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В СФ рассмотрят обращение к ООН в связи с попытками вмешательства в выборы
В СФ рассмотрят обращение к ООН в связи с попытками вмешательства в выборы - РИА Новости, 29.03.2024
В СФ рассмотрят обращение к ООН в связи с попытками вмешательства в выборы
Международный комитет Совфеда в понедельник рассмотрит обращение к ООН, парламентам стран в связи с попытками вмешательства Запада в выборы президента РФ,... РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T12:29
2024-03-29T12:29
2024-03-29T12:38
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выборы президента россии — 2024
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МОСКВА, 29 мар – РИА Новости. Международный комитет Совфеда в понедельник рассмотрит обращение к ООН, парламентам стран в связи с попытками вмешательства Запада в выборы президента РФ, говорится в повестке заседания."О проекте обращения Совета Федерации к Организации Объединенных Наций, международным парламентским организациям и парламентам иностранных государств в связи с попытками вмешательства координируемых Вашингтоном внешних сил в подготовку и проведение выборов президента Российской Федерации", - говорится в повестке.Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта. Владимир Путин набрал 87,28% голосов, Николай Харитонов - 4,31%, Владислав Даванков - 3,85%, Леонид Слуцкий - 3,20%. Явка составила 77,44% - это рекордно высокий показатель в новейшей истории России.
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политика, россия, оон
Политика, Россия, ООН, Выборы президента России — 2024
В СФ рассмотрят обращение к ООН в связи с попытками вмешательства в выборы
В СФ рассмотрят обращение к ООН из-за попыток вмешательства в выборы президента
МОСКВА, 29 мар – РИА Новости. Международный комитет Совфеда в понедельник рассмотрит обращение к ООН, парламентам стран в связи с попытками вмешательства Запада в выборы президента РФ, говорится в повестке заседания.
«
"О проекте обращения Совета Федерации к Организации Объединенных Наций, международным парламентским организациям и парламентам иностранных государств в связи с попытками вмешательства координируемых Вашингтоном внешних сил в подготовку и проведение выборов президента Российской Федерации", - говорится в повестке.
Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта. Владимир Путин набрал 87,28% голосов, Николай Харитонов - 4,31%, Владислав Даванков - 3,85%, Леонид Слуцкий - 3,20%. Явка составила 77,44% - это рекордно высокий показатель в новейшей истории России.