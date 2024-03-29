https://ria.ru/20240329/vsu-1936662609.html

В Госдуме назвали заявление главкома ВСУ о нехватке оружия цинизмом

В Госдуме назвали заявление главкома ВСУ о нехватке оружия цинизмом - РИА Новости, 29.03.2024

В Госдуме назвали заявление главкома ВСУ о нехватке оружия цинизмом

Депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет назвал цинизмом заявление главнокомандующего украинскими войсками Александра Сырского о нехватке оружия. РИА Новости, 29.03.2024

2024-03-29T15:17

2024-03-29T15:17

2024-03-29T15:18

специальная военная операция на украине

россия

украина

в мире

михаил шеремет

александр сырский

госдума рф

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар – РИА Новости. Депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет назвал цинизмом заявление главнокомандующего украинскими войсками Александра Сырского о нехватке оружия. Ранее Сырский пожаловался на нехватку оружия от Запада. По его словам, в условиях недостатка боеприпасов и оружия "переход к стратегической обороне является логичным решением". "С уст Сырского заявления о нехватке оружия звучат цинично, учитывая, что украинские боевики ежедневно тратят сотни ракет и боеприпасов, осуществляя массированные атаки на российские мирные города и населенные пункты", - сказал Шеремет РИА Новости. По его мнению, своими заявлениями о нехватке вооружения Сырский пытается закамуфлировать большие провалы на фронте. "А свою низкую военную компетенцию он с лихвой компенсирует, воюя с безоружным населением российских городов", - подчеркнул депутат. Директор ЦРУ Уильям Бернс ранее заявлял, что без дополнительной военной помощи со стороны США Украина будет вынуждена пойти на мирные переговоры на условиях Москвы уже через год. По его мнению, отсутствие американской поддержки обернется для ВСУ дальнейшим отступлением и потерей территорий. Как сообщала газета Mundo со ссылкой на украинского военного, Киев проиграет, если в ближайшее время Украина не получит боеприпасы от Запада. Премьер Венгрии Виктор Орбан в свою очередь заявил, что Евросоюз не сможет предоставить Украине достаточное количество финансовых ресурсов, которые позволили бы ей одержать военную победу в конфликте с Россией. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

https://ria.ru/20240323/voyna-1935032681.html

https://ria.ru/20240316/zapad-1933365303.html

https://ria.ru/20240322/spetsoperatsiya-1934835453.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, украина, в мире, михаил шеремет, александр сырский, госдума рф, вооруженные силы украины