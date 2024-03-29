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В Госдуме назвали наступление ВСУ практически невозможным - РИА Новости, 29.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:26 29.03.2024
https://ria.ru/20240329/vsu-1936703356.html
В Госдуме назвали наступление ВСУ практически невозможным
В Госдуме назвали наступление ВСУ практически невозможным - РИА Новости, 29.03.2024
В Госдуме назвали наступление ВСУ практически невозможным
Наступление Киева практически невозможно, заявил РИА Новости первый замглавы думского комитета по международным делам Алексей Чепа, комментируя слова главкома... РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T17:26
2024-03-29T17:26
специальная военная операция на украине
в мире
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александр сырский
алексей чепа
госдума рф
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Наступление Киева практически невозможно, заявил РИА Новости первый замглавы думского комитета по международным делам Алексей Чепа, комментируя слова главкома ВСУ Александра Сырского. Главнокомандующий украинскими войсками Александр Сырский заявил в пятницу, что Украина пытается не потерять свои территории и подготовить резервы для наступления. "Он поднимает вопрос о наступлении, чтобы показать большие планы их стороны, а задача перед ним стоит получить оружие и деньги для расходов. На самом деле, вопрос о возможности сдерживания российских войск. Наступление практически невозможно, это блеф", - считает Чепа. Ранее Владимир Зеленский заявил телеканалу CBS News, что ВС Украины не готовы к обороне в случае крупного российского наступления, у украинских войск почти не осталось артиллерии. Директор ЦРУ Уильям Джозеф Бернс ранее заявлял, что без дополнительной военной помощи со стороны США Украина будет вынуждена пойти на мирные переговоры на условиях Москвы уже через год. По его мнению, отсутствие американской поддержки обернется для ВСУ дальнейшим отступлением и потерей территорий. Премьер Венгрии Виктор Орбан в свою очередь заявил, что Евросоюз не сможет предоставить Украине достаточное количество финансовых ресурсов, которые позволили бы ей одержать военную победу в конфликте с Россией.
https://ria.ru/20240328/vsu-1936434833.html
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в мире, украина, александр сырский, алексей чепа, госдума рф, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Александр Сырский, Алексей Чепа, Госдума РФ, Вооруженные силы Украины, Россия
В Госдуме назвали наступление ВСУ практически невозможным

Депутат Госдумы Чепа: Сырский блефует, наступление ВСУ практически невозможно

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы РФ
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Государственной думы РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Наступление Киева практически невозможно, заявил РИА Новости первый замглавы думского комитета по международным делам Алексей Чепа, комментируя слова главкома ВСУ Александра Сырского.
Главнокомандующий украинскими войсками Александр Сырский заявил в пятницу, что Украина пытается не потерять свои территории и подготовить резервы для наступления.
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"Он поднимает вопрос о наступлении, чтобы показать большие планы их стороны, а задача перед ним стоит получить оружие и деньги для расходов. На самом деле, вопрос о возможности сдерживания российских войск. Наступление практически невозможно, это блеф", - считает Чепа.
Ранее Владимир Зеленский заявил телеканалу CBS News, что ВС Украины не готовы к обороне в случае крупного российского наступления, у украинских войск почти не осталось артиллерии.
Директор ЦРУ Уильям Джозеф Бернс ранее заявлял, что без дополнительной военной помощи со стороны США Украина будет вынуждена пойти на мирные переговоры на условиях Москвы уже через год. По его мнению, отсутствие американской поддержки обернется для ВСУ дальнейшим отступлением и потерей территорий. Премьер Венгрии Виктор Орбан в свою очередь заявил, что Евросоюз не сможет предоставить Украине достаточное количество финансовых ресурсов, которые позволили бы ей одержать военную победу в конфликте с Россией.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаАлександр СырскийАлексей ЧепаГосдума РФВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
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