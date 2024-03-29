https://ria.ru/20240329/vzryvy-1936533815.html

Днепропетровские власти заявили о повреждении энергообъектов после взрывов

Днепропетровские власти заявили о повреждении энергообъектов после взрывов - РИА Новости, 29.03.2024

Днепропетровские власти заявили о повреждении энергообъектов после взрывов

Несколько энергообъектов повреждены в Днепропетровской области Украины после взрывов, сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак в... РИА Новости, 29.03.2024

2024-03-29T09:19

2024-03-29T09:19

2024-03-29T09:20

специальная военная операция на украине

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днепропетровская область

герман галущенко

дмитрий песков

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Несколько энергообъектов повреждены в Днепропетровской области Украины после взрывов, сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак в Telegram-канале. Ночью на территории Украины была объявлена воздушная тревога. Украинские СМИ сообщали о взрывах в Днепропетровской, Хмельницкой, Львовской, Ивано-Франковской, Черкасской областях. Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил о новой массированной атаке по энергетике страны. По его словам, под ударом оказались объекты генерации. В национальной энергетической компании "Укрэнерго" сообщили о повреждении тепловых и гидроэлектростанций в центре и на западе Украины. "Повреждены несколько энергетических объектов в Днепровском, Криворожском и Каменском районах", - написал Лысак. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240329/povrezhdeniya-1936524892.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, жкх, украина, россия, днепропетровская область, герман галущенко, дмитрий песков, укрэнерго, вооруженные силы украины