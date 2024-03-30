https://ria.ru/20240330/aktsiya-1936881896.html
В Тель-Авиве тысячи протестующих вышли на акцию, требуя досрочных выборов
В Тель-Авиве тысячи протестующих вышли на акцию, требуя досрочных выборов - РИА Новости, 30.03.2024
В Тель-Авиве тысячи протестующих вышли на акцию, требуя досрочных выборов
Тысячи протестующих вновь собрались в нескольких локациях в центре Тель-Авива с требованием проведения досрочных выборов в Израиле и немедленного заключения... РИА Новости, 30.03.2024
2024-03-30T22:20
2024-03-30T22:20
2024-03-30T22:20
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хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ТЕЛЬ-АВИВ, 30 мар - РИА Новости. Тысячи протестующих вновь собрались в нескольких локациях в центре Тель-Авива с требованием проведения досрочных выборов в Израиле и немедленного заключения сделки по освобождению заложников, которые уже 176 дней удерживаются в секторе Газа, передает корреспондент РИА Новости. Акции протеста проходят у комплекса правительственных зданий, где, в частности, расположен штаб министерства обороны. На месте сосредоточены крупные силы полиции, которые перекрыли движение в центре города и выставили заграждения. В эту субботу на митинг пришло гораздо больше людей, чем неделю назад, а риторика толпы становится все более агрессивной и воинственной. Отдельная группа протестующих в какой-то момент заблокировала центральное шоссе города. На место стянуты конные отряды и водомет. Активисты жгут костры на проезжей части, скандируя антиправительственные лозунги и размахивая национальными флагами. Полиция пытается тушить костры огнетушителями, однако толпа моментально зажигает новые. Перед толпой демонстрантов выступили некоторые родственники заложников, а также те, кто ранее был освобожден из сектора Газа в рамках гуманитарных усилий. Многие протестующие держат в руках горящие факелы и таблички с антиправительственными лозунгами и фотографиями заложников. Рядом со штабом минобороны проходит массовая санкционированная властями акция в поддержку израильских заложников, которые уже более пяти месяцев удерживаются в плену палестинского движения ХАМАС в секторе Газа. На этих акциях, организуемых еженедельно, к властям предъявляется требование любой ценой достичь сделки и добиться освобождения заложников. В последние недели в Израиле возобновились антиправительственные митинги, напоминающие еженедельные протесты против продвигаемой правительством Израиля судебной реформы, которые затихли после атаки ХАМАС 2023 года и последующей эскалации конфликта. В день атаки на Израиль 7 октября ХАМАС похитил более 240 человек из южных поселений страны. В ходе гуманитарных усилий и спасательных операций израильской армии удалось освободить 112 заложников. По израильским официальным данным, 33 заложника считаются погибшими, и их тела удерживаются в палестинском анклаве. Израиль и ХАМАС через посредников ведут переговоры по сделке о прекращении огня в обмен на освобождение оставшихся заложников, число которых составляет примерно 100 человек. Демонстрации проходят на фоне буксующих переговоров с посредниками по освобождению израильских заложников. Встречи посредников проходят в Катаре. Ранее сообщалось что в рамках этих встреч обсуждается шестинедельное прекращение огня в секторе Газа в обмен на освобождение 40 израильских заложников. Израильские СМИ отмечали, что кабинет министров утвердил для команды переговорщиков "четкий и недвусмысленный" мандат на ведение переговоров.
https://ria.ru/20240203/aktsiya-1925266101.html
https://ria.ru/20240309/izrail-1932016666.html
https://ria.ru/20240330/konflikt-1915630213.html
https://ria.ru/20240315/aktsiya-1933393206.html
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в мире, израиль, тель-авив, катар, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Тель-Авив, Катар, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В Тель-Авиве тысячи протестующих вышли на акцию, требуя досрочных выборов
В центре Тель-Авива тысячи протестующих вышли на акцию, требуя досрочных выборов
ТЕЛЬ-АВИВ, 30 мар - РИА Новости. Тысячи протестующих вновь собрались в нескольких локациях в центре Тель-Авива с требованием проведения досрочных выборов в Израиле и немедленного заключения сделки по освобождению заложников, которые уже 176 дней удерживаются в секторе Газа, передает корреспондент РИА Новости.
Акции протеста проходят у комплекса правительственных зданий, где, в частности, расположен штаб министерства обороны. На месте сосредоточены крупные силы полиции, которые перекрыли движение в центре города и выставили заграждения.
В эту субботу на митинг пришло гораздо больше людей, чем неделю назад, а риторика толпы становится все более агрессивной и воинственной. Отдельная группа протестующих в какой-то момент заблокировала центральное шоссе города. На место стянуты конные отряды и водомет.
Активисты жгут костры на проезжей части, скандируя антиправительственные лозунги и размахивая национальными флагами. Полиция пытается тушить костры огнетушителями, однако толпа моментально зажигает новые.
Перед толпой демонстрантов выступили некоторые родственники заложников, а также те, кто ранее был освобожден из сектора Газа в рамках гуманитарных усилий. Многие протестующие держат в руках горящие факелы и таблички с антиправительственными лозунгами и фотографиями заложников.
Рядом со штабом минобороны проходит массовая санкционированная властями акция в поддержку израильских заложников, которые уже более пяти месяцев удерживаются в плену палестинского движения ХАМАС
в секторе Газа. На этих акциях, организуемых еженедельно, к властям предъявляется требование любой ценой достичь сделки и добиться освобождения заложников.
В последние недели в Израиле
возобновились антиправительственные митинги, напоминающие еженедельные протесты против продвигаемой правительством Израиля судебной реформы, которые затихли после атаки ХАМАС 2023 года и последующей эскалации конфликта.
В день атаки на Израиль 7 октября ХАМАС похитил более 240 человек из южных поселений страны. В ходе гуманитарных усилий и спасательных операций израильской армии удалось освободить 112 заложников. По израильским официальным данным, 33 заложника считаются погибшими, и их тела удерживаются в палестинском анклаве. Израиль и ХАМАС через посредников ведут переговоры по сделке о прекращении огня в обмен на освобождение оставшихся заложников, число которых составляет примерно 100 человек.
Демонстрации проходят на фоне буксующих переговоров с посредниками по освобождению израильских заложников. Встречи посредников проходят в Катаре
. Ранее сообщалось что в рамках этих встреч обсуждается шестинедельное прекращение огня в секторе Газа в обмен на освобождение 40 израильских заложников. Израильские СМИ отмечали, что кабинет министров утвердил для команды переговорщиков "четкий и недвусмысленный" мандат на ведение переговоров.