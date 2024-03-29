https://ria.ru/20240329/vsu-1936703356.html

В Госдуме назвали наступление ВСУ практически невозможным

В Госдуме назвали наступление ВСУ практически невозможным - РИА Новости, 29.03.2024

В Госдуме назвали наступление ВСУ практически невозможным

Наступление Киева практически невозможно, заявил РИА Новости первый замглавы думского комитета по международным делам Алексей Чепа, комментируя слова главкома... РИА Новости, 29.03.2024

2024-03-29T17:26

2024-03-29T17:26

2024-03-29T17:26

специальная военная операция на украине

в мире

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александр сырский

алексей чепа

госдума рф

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Наступление Киева практически невозможно, заявил РИА Новости первый замглавы думского комитета по международным делам Алексей Чепа, комментируя слова главкома ВСУ Александра Сырского. Главнокомандующий украинскими войсками Александр Сырский заявил в пятницу, что Украина пытается не потерять свои территории и подготовить резервы для наступления. "Он поднимает вопрос о наступлении, чтобы показать большие планы их стороны, а задача перед ним стоит получить оружие и деньги для расходов. На самом деле, вопрос о возможности сдерживания российских войск. Наступление практически невозможно, это блеф", - считает Чепа. Ранее Владимир Зеленский заявил телеканалу CBS News, что ВС Украины не готовы к обороне в случае крупного российского наступления, у украинских войск почти не осталось артиллерии. Директор ЦРУ Уильям Джозеф Бернс ранее заявлял, что без дополнительной военной помощи со стороны США Украина будет вынуждена пойти на мирные переговоры на условиях Москвы уже через год. По его мнению, отсутствие американской поддержки обернется для ВСУ дальнейшим отступлением и потерей территорий. Премьер Венгрии Виктор Орбан в свою очередь заявил, что Евросоюз не сможет предоставить Украине достаточное количество финансовых ресурсов, которые позволили бы ей одержать военную победу в конфликте с Россией.

https://ria.ru/20240328/vsu-1936434833.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, александр сырский, алексей чепа, госдума рф, вооруженные силы украины, россия