https://ria.ru/20240329/zelenskiy-1936760072.html

Зеленский признал неизбежность отступления ВСУ

Зеленский признал неизбежность отступления ВСУ - РИА Новости, 30.03.2024

Зеленский признал неизбежность отступления ВСУ

Вооруженные силы Украины будут постоянно отступать, если США не предоставят необходимую помощь, заявил президент Владимир Зеленский в интервью обозревателю... РИА Новости, 30.03.2024

2024-03-29T23:26

2024-03-29T23:26

2024-03-30T01:57

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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Вооруженные силы Украины будут постоянно отступать, если США не предоставят необходимую помощь, заявил президент Владимир Зеленский в интервью обозревателю газеты Washington Post Дэвиду Игнейшесу."Если не будет поддержки со стороны США, это означает, что у нас не будет противовоздушной обороны, ни ракет для (ЗРК) Patriot, ни средств радиоэлектронного подавления, ни 155-миллиметровых артиллерийских снарядов. Это значит, что мы будем возвращаться, отступать, шаг за шагом, маленькими шажками", — сказал глава киевского режима.Кроме того, Украина испытывает нехватку средств ПВО, отметил он."Без поддержки конгресса у нас будет большой дефицит ракет. Это проблема. Мы наращиваем собственные системы ПВО, но этого недостаточно", — указал Зеленский.По его словам, ВСУ пытаются найти способ не отступать в зоне боевых действий. Если ситуация на фронте останется стабильной, то в тылу Украина сможет вооружить и обучить новые бригады, чтобы предпринять новую попытку контрнаступления в этом году, утверждает президент страны.Ранее в пятницу телеканал Fox News со ссылкой на письмо главы административно-бюджетного управления Белого дома Шаланды Янг сенатору Джей Ди Вэнсу сообщил, что американское правительство потратило на помощь постсоветской республике не менее 113 миллиардов долларов. Отмечается, в общую сумму также вошло финансирование, "которое не пошло непосредственно на Украину, но используется для ее поддержки".Тем не менее, как заявил в середине марта директор ЦРУ Роберт Бернс, без дополнительной военной помощи от Вашингтона киевским властям придется пойти на мирные переговоры на условиях России уже через год. Он подчеркнул, что отсутствие американской поддержки обернется для ВСУ дальнейшим отступлением и потерей территорий.

https://ria.ru/20240321/ukraine-1934566374.html

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