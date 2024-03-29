https://ria.ru/20240329/vzryvy-1936520313.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске - РИА Новости, 29.03.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске
Взрывы раздались в городе Днепропетровске на фоне объявления воздушной тревоги на всей территории Украины, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T06:21
2024-03-29T06:21
2024-03-29T06:21
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Взрывы раздались в городе Днепропетровске на фоне объявления воздушной тревоги на всей территории Украины, сообщает украинский телеканал "Общественное". Ранее в ночь на пятницу глава региональной военной администрации Сергей Лысак сообщил, что российская армия атаковала объекты критической инфраструктуры Днепропетровской области. "В Днепре (Днепропетровске) слышны звуки взрывов, сообщают корреспонденты Общественного.", - говорится в сообщении телеканала, опубликованном в Telegram-канале. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре
https://ria.ru/20240329/porazhenie-1936512236.html
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в мире, днепропетровск, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Днепропетровск, Украина, Вооруженные силы Украины
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске
"Общественное": в Днепропетровске произошли взрывы на фоне воздушной тревоги