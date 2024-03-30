https://ria.ru/20240330/armiya-1936857342.html
Армия парализована. На Украине пришли в ужас из-за грозного удара России
Армия парализована. На Украине пришли в ужас из-за грозного удара России - РИА Новости, 30.03.2024
Армия парализована. На Украине пришли в ужас из-за грозного удара России
Россия парализует ВСУ ударами по энергетической инфраструктуре Украины, заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков в эфире YouTube-канала "Вышка". РИА Новости, 30.03.2024
2024-03-30T18:27
2024-03-30T18:27
2024-03-30T18:27
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
вооруженные силы украины
служба безопасности украины
укрэнерго
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/05/1894358852_0:149:3072:1877_1920x0_80_0_0_a9eb3eb86fa72948bb50ecf60be631af.jpg
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Россия парализует ВСУ ударами по энергетической инфраструктуре Украины, заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков в эфире YouTube-канала "Вышка".Как утверждает аналитик, раньше во время российских атак украинской армии якобы удавалось перебрасывать войска в нужном направлении, но из-за поражения энергетических объектов эта задача становится непосильной, в то время как Россия, по словам эксперта, готовит наступление с разных сторон."Они сейчас подготовили соответствующие резервы везде, вывели из строя энергетику, в том числе питание, которое идет на железнодорожный комплекс", — отметил Стариков.Как заметил полковник, войны выигрываются экономикой, идеологией и логистикой, которую Россия успешно подрывает, уничтожая энергетику постсоветской республики."Они хотят, чтобы мы не смогли перебрасывать резервы, мы не должны быть мобильны", – сказал Стариков.Накануне Минобороны заявило об ударах по энергетическим объектам на Украине. Согласно данным ведомства, российская армия нанесла групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, в том числе аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", а также беспилотными летательными аппаратами по объектам энергетики.Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" уточнила, что после взрывов повреждения получили электростанции в центре и на западе страны. Позднее сообщалось об ущербе на объектах критической инфраструктуры в Львовской, Днепропетровской, Черкасской и Ивано-Франковской областях, а также в подконтрольной Киеву части Херсонской области.
https://ria.ru/20240330/general-1936841440.html
https://ria.ru/20240330/ukraina-1936832949.html
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/05/1894358852_17:0:2748:2048_1920x0_80_0_0_7e60715e746cb3a284b993b9f92dc200.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, вооруженные силы украины, служба безопасности украины, укрэнерго
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины, Служба безопасности Украины, Укрэнерго
Армия парализована. На Украине пришли в ужас из-за грозного удара России
Стариков: ВСУ не могут перебрасывать резервы из-за ударов России по энергетике
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Россия парализует ВСУ ударами по энергетической инфраструктуре Украины, заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков в эфире YouTube-канала "Вышка".
Как утверждает аналитик, раньше во время российских атак украинской армии якобы удавалось перебрасывать войска в нужном направлении, но из-за поражения энергетических объектов эта задача становится непосильной, в то время как Россия, по словам эксперта, готовит наступление с разных сторон.
"Они сейчас подготовили соответствующие резервы везде, вывели из строя энергетику, в том числе питание, которое идет на железнодорожный комплекс", — отметил Стариков.
Как заметил полковник, войны выигрываются экономикой, идеологией и логистикой, которую Россия успешно подрывает, уничтожая энергетику постсоветской республики.
«
"Они хотят, чтобы мы не смогли перебрасывать резервы, мы не должны быть мобильны", – сказал Стариков.
Накануне Минобороны заявило об ударах по энергетическим объектам на Украине. Согласно данным ведомства, российская армия нанесла групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, в том числе аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", а также беспилотными летательными аппаратами по объектам энергетики.
Национальная энергетическая компания "Укрэнерго
" уточнила, что после взрывов повреждения получили электростанции в центре и на западе страны. Позднее сообщалось об ущербе на объектах критической инфраструктуры в Львовской, Днепропетровской, Черкасской и Ивано-Франковской областях
, а также в подконтрольной Киеву
части Херсонской области
.