https://ria.ru/20240329/zerno-1936712215.html
Польша потребовала от Украины добровольно приостановить транзит зерна
Польша потребовала от Украины добровольно приостановить транзит зерна - РИА Новости, 29.03.2024
Польша потребовала от Украины добровольно приостановить транзит зерна
Варшава требует, чтобы Украина добровольно приостановила транзит зерна через территорию Польши, заявил журналистам заместитель министра сельского хозяйства и... РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T17:48
2024-03-29T17:48
2024-03-29T17:48
украина
польша
варшава
евросоюз
всемирная торговая организация (вто)
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/18/1898292005_0:160:3074:1889_1920x0_80_0_0_9d7625dc1302a7b3fe541423a9893b98.jpg
ВАРШАВА, 29 мар – РИА Новости. Варшава требует, чтобы Украина добровольно приостановила транзит зерна через территорию Польши, заявил журналистам заместитель министра сельского хозяйства и развития села Польши Михал Колодзейчак. "Я подхожу к переговорам очень серьёзно, у нас есть очень много аргументов, которые говорят о том, что транзит – то, о чём мы разговариваем – должен быть добровольно приостановлен украинской стороной минимум на два месяца, чтобы польские фермеры смогли продать свои запасы зерна, чтобы мы могли позаботиться о польских фермерах", - сказал Колодзейчак. "И я буду внимательно следить за соблюдением этого интереса, будет ли это кому-то нравиться или нет. Нет таких аргументов, которые заставят меня перестать этого добиваться", - добавил он. При этом замминистра признал, что переговоры с украинской стороной не являются "особо приятными". "Это не лёгкие переговоры. Я не буду здесь никого обманывать и говорить, что это что-то очень приятное", - сказал замминистра. Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября 2023 года решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.
https://ria.ru/20240225/polsha-1929308292.html
https://ria.ru/20240223/polsha-1929158688.html
украина
польша
варшава
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/18/1898292005_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_86cf4e916c57ccdd5047e00993fdc4e2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, польша, варшава, евросоюз, всемирная торговая организация (вто), в мире
Украина, Польша, Варшава, Евросоюз, Всемирная торговая организация (ВТО), В мире
Польша потребовала от Украины добровольно приостановить транзит зерна
Варшава потребовала от Киева приостановить транзит зерна через Польшу
ВАРШАВА, 29 мар – РИА Новости. Варшава требует, чтобы Украина добровольно приостановила транзит зерна через территорию Польши, заявил журналистам заместитель министра сельского хозяйства и развития села Польши Михал Колодзейчак.
"Я подхожу к переговорам очень серьёзно, у нас есть очень много аргументов, которые говорят о том, что транзит – то, о чём мы разговариваем – должен быть добровольно приостановлен украинской стороной минимум на два месяца, чтобы польские фермеры смогли продать свои запасы зерна, чтобы мы могли позаботиться о польских фермерах", - сказал Колодзейчак.
"И я буду внимательно следить за соблюдением этого интереса, будет ли это кому-то нравиться или нет. Нет таких аргументов, которые заставят меня перестать этого добиваться", - добавил он.
При этом замминистра признал, что переговоры с украинской стороной не являются "особо приятными". "Это не лёгкие переговоры. Я не буду здесь никого обманывать и говорить, что это что-то очень приятное", - сказал замминистра.
Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября 2023 года решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС
, но обязала Киев
ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии
, Венгрии
и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО
. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.