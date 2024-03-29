https://ria.ru/20240329/vybory-1936603364.html

В СФ рассмотрят обращение к ООН в связи с попытками вмешательства в выборы

В СФ рассмотрят обращение к ООН в связи с попытками вмешательства в выборы - РИА Новости, 29.03.2024

В СФ рассмотрят обращение к ООН в связи с попытками вмешательства в выборы

Международный комитет Совфеда в понедельник рассмотрит обращение к ООН, парламентам стран в связи с попытками вмешательства Запада в выборы президента РФ,... РИА Новости, 29.03.2024

2024-03-29T12:29

2024-03-29T12:29

2024-03-29T12:38

политика

россия

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выборы президента россии — 2024

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МОСКВА, 29 мар – РИА Новости. Международный комитет Совфеда в понедельник рассмотрит обращение к ООН, парламентам стран в связи с попытками вмешательства Запада в выборы президента РФ, говорится в повестке заседания."О проекте обращения Совета Федерации к Организации Объединенных Наций, международным парламентским организациям и парламентам иностранных государств в связи с попытками вмешательства координируемых Вашингтоном внешних сил в подготовку и проведение выборов президента Российской Федерации", - говорится в повестке.Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта. Владимир Путин набрал 87,28% голосов, Николай Харитонов - 4,31%, Владислав Даванков - 3,85%, Леонид Слуцкий - 3,20%. Явка составила 77,44% - это рекордно высокий показатель в новейшей истории России.

https://ria.ru/20240318/vybory-1933788642.html

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политика, россия, оон