзов, им предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ). Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По его словам, теракт был совершен руками радикальных исламистов. Директор ФСБ Александр Бортников отметил, что одни исламисты не смогли бы подготовить этот теракт, им помогали. Он отметил, что первичные данные от задержанных подтверждают украинский след, в российских спецслужбах думают, что за терактом стоят США, Британия и Украина. Путин отмечал, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.

https://ria.ru/20240329/kazn-1936492913.html

https://ria.ru/20240329/terakt-1936489038.html

https://ria.ru/20240326/krokus-1935749690.html

ивановская область

тейково

московская область (подмосковье)

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Владелец магазина в Тейкове о барбершопе, где работал один из обвиняемых в теракте в "Крокусе" Барбершоп в Тейкове, где работал один из обвиняемых в теракте в "Крокусе", закрыт, со здания сняли вывеску. По словам владельца соседнего с барбершопом магазина, в первую ночь после теракта у заведения дежурила патрульная машина. Но людей, которые приходили бы и пытались навредить барбершопу, собеседник не видел ни разу. 2024-03-30T17:13 true PT2M31S

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ивановская область, тейково, крокус сити холл, московская область (подмосковье), происшествия