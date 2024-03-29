https://ria.ru/20240329/wildberries-1936733178.html

Wildberries временно закроет часть ПВЗ в Белгородской области

Wildberries временно закроет часть ПВЗ в Белгородской области - РИА Новости, 29.03.2024

Wildberries временно закроет часть ПВЗ в Белгородской области

Wildberries принял решение временно закрыть часть своих пунктов выдачи заказов (ПВЗ) в Белгородской области, сообщает компания. РИА Новости, 29.03.2024

2024-03-29T19:19

2024-03-29T19:19

2024-03-29T19:19

специальная военная операция на украине

безопасность

белгородская область

белгород

wildberries

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1e/1924457966_0:0:3146:1771_1920x0_80_0_0_2c12133a33e26f8664a179756c9b6824.jpg

МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Wildberries принял решение временно закрыть часть своих пунктов выдачи заказов (ПВЗ) в Белгородской области, сообщает компания. "Мы внимательно следим за ситуацией в Белгородской области. Для нас крайне важно, чтобы наши клиенты, менеджеры и партнеры чувствовали себя в безопасности и их жизням ничего не угрожало. Мы находимся с ними на связи и инструктируем, как вести себя в экстренных ситуациях. Исходя из этого мы приняли решение временно закрыть часть ПВЗ в регионе", - говорится в сообщении. Отмечается, что заказы, находящиеся в пути на эти пункты, можно будет отправить на другие ПВЗ или отменить. Плата за обратную доставку в таком случае взиматься не будет. Также было бессрочно продлено хранение товаров, находящихся на полках всех пунктов выдачи Белгорода и Белгородской области.

https://ria.ru/20240319/belgorod-1934315959.html

белгородская область

белгород

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, белгородская область, белгород, wildberries