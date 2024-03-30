https://ria.ru/20240330/armiya-1936857342.html

Армия парализована. На Украине пришли в ужас из-за грозного удара России

Армия парализована. На Украине пришли в ужас из-за грозного удара России - РИА Новости, 30.03.2024

Армия парализована. На Украине пришли в ужас из-за грозного удара России

Россия парализует ВСУ ударами по энергетической инфраструктуре Украины, заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков в эфире YouTube-канала "Вышка". РИА Новости, 30.03.2024

2024-03-30T18:27

2024-03-30T18:27

2024-03-30T18:27

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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Россия парализует ВСУ ударами по энергетической инфраструктуре Украины, заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков в эфире YouTube-канала "Вышка".Как утверждает аналитик, раньше во время российских атак украинской армии якобы удавалось перебрасывать войска в нужном направлении, но из-за поражения энергетических объектов эта задача становится непосильной, в то время как Россия, по словам эксперта, готовит наступление с разных сторон."Они сейчас подготовили соответствующие резервы везде, вывели из строя энергетику, в том числе питание, которое идет на железнодорожный комплекс", — отметил Стариков.Как заметил полковник, войны выигрываются экономикой, идеологией и логистикой, которую Россия успешно подрывает, уничтожая энергетику постсоветской республики."Они хотят, чтобы мы не смогли перебрасывать резервы, мы не должны быть мобильны", – сказал Стариков.Накануне Минобороны заявило об ударах по энергетическим объектам на Украине. Согласно данным ведомства, российская армия нанесла групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, в том числе аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", а также беспилотными летательными аппаратами по объектам энергетики.Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" уточнила, что после взрывов повреждения получили электростанции в центре и на западе страны. Позднее сообщалось об ущербе на объектах критической инфраструктуры в Львовской, Днепропетровской, Черкасской и Ивано-Франковской областях, а также в подконтрольной Киеву части Херсонской области.

https://ria.ru/20240330/general-1936841440.html

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в мире, украина, россия, вооруженные силы украины, служба безопасности украины, укрэнерго