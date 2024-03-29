https://ria.ru/20240329/zhir-1936684004.html
В приморском Артеме собачий жир сняли с продажи после шума в соцсетях
В приморском Артеме собачий жир сняли с продажи после шума в соцсетях - РИА Новости, 29.03.2024
В приморском Артеме собачий жир сняли с продажи после шума в соцсетях
Бутылки с собачьим жиром убрали с прилавков супермаркета в приморском Артёме, сообщил РИА Новости представитель муниципалитета. РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T16:27
2024-03-29T16:27
2024-03-29T16:27
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ВЛАДИВОСТОК, 29 мар — РИА Новости. Бутылки с собачьим жиром убрали с прилавков супермаркета в приморском Артёме, сообщил РИА Новости представитель муниципалитета. Ранее в соцсетях разошлась информация о том, что в одном из ТЦ приморского Артема продают собачий жир. Пост сопроводили фото: на полке стоят несколько бутылочек, где на этикетке изображена собака, а надпись гласит "Собачий жир, натуральный продукт, 100% очищенный". Цена - 565 рублей за 250 миллилитров. Рядом - аналогичный ценник за барсучий жир. При этом собачий жир разместили на полке рядом с тушёнкой. Торговля собачьим жиром вызвала неоднозначную реакцию в соцсетях. Представитель муниципалитета сообщал РИА Новости, что специалисты проверят информацию о продаже собачьего жира в супермаркете, уточнив, что от горожан не поступало обращений по этому поводу. "В настоящее время, по словам руководства супермаркета, данный товар с полок убрали. В этом магазине в продаже собачьего жира нет", - сообщил собеседник агентства. Продажа собачьего жира в соседстве с продуктами в супермаркете в Приморье вызывает недоумение, а уничтожение ради него животных шокирует, сообщал ранее РИА Новости представитель группы помощи бездомным животным "Друг - Кавалерово".
https://ria.ru/20240317/sobaki-1933587106.html
https://ria.ru/20240225/kinolog-1929332711.html
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происшествия, артем, приморский край
Происшествия, Артем, Приморский край
В приморском Артеме собачий жир сняли с продажи после шума в соцсетях
В приморском Артеме собачий жир сняли с прилавков в ТЦ после шума в соцсетях
ВЛАДИВОСТОК, 29 мар — РИА Новости. Бутылки с собачьим жиром убрали с прилавков супермаркета в приморском Артёме, сообщил РИА Новости представитель муниципалитета.
Ранее в соцсетях разошлась информация о том, что в одном из ТЦ приморского Артема продают собачий жир. Пост сопроводили фото: на полке стоят несколько бутылочек, где на этикетке изображена собака, а надпись гласит "Собачий жир, натуральный продукт, 100% очищенный".
Цена - 565 рублей за 250 миллилитров. Рядом - аналогичный ценник за барсучий жир. При этом собачий жир разместили на полке рядом с тушёнкой. Торговля собачьим жиром вызвала неоднозначную реакцию в соцсетях.
Представитель муниципалитета сообщал РИА Новости, что специалисты проверят информацию о продаже собачьего жира в супермаркете, уточнив, что от горожан не поступало обращений по этому поводу.
"В настоящее время, по словам руководства супермаркета, данный товар с полок убрали. В этом магазине в продаже собачьего жира нет", - сообщил собеседник агентства.
Продажа собачьего жира в соседстве с продуктами в супермаркете в Приморье вызывает недоумение, а уничтожение ради него животных шокирует, сообщал ранее РИА Новости представитель группы помощи бездомным животным "Друг - Кавалерово".