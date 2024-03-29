https://ria.ru/20240329/zapret-1936518331.html

СМИ: в Британии отменили 100-летний запрет для военных

СМИ: в Британии отменили 100-летний запрет для военных - РИА Новости, 29.03.2024

СМИ: в Британии отменили 100-летний запрет для военных

Военнослужащим сухопутных войск британской армии разрешат носить бороды, отменив 100-летний запрет, сообщает газета Telegraph. РИА Новости, 29.03.2024

2024-03-29T05:09

2024-03-29T05:09

2024-03-29T05:09

в мире

великобритания

карл iii

грант шаппс

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/10/1601534825_0:90:2000:1215_1920x0_80_0_0_ed751eb4ed6451146712becd688ff8bb.jpg

МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Военнослужащим сухопутных войск британской армии разрешат носить бороды, отменив 100-летний запрет, сообщает газета Telegraph. По данным издания, в четверг указ, разрешающий носить бороды как офицерам, так и солдатам сухопутных войск, подписал король Карл III – главнокомандующий вооруженными силами Великобритании. Указ вступит в силу в пятницу, чтобы у солдат, находящихся в пасхальном отпуске, было время отрастить бороду вдали от службы. Отмену запрета связывают с обсуждением кризиса набора в армию новобранцев. Министр обороны Грант Шаппс в ходе дискуссии, в частности, заявил, что запрет на ношение бороды является "смехотворным". Военным, служащим в ВВС и Королевском флоте, было разрешено носить бороды. В указе отмечается, что борода должна быть "аккуратной" и соответствовать принципам и стандартам опрятного облика военнослужащих.

https://ria.ru/20231120/doma-1910678728.html

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, великобритания, карл iii, грант шаппс