https://ria.ru/20240329/zelenskiy-1936759812.html

Стало известно, сколько заработала семья Зеленского за прошедший год

Стало известно, сколько заработала семья Зеленского за прошедший год - РИА Новости, 29.03.2024

Стало известно, сколько заработала семья Зеленского за прошедший год

Доход семьи Владимира Зеленского за прошедший год составил почти 12,5 миллиона гривен (более 316 тысяч долларов) в основном за счет заработной платы, дохода от... РИА Новости, 29.03.2024

2024-03-29T23:21

2024-03-29T23:21

2024-03-29T23:21

владимир зеленский

в мире

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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Доход семьи Владимира Зеленского за прошедший год составил почти 12,5 миллиона гривен (более 316 тысяч долларов) в основном за счет заработной платы, дохода от аренды и продажи военных облигаций, сообщает в пятницу его офис со ссылкой на декларацию. "Зеленский обнародовал декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера за 2023 год. Согласно декларации, доходы семьи Зеленских составили 12 миллионов 423 тысячи гривен (более 316 тысяч долларов), в том числе доход от продажи ОВГЗ (облигаций внутреннего государственного займа - ред.) - 7 миллионов 455 тысяч 972 гривны", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте офиса Зеленского. Отмечается, что доходы его семьи преимущественно состояли из заработной платы, процентов по вкладам и дохода от предоставления недвижимости в аренду. В целом эта сумма составила более 4,9 миллиона гривен (около 125 тысяч долларов).

https://ria.ru/20240301/ukraina-1930186622.html

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владимир зеленский, в мире