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Источник: российские войска подбили Abrams под Авдеевкой - РИА Новости, 30.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
23:22 30.03.2024 (обновлено: 23:56 30.03.2024)
https://ria.ru/20240330/abrams-1936885368.html
Источник: российские войска подбили Abrams под Авдеевкой
Источник: российские войска подбили Abrams под Авдеевкой - РИА Новости, 30.03.2024
Источник: российские войска подбили Abrams под Авдеевкой
Военнослужащие группировки "Центр" подбили очередной Abrams ВСУ на Авдеевском направлении, сообщил РИА Новости источник. РИА Новости, 30.03.2024
2024-03-30T23:22
2024-03-30T23:56
специальная военная операция на украине
авдеевка
безопасность
россия
вооруженные силы украины
m1 abrams
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ЛУГАНСК, 30 мар — РИА Новости. Военнослужащие группировки "Центр" подбили очередной Abrams ВСУ на Авдеевском направлении, сообщил РИА Новости источник.На кадрах видео, оказавшегося в распоряжении агентства, БПЛА "Ланцет" врезается в стоящую между деревьев боевую машину."Сегодня ударом российского беспилотника "Ланцет" был поражен M1A1SA Abrams на Авдеевском направлении СВО. Сработали военнослужащие группировки "Центр", — рассказал источник.По его данным, пока точно не известно, уничтожен ли танк. Для точного подтверждения информации потребуется время, пояснил источник."Но факт удара нашим барражирующим боеприпасом по американской машине вы можете видеть воочию", — заключил собеседник агентства.Ранее Минобороны сообщало об уничтожении пяти танков Abrams в зоне проведения спецоперации.США обещали передать киевскому режиму 31 Abrams, а СМИ писали о начале поставок в сентябре прошлого года. При этом, по данным газеты The Wall Street Journal, украинские чиновники признавали, что появление у ВСУ этих машин не сможет изменить ситуацию на фронте.
https://ria.ru/20240320/abrams-1934371893.html
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авдеевка, безопасность, россия, вооруженные силы украины, m1 abrams
Специальная военная операция на Украине, Авдеевка, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, M1 Abrams
Источник: российские войска подбили Abrams под Авдеевкой

Военнослужащие группировки "Центр" подбили танк Abrams "Ланцетом" под Авдеевкой

© РИА НовостиТанк Abrams в зоне СВО
Танк Abrams в зоне СВО
© РИА Новости
Танк Abrams в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 30 мар — РИА Новости. Военнослужащие группировки "Центр" подбили очередной Abrams ВСУ на Авдеевском направлении, сообщил РИА Новости источник.
На кадрах видео, оказавшегося в распоряжении агентства, БПЛА "Ланцет" врезается в стоящую между деревьев боевую машину.
"Сегодня ударом российского беспилотника "Ланцет" был поражен M1A1SA Abrams на Авдеевском направлении СВО. Сработали военнослужащие группировки "Центр", — рассказал источник.
По его данным, пока точно не известно, уничтожен ли танк. Для точного подтверждения информации потребуется время, пояснил источник.
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"Но факт удара нашим барражирующим боеприпасом по американской машине вы можете видеть воочию", — заключил собеседник агентства.
Ранее Минобороны сообщало об уничтожении пяти танков Abrams в зоне проведения спецоперации.

M1 Abrams — основной боевой танк США, серийный выпуск начался с 1980 года. Стоит на вооружении американских армии и морской пехоты, а также вооруженных сил Египта, Австралии, Марокко и некоторых ближневосточных государств. Его боевая масса превышает 62 тонны. Оснащен 120-миллиметровой гладкоствольной пушкой. Имеет прочную броню лишь спереди, мощный двигатель с завышенным расходом топлива и теплоизлучением, ручное заряжание пушки вместо автоматического, уязвимый дополнительный двигатель и высокую цену.

США обещали передать киевскому режиму 31 Abrams, а СМИ писали о начале поставок в сентябре прошлого года. При этом, по данным газеты The Wall Street Journal, украинские чиновники признавали, что появление у ВСУ этих машин не сможет изменить ситуацию на фронте.
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Специальная военная операция на УкраинеАвдеевкаБезопасностьРоссияВооруженные силы УкраиныM1 Abrams
 
 
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