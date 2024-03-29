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В СФ рассмотрят обращение к ООН в связи с попытками вмешательства в выборы - РИА Новости, 29.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
12:29 29.03.2024 (обновлено: 12:38 29.03.2024)
https://ria.ru/20240329/vybory-1936603364.html
В СФ рассмотрят обращение к ООН в связи с попытками вмешательства в выборы
В СФ рассмотрят обращение к ООН в связи с попытками вмешательства в выборы - РИА Новости, 29.03.2024
В СФ рассмотрят обращение к ООН в связи с попытками вмешательства в выборы
Международный комитет Совфеда в понедельник рассмотрит обращение к ООН, парламентам стран в связи с попытками вмешательства Запада в выборы президента РФ,... РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T12:29
2024-03-29T12:38
политика
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выборы президента россии — 2024
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МОСКВА, 29 мар – РИА Новости. Международный комитет Совфеда в понедельник рассмотрит обращение к ООН, парламентам стран в связи с попытками вмешательства Запада в выборы президента РФ, говорится в повестке заседания."О проекте обращения Совета Федерации к Организации Объединенных Наций, международным парламентским организациям и парламентам иностранных государств в связи с попытками вмешательства координируемых Вашингтоном внешних сил в подготовку и проведение выборов президента Российской Федерации", - говорится в повестке.Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта. Владимир Путин набрал 87,28% голосов, Николай Харитонов - 4,31%, Владислав Даванков - 3,85%, Леонид Слуцкий - 3,20%. Явка составила 77,44% - это рекордно высокий показатель в новейшей истории России.
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политика, россия, оон
Политика, Россия, ООН, Выборы президента России — 2024
В СФ рассмотрят обращение к ООН в связи с попытками вмешательства в выборы

В СФ рассмотрят обращение к ООН из-за попыток вмешательства в выборы президента

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЗдание Совета Федерации РФ в Москве
Здание Совета Федерации РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Здание Совета Федерации РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мар – РИА Новости. Международный комитет Совфеда в понедельник рассмотрит обращение к ООН, парламентам стран в связи с попытками вмешательства Запада в выборы президента РФ, говорится в повестке заседания.
«
"О проекте обращения Совета Федерации к Организации Объединенных Наций, международным парламентским организациям и парламентам иностранных государств в связи с попытками вмешательства координируемых Вашингтоном внешних сил в подготовку и проведение выборов президента Российской Федерации", - говорится в повестке.
Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта. Владимир Путин набрал 87,28% голосов, Николай Харитонов - 4,31%, Владислав Даванков - 3,85%, Леонид Слуцкий - 3,20%. Явка составила 77,44% - это рекордно высокий показатель в новейшей истории России.
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