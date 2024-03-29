Рейтинг@Mail.ru
Польша потребовала от Украины добровольно приостановить транзит зерна - РИА Новости, 29.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:48 29.03.2024
https://ria.ru/20240329/zerno-1936712215.html
Польша потребовала от Украины добровольно приостановить транзит зерна
Польша потребовала от Украины добровольно приостановить транзит зерна - РИА Новости, 29.03.2024
Польша потребовала от Украины добровольно приостановить транзит зерна
Варшава требует, чтобы Украина добровольно приостановила транзит зерна через территорию Польши, заявил журналистам заместитель министра сельского хозяйства и... РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T17:48
2024-03-29T17:48
украина
польша
варшава
евросоюз
всемирная торговая организация (вто)
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/18/1898292005_0:160:3074:1889_1920x0_80_0_0_9d7625dc1302a7b3fe541423a9893b98.jpg
ВАРШАВА, 29 мар – РИА Новости. Варшава требует, чтобы Украина добровольно приостановила транзит зерна через территорию Польши, заявил журналистам заместитель министра сельского хозяйства и развития села Польши Михал Колодзейчак. "Я подхожу к переговорам очень серьёзно, у нас есть очень много аргументов, которые говорят о том, что транзит – то, о чём мы разговариваем – должен быть добровольно приостановлен украинской стороной минимум на два месяца, чтобы польские фермеры смогли продать свои запасы зерна, чтобы мы могли позаботиться о польских фермерах", - сказал Колодзейчак. "И я буду внимательно следить за соблюдением этого интереса, будет ли это кому-то нравиться или нет. Нет таких аргументов, которые заставят меня перестать этого добиваться", - добавил он. При этом замминистра признал, что переговоры с украинской стороной не являются "особо приятными". "Это не лёгкие переговоры. Я не буду здесь никого обманывать и говорить, что это что-то очень приятное", - сказал замминистра. Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября 2023 года решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.
https://ria.ru/20240225/polsha-1929308292.html
https://ria.ru/20240223/polsha-1929158688.html
украина
польша
варшава
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/18/1898292005_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_86cf4e916c57ccdd5047e00993fdc4e2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, польша, варшава, евросоюз, всемирная торговая организация (вто), в мире
Украина, Польша, Варшава, Евросоюз, Всемирная торговая организация (ВТО), В мире
Польша потребовала от Украины добровольно приостановить транзит зерна

Варшава потребовала от Киева приостановить транзит зерна через Польшу

© AP Photo / Efrem LukatskyТрактор убирает на поле после сбора зерна в Журовке, Киевская область, Украина
Трактор убирает на поле после сбора зерна в Журовке, Киевская область, Украина - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Трактор убирает на поле после сбора зерна в Журовке, Киевская область, Украина. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 29 мар – РИА Новости. Варшава требует, чтобы Украина добровольно приостановила транзит зерна через территорию Польши, заявил журналистам заместитель министра сельского хозяйства и развития села Польши Михал Колодзейчак.
"Я подхожу к переговорам очень серьёзно, у нас есть очень много аргументов, которые говорят о том, что транзит – то, о чём мы разговариваем – должен быть добровольно приостановлен украинской стороной минимум на два месяца, чтобы польские фермеры смогли продать свои запасы зерна, чтобы мы могли позаботиться о польских фермерах", - сказал Колодзейчак.
Польские фермеры блокируют трассу во время акции протеста - РИА Новости, 1920, 25.02.2024
Польский бунт, осмысленный и антиукраинский
25 февраля, 08:00
"И я буду внимательно следить за соблюдением этого интереса, будет ли это кому-то нравиться или нет. Нет таких аргументов, которые заставят меня перестать этого добиваться", - добавил он.
При этом замминистра признал, что переговоры с украинской стороной не являются "особо приятными". "Это не лёгкие переговоры. Я не буду здесь никого обманывать и говорить, что это что-то очень приятное", - сказал замминистра.
Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября 2023 года решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.
Протестующие фермеры в Польше высыпали на ж/д пути у границы с Украиной 2 вагона кукурузы
Польская полиция ищет тех, кто высыпал зерно из украинских вагонов
23 февраля, 15:23
 
УкраинаПольшаВаршаваЕвросоюзВсемирная торговая организация (ВТО)В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала