https://ria.ru/20240329/vybory-1936519381.html

Минюст разъяснил, могут ли иноагенты участвовать в выборах

Минюст разъяснил, могут ли иноагенты участвовать в выборах - РИА Новости, 29.03.2024

Минюст разъяснил, могут ли иноагенты участвовать в выборах

Иностранные агенты имеют право участвовать в выборах в качестве кандидатов, но обязаны соблюдать ограничения, наложенные на них законодательством, в частности,... РИА Новости, 29.03.2024

2024-03-29T06:06

2024-03-29T06:06

2024-03-29T06:18

политика

россия

татьяна лазарева

московская городская дума

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МОСКВА, 29 мар – РИА Новости. Иностранные агенты имеют право участвовать в выборах в качестве кандидатов, но обязаны соблюдать ограничения, наложенные на них законодательством, в частности, указывать свой статус в заявлении в ЦИК, в агитационных материалах и в помещении для голосования, сообщили РИА Новости в министерстве юстиции России. Соответствующий запрос агентство сделало на фоне заявления телеведущей-иноагента Татьяны Лазаревой*, которая объявила в Facebook** о намерении вместе еще с 44 людьми баллотироваться в Мосгордуму, выборы в которую пройдут осенью. По утверждению Лазаревой*, она хочет проверить, действительно ли "статус иноагента нисколько не дискриминирует людей, как говорят". Ограничения, связанные со статусом иностранного агента, прописаны в федеральном законе "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием". При этом пассивное избирательное право иностранных агентов не ограничено действующим законодательством. "Если кандидат является иностранным агентом, сведения об этом должны быть указаны в заявлении, представляемом в Центральную избирательную комиссию. Также такой кандидат обязан указывать данную информацию в подписном листе, агитационных материалах, также сведения о статусе кандидата подлежат размещению на информационном стенде в помещении для голосования и в избирательном бюллетене", - говорится в ответе ведомства на соответствующий запрос агентства. В Минюсте пояснили, что все обязанности кандидатов, включенных в реестр иноагентов, на выборные должности, установлены в федеральных законах: "О выборах Президента Российской Федерации", "О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации", "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации".* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.** Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

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политика, россия, татьяна лазарева, московская городская дума