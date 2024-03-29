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На курильском вулкане Эбеко произошел выброс пепла
На курильском вулкане Эбеко произошел выброс пепла - РИА Новости, 29.03.2024
На курильском вулкане Эбеко произошел выброс пепла
Пепловый выброс на высоту 2,5 километра зафиксирован в пятницу на вулкане Эбеко на курильском острове Парамушир, сообщает главное управление МЧС России по... РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T03:52
2024-03-29T03:52
2024-03-29T03:52
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 29 мар – РИА Новости. Пепловый выброс на высоту 2,5 километра зафиксирован в пятницу на вулкане Эбеко на курильском острове Парамушир, сообщает главное управление МЧС России по Сахалинской области. "Днем 29 марта на вулкане Эбеко зарегистрирован пепловый выброс на высоту 2,5 километра над уровнем моря. Шлейф распространился в южном направлении на расстояние более 5 километров", - рассказали в пресс-службе регионального главка. По информации диспетчеров, в Северо-Курильске пеплопад не наблюдался, запах сероводорода не ощущался, угрозы для населения нет. Превышение ПДК по вулканическим газам оборудование не зафиксировало. Вулкан Эбеко высотой 1156 метров расположен на острове Парамушир в семи километрах северо-западнее Северо-Курильска в северной части хребта Вернадского. Регулярные выбросы (от слабых до умеренных) на нем продолжаются с 20 октября 2016 года, что является нормальной деятельностью для вулкана. Рекордный выброс зарегистрирован 31 августа 2018-го. Тогда столб дыма взметнулся на высоту шесть километров из нового жерла вулкана, образовавшегося в 2017 году.
https://ria.ru/20240327/ebeko-1936102930.html
https://ria.ru/20240322/vulkan-1934834312.html
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эбеко, парамушир, северо-курильск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, россия
Эбеко, Парамушир, Северо-Курильск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия, Россия
На курильском вулкане Эбеко произошел выброс пепла
МЧС: курильский вулкан Эбеко выбросил пепел на высоту 2,5 километра