https://ria.ru/20240330/abrams-1936885368.html

Источник: российские войска подбили Abrams под Авдеевкой

Источник: российские войска подбили Abrams под Авдеевкой - РИА Новости, 30.03.2024

Источник: российские войска подбили Abrams под Авдеевкой

Военнослужащие группировки "Центр" подбили очередной Abrams ВСУ на Авдеевском направлении, сообщил РИА Новости источник. РИА Новости, 30.03.2024

2024-03-30T23:22

2024-03-30T23:22

2024-03-30T23:56

специальная военная операция на украине

авдеевка

безопасность

россия

вооруженные силы украины

m1 abrams

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ЛУГАНСК, 30 мар — РИА Новости. Военнослужащие группировки "Центр" подбили очередной Abrams ВСУ на Авдеевском направлении, сообщил РИА Новости источник.На кадрах видео, оказавшегося в распоряжении агентства, БПЛА "Ланцет" врезается в стоящую между деревьев боевую машину."Сегодня ударом российского беспилотника "Ланцет" был поражен M1A1SA Abrams на Авдеевском направлении СВО. Сработали военнослужащие группировки "Центр", — рассказал источник.По его данным, пока точно не известно, уничтожен ли танк. Для точного подтверждения информации потребуется время, пояснил источник."Но факт удара нашим барражирующим боеприпасом по американской машине вы можете видеть воочию", — заключил собеседник агентства.Ранее Минобороны сообщало об уничтожении пяти танков Abrams в зоне проведения спецоперации.США обещали передать киевскому режиму 31 Abrams, а СМИ писали о начале поставок в сентябре прошлого года. При этом, по данным газеты The Wall Street Journal, украинские чиновники признавали, что появление у ВСУ этих машин не сможет изменить ситуацию на фронте.

https://ria.ru/20240320/abrams-1934371893.html

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авдеевка, безопасность, россия, вооруженные силы украины, m1 abrams