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Армия парализована. На Украине пришли в ужас из-за грозного удара России - РИА Новости, 30.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
18:27 30.03.2024
https://ria.ru/20240330/armiya-1936857342.html
Армия парализована. На Украине пришли в ужас из-за грозного удара России
Армия парализована. На Украине пришли в ужас из-за грозного удара России - РИА Новости, 30.03.2024
Армия парализована. На Украине пришли в ужас из-за грозного удара России
Россия парализует ВСУ ударами по энергетической инфраструктуре Украины, заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков в эфире YouTube-канала "Вышка". РИА Новости, 30.03.2024
2024-03-30T18:27
2024-03-30T18:27
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служба безопасности украины
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Россия парализует ВСУ ударами по энергетической инфраструктуре Украины, заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков в эфире YouTube-канала "Вышка".Как утверждает аналитик, раньше во время российских атак украинской армии якобы удавалось перебрасывать войска в нужном направлении, но из-за поражения энергетических объектов эта задача становится непосильной, в то время как Россия, по словам эксперта, готовит наступление с разных сторон."Они сейчас подготовили соответствующие резервы везде, вывели из строя энергетику, в том числе питание, которое идет на железнодорожный комплекс", — отметил Стариков.Как заметил полковник, войны выигрываются экономикой, идеологией и логистикой, которую Россия успешно подрывает, уничтожая энергетику постсоветской республики."Они хотят, чтобы мы не смогли перебрасывать резервы, мы не должны быть мобильны", – сказал Стариков.Накануне Минобороны заявило об ударах по энергетическим объектам на Украине. Согласно данным ведомства, российская армия нанесла групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, в том числе аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", а также беспилотными летательными аппаратами по объектам энергетики.Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" уточнила, что после взрывов повреждения получили электростанции в центре и на западе страны. Позднее сообщалось об ущербе на объектах критической инфраструктуры в Львовской, Днепропетровской, Черкасской и Ивано-Франковской областях, а также в подконтрольной Киеву части Херсонской области.
https://ria.ru/20240330/general-1936841440.html
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в мире, украина, россия, вооруженные силы украины, служба безопасности украины, укрэнерго
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины, Служба безопасности Украины, Укрэнерго
Армия парализована. На Украине пришли в ужас из-за грозного удара России

Стариков: ВСУ не могут перебрасывать резервы из-за ударов России по энергетике

© AP Photo / LibkosУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 30.03.2024
© AP Photo / Libkos
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Россия парализует ВСУ ударами по энергетической инфраструктуре Украины, заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков в эфире YouTube-канала "Вышка".
Как утверждает аналитик, раньше во время российских атак украинской армии якобы удавалось перебрасывать войска в нужном направлении, но из-за поражения энергетических объектов эта задача становится непосильной, в то время как Россия, по словам эксперта, готовит наступление с разных сторон.
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"Они сейчас подготовили соответствующие резервы везде, вывели из строя энергетику, в том числе питание, которое идет на железнодорожный комплекс", — отметил Стариков.
Как заметил полковник, войны выигрываются экономикой, идеологией и логистикой, которую Россия успешно подрывает, уничтожая энергетику постсоветской республики.
«
"Они хотят, чтобы мы не смогли перебрасывать резервы, мы не должны быть мобильны", – сказал Стариков.
Накануне Минобороны заявило об ударах по энергетическим объектам на Украине. Согласно данным ведомства, российская армия нанесла групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, в том числе аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", а также беспилотными летательными аппаратами по объектам энергетики.
Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" уточнила, что после взрывов повреждения получили электростанции в центре и на западе страны. Позднее сообщалось об ущербе на объектах критической инфраструктуры в Львовской, Днепропетровской, Черкасской и Ивано-Франковской областях, а также в подконтрольной Киеву части Херсонской области.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияВооруженные силы УкраиныСлужба безопасности УкраиныУкрэнерго
 
 
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