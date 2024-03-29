https://ria.ru/20240329/zapad-1936504881.html

Запад приглашает страны Глобального Юга к геноциду в Крыму, заявил Лавров

Запад приглашает страны Глобального Юга к геноциду в Крыму, заявил Лавров - РИА Новости, 29.03.2024

Запад приглашает страны Глобального Юга к геноциду в Крыму, заявил Лавров

Запад, предлагая странам Африки, Азии, Латинской Америки поддержать "формулу мира" Владимира Зелинского, приглашает их к геноциду мирного населения Крыма и... РИА Новости, 29.03.2024

2024-03-29T00:32

2024-03-29T00:32

2024-03-29T07:58

в мире

африка

азия

латинская америка

сергей лавров

верховная рада украины

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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Запад, предлагая странам Африки, Азии, Латинской Америки поддержать "формулу мира" Владимира Зелинского, приглашает их к геноциду мирного населения Крыма и Новороссии, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью "Известиям". Лавров напомнил, что украинские политики выступают за показательные казни людей, которые сейчас живут в Крыму, ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях. Министр упомянул выступление парламентария из Верховной рады, которая заявила, что "в Крыму тысяч двадцать пять человек надо показательно казнить". "Если в этом заключается смысл "формулы", то это "приглашение" к геноциду. Наши коллеги из Африки, Азии, Латинской Америки должны понимать, куда их приглашают", - сказал министр, комментируя попытки Запада пригласить страны Глобального Юга присоединиться к "формуле мира" Зеленского.

https://ria.ru/20230923/lavrov-1898243354.html

африка

азия

латинская америка

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в мире, африка, азия, латинская америка, сергей лавров, верховная рада украины