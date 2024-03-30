https://ria.ru/20240330/aerodrom-1936826690.html

Подполье: российские войска ударили по аэродрому в Николаевской области

Подполье: российские войска ударили по аэродрому в Николаевской области - РИА Новости, 30.03.2024

Подполье: российские войска ударили по аэродрому в Николаевской области

Вооруженные силы России ударили по Мартыновскому аэродрому в Николаевской области, сообщил РИА Новости координатор местного подполья Сергей Лебедев. РИА Новости, 30.03.2024

2024-03-30T14:49

2024-03-30T14:49

2024-03-30T16:37

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ДОНЕЦК, 30 мар — РИА Новости. Вооруженные силы России ударили по Мартыновскому аэродрому в Николаевской области, сообщил РИА Новости координатор местного подполья Сергей Лебедев."В 13:50 были нанесены удары по Мартыновскому аэродрому в Николаевской области. Сегодня у аэродрома фиксировалась активность авиации, взлетал самолет, садился, опять взлетал. Сделал залп одной ракетой, сел, после чего прилетело. Точных данных о повреждении самолета нет, но после удара его не слышно, дым до сих пор идет с аэродрома", — сказал собеседник агентства.По данным подполья, еще один удар пришелся в 12:20 по военной части, расположенной в стороне Бугских высот под Вознесенском, — в трех местах поднялся темный дым."Под удар попал личный состав, скорые с сиренами понеслись в том направлении. Также уничтожена тяжелая техника, по некоторым данным, западные образцы", — отметил Лебедев.Утром в субботу в Николаевской области объявляли воздушную тревогу.О предыдущем ударе по Мартыновскому аэродрому Лебедев сообщил РИА Новости в конце прошлой недели. Тогда, по его словам, ВС России поразили два украинских Су-24, которые били по Севастополю.

https://ria.ru/20240329/spetsoperatsiya-1936642273.html

https://ria.ru/20240328/udary-1936286212.html

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николаевская область, украина, в мире, безопасность, россия, су-24, севастополь