https://ria.ru/20240329/veteran-1936552593.html
В России упростили порядок присвоения статуса ветерана боевых действий
В России упростили порядок присвоения статуса ветерана боевых действий - РИА Новости, 29.03.2024
В России упростили порядок присвоения статуса ветерана боевых действий
Правительство упростило порядок присвоения статуса ветерана боевых действий, соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T10:03
2024-03-29T10:03
2024-03-29T10:46
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михаил мишустин
правительство рф
вооруженные силы рф
владимир путин
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Правительство упростило порядок присвоения статуса ветерана боевых действий, соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин."В России упрощен порядок получения статуса ветерана боевых действий и удостоверения единого образца для граждан, находившихся в составе организаций, содействующих выполнению задач, возложенных на Вооруженные силы России в ходе спецоперации на Украине, а также на территориях Донецкой и Луганской народных республик с 24 февраля 2022 года, Запорожской и Херсонской областей с 30 сентября 2022 года", — сообщили на сайте кабмина.До сих пор копия контракта была обязательным основанием для получения статуса и удостоверения ветерана боевых действий. Теперь для этого будет достаточно документов, подтверждающих ранения, травмы или контузии, а также официальных бумаг о награждении государственной или ведомственной наградой.Нововведения прежде всего коснутся участников спецоперации, которые из-за боевых действий утратили контракты с организациями, содействующими выполнению задач, возложенных на вооруженные силы, или не смогли оформить их должным образом.Подписанный документ внес изменения в постановление правительства №1242 от 1 августа 2023-го. Такое поручение дал президент Владимир Путин по итогам встречи с членами семей погибших участников СВО в начале января.
https://ria.ru/20240319/veterany-1934173157.html
https://ria.ru/20240223/armiya-1929044819.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, россия, михаил мишустин, правительство рф, вооруженные силы рф, владимир путин, луганская народная республика, украина
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В России упростили порядок присвоения статуса ветерана боевых действий
Правительство РФ упростило порядок присвоения статуса ветерана боевых действий