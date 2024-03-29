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В Выборге задержали оператора беспилотного летательного аппарата
В Выборге задержали оператора беспилотного летательного аппарата - РИА Новости, 29.03.2024
В Выборге задержали оператора беспилотного летательного аппарата
Задержан оператор беспилотного летательного аппарата, запускавший квадрокоптер около судостроительного завода в Выборге Ленобласти, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T15:14
2024-03-29T15:14
2024-03-29T15:14
происшествия
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выборг
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 мар - РИА Новости. Задержан оператор беспилотного летательного аппарата, запускавший квадрокоптер около судостроительного завода в Выборге Ленобласти, сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Северо-Западу. "Персонал судостроительного завода увидел, что над водой неподалеку от предприятия летает квадрокоптер. Работники сразу же нажали кнопку тревожной сигнализации, после чего на место происшествия незамедлительно прибыл наряд Росгвардии", - говорится в сообщении. Рядом с одной из проходных завода росгвардейцы обнаружили и задержали 43-летнего оператора, управлявшего квадрокоптером, несмотря на действующий запрет использования БПЛА. "Задержанного, не имевшего документов, разрешающих полет БПЛА, доставили в территориальный отдел полиции для выяснения обстоятельств. Изъят квадрокоптер "DJI Mavic 2 Pro L1P", - отметили в пресс-службе.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), выборг
Происшествия, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Выборг
В Выборге задержали оператора беспилотного летательного аппарата
Задержан оператор, запускавший квадрокоптер около завода в Выборге