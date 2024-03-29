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Запад приглашает страны Глобального Юга к геноциду в Крыму, заявил Лавров - РИА Новости, 29.03.2024
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00:32 29.03.2024 (обновлено: 07:58 29.03.2024)
https://ria.ru/20240329/zapad-1936504881.html
Запад приглашает страны Глобального Юга к геноциду в Крыму, заявил Лавров
Запад приглашает страны Глобального Юга к геноциду в Крыму, заявил Лавров - РИА Новости, 29.03.2024
Запад приглашает страны Глобального Юга к геноциду в Крыму, заявил Лавров
Запад, предлагая странам Африки, Азии, Латинской Америки поддержать "формулу мира" Владимира Зелинского, приглашает их к геноциду мирного населения Крыма и... РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T00:32
2024-03-29T07:58
в мире
африка
азия
латинская америка
сергей лавров
верховная рада украины
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Запад, предлагая странам Африки, Азии, Латинской Америки поддержать "формулу мира" Владимира Зелинского, приглашает их к геноциду мирного населения Крыма и Новороссии, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью "Известиям". Лавров напомнил, что украинские политики выступают за показательные казни людей, которые сейчас живут в Крыму, ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях. Министр упомянул выступление парламентария из Верховной рады, которая заявила, что "в Крыму тысяч двадцать пять человек надо показательно казнить". "Если в этом заключается смысл "формулы", то это "приглашение" к геноциду. Наши коллеги из Африки, Азии, Латинской Америки должны понимать, куда их приглашают", - сказал министр, комментируя попытки Запада пригласить страны Глобального Юга присоединиться к "формуле мира" Зеленского.
https://ria.ru/20230923/lavrov-1898243354.html
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в мире, африка, азия, латинская америка, сергей лавров, верховная рада украины
В мире, Африка, Азия, Латинская Америка, Сергей Лавров, Верховная Рада Украины
Запад приглашает страны Глобального Юга к геноциду в Крыму, заявил Лавров

Лавров: Запад хочет склонить страны Глобального Юга к геноциду в Новороссии

© POOL | Перейти в медиабанкСергей Лавров
Сергей Лавров
© POOL
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Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Запад, предлагая странам Африки, Азии, Латинской Америки поддержать "формулу мира" Владимира Зелинского, приглашает их к геноциду мирного населения Крыма и Новороссии, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью "Известиям".
Лавров напомнил, что украинские политики выступают за показательные казни людей, которые сейчас живут в Крыму, ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях. Министр упомянул выступление парламентария из Верховной рады, которая заявила, что "в Крыму тысяч двадцать пять человек надо показательно казнить".
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 23.09.2023
Лавров раскритиковал "формулу мира" Зеленского
23 сентября 2023, 19:48
"Если в этом заключается смысл "формулы", то это "приглашение" к геноциду. Наши коллеги из Африки, Азии, Латинской Америки должны понимать, куда их приглашают", - сказал министр, комментируя попытки Запада пригласить страны Глобального Юга присоединиться к "формуле мира" Зеленского.
 
В миреАфрикаАзияЛатинская АмерикаСергей ЛавровВерховная Рада Украины
 
 
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