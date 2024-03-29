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Рогов: ВСУ в панике возводят вторую линию обороны в Запорожской области - РИА Новости, 29.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:53 29.03.2024 (обновлено: 13:03 29.03.2024)
https://ria.ru/20240329/vsu-1936614237.html
Рогов: ВСУ в панике возводят вторую линию обороны в Запорожской области
Рогов: ВСУ в панике возводят вторую линию обороны в Запорожской области - РИА Новости, 29.03.2024
Рогов: ВСУ в панике возводят вторую линию обороны в Запорожской области
Украинские войска в панике возводят вторую линию обороны на ореховском направлении запорожской линии фронта, перебрасывая большое количество строительной... РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T12:53
2024-03-29T13:03
специальная военная операция на украине
запорожская область
владимир рогов
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар – РИА Новости. Украинские войска в панике возводят вторую линию обороны на ореховском направлении запорожской линии фронта, перебрасывая большое количество строительной техники, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией", сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ Владимир Рогов. "Сейчас завезли большое количество строителей и началось возведение второй линии обороны украинских боевиков на Ореховском направлении Запорожского фронта. У противника состояние близкое к какой-то панике в плане ускоренного строительства оборонительной линии", - сказал Рогов. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области. Остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
https://ria.ru/20240314/kapitulyatsiya-1932984047.html
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запорожская область, владимир рогов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины
Рогов: ВСУ в панике возводят вторую линию обороны в Запорожской области

Рогов: ВСУ в панике возводят вторую линию обороны на Ореховском направлении

© AP Photo / Aris MessinisУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
© AP Photo / Aris Messinis
Украинские военные. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар – РИА Новости. Украинские войска в панике возводят вторую линию обороны на ореховском направлении запорожской линии фронта, перебрасывая большое количество строительной техники, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией", сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.
«
"Сейчас завезли большое количество строителей и началось возведение второй линии обороны украинских боевиков на Ореховском направлении Запорожского фронта. У противника состояние близкое к какой-то панике в плане ускоренного строительства оборонительной линии", - сказал Рогов.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области. Остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
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Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьВладимир РоговВооруженные силы Украины
 
 
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