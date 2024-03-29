https://ria.ru/20240329/wildberries-1936733178.html
Wildberries временно закроет часть ПВЗ в Белгородской области
Wildberries временно закроет часть ПВЗ в Белгородской области - РИА Новости, 29.03.2024
Wildberries временно закроет часть ПВЗ в Белгородской области
Wildberries принял решение временно закрыть часть своих пунктов выдачи заказов (ПВЗ) в Белгородской области, сообщает компания. РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T19:19
2024-03-29T19:19
2024-03-29T19:19
специальная военная операция на украине
безопасность
белгородская область
белгород
wildberries
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Wildberries принял решение временно закрыть часть своих пунктов выдачи заказов (ПВЗ) в Белгородской области, сообщает компания. "Мы внимательно следим за ситуацией в Белгородской области. Для нас крайне важно, чтобы наши клиенты, менеджеры и партнеры чувствовали себя в безопасности и их жизням ничего не угрожало. Мы находимся с ними на связи и инструктируем, как вести себя в экстренных ситуациях. Исходя из этого мы приняли решение временно закрыть часть ПВЗ в регионе", - говорится в сообщении. Отмечается, что заказы, находящиеся в пути на эти пункты, можно будет отправить на другие ПВЗ или отменить. Плата за обратную доставку в таком случае взиматься не будет. Также было бессрочно продлено хранение товаров, находящихся на полках всех пунктов выдачи Белгорода и Белгородской области.
https://ria.ru/20240319/belgorod-1934315959.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, белгородская область, белгород, wildberries
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Белгородская область, Белгород, Wildberries
Wildberries временно закроет часть ПВЗ в Белгородской области
Wildberries для безопасности временно закроет часть ПВЗ в Белгородской области
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Wildberries принял решение временно закрыть часть своих пунктов выдачи заказов (ПВЗ) в Белгородской области, сообщает компания.
"Мы внимательно следим за ситуацией в Белгородской области. Для нас крайне важно, чтобы наши клиенты, менеджеры и партнеры чувствовали себя в безопасности и их жизням ничего не угрожало. Мы находимся с ними на связи и инструктируем, как вести себя в экстренных ситуациях. Исходя из этого мы приняли решение временно закрыть часть ПВЗ в регионе", - говорится в сообщении. Отмечается, что заказы, находящиеся в пути на эти пункты, можно будет отправить на другие ПВЗ или отменить. Плата за обратную доставку в таком случае взиматься не будет.
Также было бессрочно продлено хранение товаров, находящихся на полках всех пунктов выдачи Белгорода
и Белгородской области.