https://ria.ru/20240330/aerodrom-1936826690.html
Подполье: российские войска ударили по аэродрому в Николаевской области
Подполье: российские войска ударили по аэродрому в Николаевской области - РИА Новости, 30.03.2024
Подполье: российские войска ударили по аэродрому в Николаевской области
Вооруженные силы России ударили по Мартыновскому аэродрому в Николаевской области, сообщил РИА Новости координатор местного подполья Сергей Лебедев. РИА Новости, 30.03.2024
2024-03-30T14:49
2024-03-30T14:49
2024-03-30T16:37
специальная военная операция на украине
николаевская область
украина
в мире
безопасность
россия
су-24
севастополь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1e/1936828177_9:139:2814:1717_1920x0_80_0_0_acf853fa77966ff56e912febd26ad782.jpg
ДОНЕЦК, 30 мар — РИА Новости. Вооруженные силы России ударили по Мартыновскому аэродрому в Николаевской области, сообщил РИА Новости координатор местного подполья Сергей Лебедев."В 13:50 были нанесены удары по Мартыновскому аэродрому в Николаевской области. Сегодня у аэродрома фиксировалась активность авиации, взлетал самолет, садился, опять взлетал. Сделал залп одной ракетой, сел, после чего прилетело. Точных данных о повреждении самолета нет, но после удара его не слышно, дым до сих пор идет с аэродрома", — сказал собеседник агентства.По данным подполья, еще один удар пришелся в 12:20 по военной части, расположенной в стороне Бугских высот под Вознесенском, — в трех местах поднялся темный дым."Под удар попал личный состав, скорые с сиренами понеслись в том направлении. Также уничтожена тяжелая техника, по некоторым данным, западные образцы", — отметил Лебедев.Утром в субботу в Николаевской области объявляли воздушную тревогу.О предыдущем ударе по Мартыновскому аэродрому Лебедев сообщил РИА Новости в конце прошлой недели. Тогда, по его словам, ВС России поразили два украинских Су-24, которые били по Севастополю.
https://ria.ru/20240329/spetsoperatsiya-1936642273.html
https://ria.ru/20240328/udary-1936286212.html
https://ria.ru/20240329/pvo-1936728966.html
николаевская область
украина
россия
севастополь
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1e/1936828177_202:0:2933:2048_1920x0_80_0_0_9bf7df0aa1af47bef7ce15c31ffe79da.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
николаевская область, украина, в мире, безопасность, россия, су-24, севастополь
Специальная военная операция на Украине, Николаевская область, Украина, В мире, Безопасность, Россия, Су-24, Севастополь
Подполье: российские войска ударили по аэродрому в Николаевской области
Подполье: ВС РФ ударили по аэродрому ВСУ, где находилась западная техника
ДОНЕЦК, 30 мар — РИА Новости. Вооруженные силы России ударили по Мартыновскому аэродрому в Николаевской области, сообщил РИА Новости координатор местного подполья Сергей Лебедев.
"В 13:50 были нанесены удары по Мартыновскому аэродрому в Николаевской области. Сегодня у аэродрома фиксировалась активность авиации, взлетал самолет, садился, опять взлетал. Сделал залп одной ракетой, сел, после чего прилетело. Точных данных о повреждении самолета нет, но после удара его не слышно, дым до сих пор идет с аэродрома", — сказал собеседник агентства.
По данным подполья, еще один удар пришелся в 12:20 по военной части, расположенной в стороне Бугских высот под Вознесенском, — в трех местах поднялся темный дым.
"Под удар попал личный состав, скорые с сиренами понеслись в том направлении. Также уничтожена тяжелая техника, по некоторым данным, западные образцы", — отметил Лебедев.
Утром в субботу в Николаевской области объявляли воздушную тревогу.
О предыдущем ударе по Мартыновскому аэродрому Лебедев сообщил РИА Новости в конце прошлой недели. Тогда, по его словам, ВС России поразили два украинских Су-24, которые били по Севастополю
.