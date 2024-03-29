https://ria.ru/20240329/zhir-1936684004.html

В приморском Артеме собачий жир сняли с продажи после шума в соцсетях

В приморском Артеме собачий жир сняли с продажи после шума в соцсетях - РИА Новости, 29.03.2024

В приморском Артеме собачий жир сняли с продажи после шума в соцсетях

Бутылки с собачьим жиром убрали с прилавков супермаркета в приморском Артёме, сообщил РИА Новости представитель муниципалитета. РИА Новости, 29.03.2024

2024-03-29T16:27

2024-03-29T16:27

2024-03-29T16:27

происшествия

артем

приморский край

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ВЛАДИВОСТОК, 29 мар — РИА Новости. Бутылки с собачьим жиром убрали с прилавков супермаркета в приморском Артёме, сообщил РИА Новости представитель муниципалитета. Ранее в соцсетях разошлась информация о том, что в одном из ТЦ приморского Артема продают собачий жир. Пост сопроводили фото: на полке стоят несколько бутылочек, где на этикетке изображена собака, а надпись гласит "Собачий жир, натуральный продукт, 100% очищенный". Цена - 565 рублей за 250 миллилитров. Рядом - аналогичный ценник за барсучий жир. При этом собачий жир разместили на полке рядом с тушёнкой. Торговля собачьим жиром вызвала неоднозначную реакцию в соцсетях. Представитель муниципалитета сообщал РИА Новости, что специалисты проверят информацию о продаже собачьего жира в супермаркете, уточнив, что от горожан не поступало обращений по этому поводу. "В настоящее время, по словам руководства супермаркета, данный товар с полок убрали. В этом магазине в продаже собачьего жира нет", - сообщил собеседник агентства. Продажа собачьего жира в соседстве с продуктами в супермаркете в Приморье вызывает недоумение, а уничтожение ради него животных шокирует, сообщал ранее РИА Новости представитель группы помощи бездомным животным "Друг - Кавалерово".

https://ria.ru/20240317/sobaki-1933587106.html

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артем

приморский край

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происшествия, артем, приморский край