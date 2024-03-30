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На Алтае пассажирский автобус затонул в кювете с талыми водами

На Алтае пассажирский автобус затонул в кювете с талыми водами - РИА Новости, 30.03.2024

На Алтае пассажирский автобус затонул в кювете с талыми водами

В Алтайском крае пассажирский автобус съехал в заполненный талыми водами кювет, сообщило региональное управление МЧС в Telegram-канале. РИА Новости, 30.03.2024

2024-03-30T10:05

2024-03-30T10:05

2024-03-30T10:50

происшествия

алтайский край

калманский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

барнаул

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НОВОСИБИРСК, 30 мар — РИА Новости. В Алтайском крае пассажирский автобус съехал в заполненный талыми водами кювет, сообщило региональное управление МЧС в Telegram-канале."Ночью в Волчихинском районе произошел съезд с трассы пассажирского автобуса Барнаул — Ключи в кювет, заполненный водой. В автобусе находилось девять человек. Люди были оперативно эвакуированы из автобуса. В работе участвовал расчет четвертого отряда, пожарные оказывали помощь в эвакуации пассажиров", — говорится в публикации.Судя по опубликованным кадрам в соцсетях, автобус полностью ушел под воду. По данным ведомства, за прошедшие сутки из-за таяния снега в регионе произошел еще один инцидент, где понадобилась помощь спасателей.Возле села Шилово Калманского района водитель "Нивы", проигнорировав запрещающие знаки, попытался проехать по затопленной дороге. В итоге машину снесло потоком воды, а автомобилист оказался в опасной ситуации.На место отправили отделение десятой пожарно-спасательной части. На лодке бойцы смогли добраться до пострадавшего и спасти его.

https://ria.ru/20240328/dtp-1936501129.html

https://ria.ru/20240307/avtobus-1931658909.html

алтайский край

калманский район

барнаул

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происшествия, алтайский край, калманский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), барнаул