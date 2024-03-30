В Крыму найдут противоядие от ракет ATACMS, заявили в Госдуме
Депутат Белик: в Крыму найдут противоядие от американских ракет ATACMS
© AP Photo / U.S. Army/John HamiltonЗапуск американской баллистической ракеты ATACMS
© AP Photo / U.S. Army/John Hamilton
Запуск американской баллистической ракеты ATACMS . Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар – РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик заявил, что в Крыму найдут противоядие от американских дальнобойных ракет ATACMS.
Ранее Владимир Зеленский в интервью американской газете Washington Post заявил, что американские дальнобойные ракеты ATACMS еще "не находятся на территории Украины", но он хотел бы их использовать для ударов по аэродромам в Крыму.
"Мы благодарны Зеленскому о предупреждении насчет будущих объектов атак американских ракет. Тот, кто предупрежден, уже вооружен. Зеленский нам непросто предупреждение, а целый план действий разболтал. Я не сомневаюсь, что на каждый яд наши расчеты ПВО уже ищут и найдут противоядие, так что плеваться ядом Зеленскому вряд ли успешно получится", - сказал Белик РИА Новости.
По его словам, до этого времени все обещанное и переданное Украине западное вооружение так и не помогло украинским войскам добиться перелома на полях сражений.
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"Все переданные Украине образцы западной военной техники нашли свой бесславный конец на полях сражений. Мы внимательно относимся ко всему, что передает Украине Запад, не расслабляемся и не отмахиваемся от этой угрозы", - сказал депутат.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.