https://ria.ru/20240329/yemen-1936514620.html

Лидер хуситов заявил о неспособности Британии сбить их ракеты

Лидер хуситов заявил о неспособности Британии сбить их ракеты - РИА Новости, 29.03.2024

Лидер хуситов заявил о неспособности Британии сбить их ракеты

Лидер правящего на севере Йемена шиитского движения "Ансар Алла" (хуситы) Абдель Малик аль-Хуси заявил, что командующие военно-морскими силами Великобритании... РИА Новости, 29.03.2024

2024-03-29T03:43

2024-03-29T03:43

2024-03-29T03:43

в мире

израиль

йемен

красное море

ансар алла

военная операция сша и британии в йемене

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/14/1917067150_1:0:1279:719_1920x0_80_0_0_52aca817d666c851093fd52e60aa721b.jpg

ДОХА, 29 мар - РИА Новости. Лидер правящего на севере Йемена шиитского движения "Ансар Алла" (хуситы) Абдель Малик аль-Хуси заявил, что командующие военно-морскими силами Великобритании признают неспособность сбить запускаемые из Йемена по их судам гиперзвуковые ракеты. "Британские командующие военно-морскими силами признают, что им противостоят ракеты, запущенные из Йемена со скоростью, в три раза превышающей скорость звука. Они безоговорочно признают свою неспособность сбить эти ракеты или предотвратить их запуск", - сказал аль-Хуси в эфире йеменского телеканала "Аль-Масира". По его словам, капитан одного из британских эсминцев признал, что йеменцы в настоящее время используют очень современное и смертоносное оружие в Красном море и Аденском заливе. Лидер хуситов заметил, что в течение недели было проведено десять операций с применением 37 баллистических, крылатых ракет и беспилотников, когда были атакованы девять судов, в результате чего общее количество атакованных судов и военных кораблей, связанных с Израилем, США и Великобританией, достигло 86. "Движение противника (израильских, американских и британских судов - ред.) на море стало редким, он пытается это максимально замаскировать, ввести в заблуждение СМИ и дать ложную информацию. Передвижение вражеских судов стало похоже на операцию контрабандистов", - добавил аль-Хуси. Он также предостерег США и Великобританию от участия в наземной операции в Йемене, заявив, что в противостоянии им примут участие сотни тысяч граждан страны. "Американцы и британцы могут представить, в какой ситуации они окажутся, если предпримут какое-либо наземное вторжение против сотен тысяч героев, поддерживаемых миллионами", - сказал аль-Хуси. Кроме того, он предостерег США от продолжения поддержки Израиля. В прошлый вторник "Ансар Алла" объявило, что обстреляло ракетами четыре судна, в том числе, американские Maersk Saratoga в Аденском заливе и Apl Detroit в Красном море, а также британские Huang Pu и Pretty Lady - в Красном море за то, что они направлялись в Израиль, еще два американских эсминца, по заявлению хуситов, были атакованы в Красном море с помощью дронов. Ранее движение "Ансар Алла" объявило о расширении географии своих атак против связанных с Израилем или направляющихся в его порты судов на Индийский океан, заявив о нападении на три израильских и американских судна в этом районе. Оно пообещало прекратить атаки в случае сворачивания Израилем военных действий в палестинском секторе Газа и снятии его блокады.

https://ria.ru/20240321/perestrelka-1934699081.html

https://ria.ru/20240327/khusity-1936139893.html

https://ria.ru/20240323/khusity-1935288130.html

израиль

йемен

красное море

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, йемен, красное море, ансар алла, военная операция сша и британии в йемене