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СМИ: в Британии отменили 100-летний запрет для военных
СМИ: в Британии отменили 100-летний запрет для военных - РИА Новости, 29.03.2024
СМИ: в Британии отменили 100-летний запрет для военных
Военнослужащим сухопутных войск британской армии разрешат носить бороды, отменив 100-летний запрет, сообщает газета Telegraph. РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T05:09
2024-03-29T05:09
2024-03-29T05:09
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Военнослужащим сухопутных войск британской армии разрешат носить бороды, отменив 100-летний запрет, сообщает газета Telegraph. По данным издания, в четверг указ, разрешающий носить бороды как офицерам, так и солдатам сухопутных войск, подписал король Карл III – главнокомандующий вооруженными силами Великобритании. Указ вступит в силу в пятницу, чтобы у солдат, находящихся в пасхальном отпуске, было время отрастить бороду вдали от службы. Отмену запрета связывают с обсуждением кризиса набора в армию новобранцев. Министр обороны Грант Шаппс в ходе дискуссии, в частности, заявил, что запрет на ношение бороды является "смехотворным". Военным, служащим в ВВС и Королевском флоте, было разрешено носить бороды. В указе отмечается, что борода должна быть "аккуратной" и соответствовать принципам и стандартам опрятного облика военнослужащих.
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в мире, великобритания, карл iii, грант шаппс
В мире, Великобритания, Карл III, Грант Шаппс
СМИ: в Британии отменили 100-летний запрет для военных
Telegraph: военнослужащим сухопутных войск Британии разрешили носить бороды
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости.
Военнослужащим сухопутных войск британской армии разрешат носить бороды, отменив 100-летний запрет, сообщает газета Telegraph
.
По данным издания, в четверг указ, разрешающий носить бороды как офицерам, так и солдатам сухопутных войск, подписал король Карл III – главнокомандующий вооруженными силами Великобритании.
Указ вступит в силу в пятницу, чтобы у солдат, находящихся в пасхальном отпуске, было время отрастить бороду вдали от службы.
Отмену запрета связывают с обсуждением кризиса набора в армию новобранцев. Министр обороны Грант Шаппс в ходе дискуссии, в частности, заявил, что запрет на ношение бороды является "смехотворным". Военным, служащим в ВВС и Королевском флоте, было разрешено носить бороды.
В указе отмечается, что борода должна быть "аккуратной" и соответствовать принципам и стандартам опрятного облика военнослужащих.