Рейтинг@Mail.ru
На Алтае пассажирский автобус затонул в кювете с талыми водами - РИА Новости, 30.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:05 30.03.2024 (обновлено: 10:50 30.03.2024)
https://ria.ru/20240330/avtobus-1936791794.html
На Алтае пассажирский автобус затонул в кювете с талыми водами
На Алтае пассажирский автобус затонул в кювете с талыми водами - РИА Новости, 30.03.2024
На Алтае пассажирский автобус затонул в кювете с талыми водами
В Алтайском крае пассажирский автобус съехал в заполненный талыми водами кювет, сообщило региональное управление МЧС в Telegram-канале. РИА Новости, 30.03.2024
2024-03-30T10:05
2024-03-30T10:50
происшествия
алтайский край
калманский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
барнаул
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1e/1936791082_0:271:662:643_1920x0_80_0_0_c98d16b2d68b8162b1dbc97f5320afca.jpg
НОВОСИБИРСК, 30 мар — РИА Новости. В Алтайском крае пассажирский автобус съехал в заполненный талыми водами кювет, сообщило региональное управление МЧС в Telegram-канале."Ночью в Волчихинском районе произошел съезд с трассы пассажирского автобуса Барнаул — Ключи в кювет, заполненный водой. В автобусе находилось девять человек. Люди были оперативно эвакуированы из автобуса. В работе участвовал расчет четвертого отряда, пожарные оказывали помощь в эвакуации пассажиров", — говорится в публикации.Судя по опубликованным кадрам в соцсетях, автобус полностью ушел под воду. По данным ведомства, за прошедшие сутки из-за таяния снега в регионе произошел еще один инцидент, где понадобилась помощь спасателей.Возле села Шилово Калманского района водитель "Нивы", проигнорировав запрещающие знаки, попытался проехать по затопленной дороге. В итоге машину снесло потоком воды, а автомобилист оказался в опасной ситуации.На место отправили отделение десятой пожарно-спасательной части. На лодке бойцы смогли добраться до пострадавшего и спасти его.
https://ria.ru/20240328/dtp-1936501129.html
https://ria.ru/20240307/avtobus-1931658909.html
алтайский край
калманский район
барнаул
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1e/1936791082_0:209:662:706_1920x0_80_0_0_498ae8a12dbee68857afeeea11974832.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, алтайский край, калманский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), барнаул
Происшествия, Алтайский край, Калманский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Барнаул
На Алтае пассажирский автобус затонул в кювете с талыми водами

На Алтае пассажирский автобус затонул в заполненном талыми водами кювете

© Кадр видео из соцсетейМесто происшествия, где автобус затонул в заполненном талыми водами кювете на Алтае
Место происшествия, где автобус затонул в заполненном талыми водами кювете на Алтае
© Кадр видео из соцсетей
Место происшествия, где автобус затонул в заполненном талыми водами кювете на Алтае
Читать ria.ru в
НОВОСИБИРСК, 30 мар — РИА Новости. В Алтайском крае пассажирский автобус съехал в заполненный талыми водами кювет, сообщило региональное управление МЧС в Telegram-канале.
"Ночью в Волчихинском районе произошел съезд с трассы пассажирского автобуса Барнаул — Ключи в кювет, заполненный водой. В автобусе находилось девять человек. Люди были оперативно эвакуированы из автобуса. В работе участвовал расчет четвертого отряда, пожарные оказывали помощь в эвакуации пассажиров", — говорится в публикации.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
Под Калининградом автобус попал под поворотную башню экскаватора
28 марта, 23:19
Судя по опубликованным кадрам в соцсетях, автобус полностью ушел под воду. По данным ведомства, за прошедшие сутки из-за таяния снега в регионе произошел еще один инцидент, где понадобилась помощь спасателей.
Возле села Шилово Калманского района водитель "Нивы", проигнорировав запрещающие знаки, попытался проехать по затопленной дороге. В итоге машину снесло потоком воды, а автомобилист оказался в опасной ситуации.
На место отправили отделение десятой пожарно-спасательной части. На лодке бойцы смогли добраться до пострадавшего и спасти его.
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 07.03.2024
В Мурманской области опрокинулся пассажирский автобус
7 марта, 11:28
 
ПроисшествияАлтайский крайКалманский районМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Барнаул
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала