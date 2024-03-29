https://ria.ru/20240329/zerno-1936712215.html

Польша потребовала от Украины добровольно приостановить транзит зерна

Польша потребовала от Украины добровольно приостановить транзит зерна - РИА Новости, 29.03.2024

Польша потребовала от Украины добровольно приостановить транзит зерна

Варшава требует, чтобы Украина добровольно приостановила транзит зерна через территорию Польши, заявил журналистам заместитель министра сельского хозяйства и... РИА Новости, 29.03.2024

2024-03-29T17:48

2024-03-29T17:48

2024-03-29T17:48

украина

польша

варшава

евросоюз

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в мире

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ВАРШАВА, 29 мар – РИА Новости. Варшава требует, чтобы Украина добровольно приостановила транзит зерна через территорию Польши, заявил журналистам заместитель министра сельского хозяйства и развития села Польши Михал Колодзейчак. "Я подхожу к переговорам очень серьёзно, у нас есть очень много аргументов, которые говорят о том, что транзит – то, о чём мы разговариваем – должен быть добровольно приостановлен украинской стороной минимум на два месяца, чтобы польские фермеры смогли продать свои запасы зерна, чтобы мы могли позаботиться о польских фермерах", - сказал Колодзейчак. "И я буду внимательно следить за соблюдением этого интереса, будет ли это кому-то нравиться или нет. Нет таких аргументов, которые заставят меня перестать этого добиваться", - добавил он. При этом замминистра признал, что переговоры с украинской стороной не являются "особо приятными". "Это не лёгкие переговоры. Я не буду здесь никого обманывать и говорить, что это что-то очень приятное", - сказал замминистра. Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября 2023 года решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.

https://ria.ru/20240225/polsha-1929308292.html

https://ria.ru/20240223/polsha-1929158688.html

украина

польша

варшава

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украина, польша, варшава, евросоюз, всемирная торговая организация (вто), в мире