https://ria.ru/20240330/atacms-1936806925.html

В Крыму найдут противоядие от ракет ATACMS, заявили в Госдуме

В Крыму найдут противоядие от ракет ATACMS, заявили в Госдуме - РИА Новости, 30.03.2024

В Крыму найдут противоядие от ракет ATACMS, заявили в Госдуме

Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик заявил, что в Крыму найдут противоядие от американских дальнобойных ракет... РИА Новости, 30.03.2024

2024-03-30T11:55

2024-03-30T11:55

2024-03-30T11:55

специальная военная операция на украине

украина

россия

владимир зеленский

дмитрий белик

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар – РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик заявил, что в Крыму найдут противоядие от американских дальнобойных ракет ATACMS. Ранее Владимир Зеленский в интервью американской газете Washington Post заявил, что американские дальнобойные ракеты ATACMS еще "не находятся на территории Украины", но он хотел бы их использовать для ударов по аэродромам в Крыму. "Мы благодарны Зеленскому о предупреждении насчет будущих объектов атак американских ракет. Тот, кто предупрежден, уже вооружен. Зеленский нам непросто предупреждение, а целый план действий разболтал. Я не сомневаюсь, что на каждый яд наши расчеты ПВО уже ищут и найдут противоядие, так что плеваться ядом Зеленскому вряд ли успешно получится", - сказал Белик РИА Новости. По его словам, до этого времени все обещанное и переданное Украине западное вооружение так и не помогло украинским войскам добиться перелома на полях сражений. "Все переданные Украине образцы западной военной техники нашли свой бесславный конец на полях сражений. Мы внимательно относимся ко всему, что передает Украине Запад, не расслабляемся и не отмахиваемся от этой угрозы", - сказал депутат. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240322/krym-1934887438.html

https://ria.ru/20240319/atacms-1934207597.html

украина

россия

республика крым

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украина, россия, владимир зеленский, дмитрий белик, республика крым