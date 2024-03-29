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В России упростили порядок присвоения статуса ветерана боевых действий - РИА Новости, 29.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
10:03 29.03.2024 (обновлено: 10:46 29.03.2024)
https://ria.ru/20240329/veteran-1936552593.html
В России упростили порядок присвоения статуса ветерана боевых действий
В России упростили порядок присвоения статуса ветерана боевых действий - РИА Новости, 29.03.2024
В России упростили порядок присвоения статуса ветерана боевых действий
Правительство упростило порядок присвоения статуса ветерана боевых действий, соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T10:03
2024-03-29T10:46
специальная военная операция на украине
общество
россия
михаил мишустин
правительство рф
вооруженные силы рф
владимир путин
луганская народная республика
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Правительство упростило порядок присвоения статуса ветерана боевых действий, соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин."В России упрощен порядок получения статуса ветерана боевых действий и удостоверения единого образца для граждан, находившихся в составе организаций, содействующих выполнению задач, возложенных на Вооруженные силы России в ходе спецоперации на Украине, а также на территориях Донецкой и Луганской народных республик с 24 февраля 2022 года, Запорожской и Херсонской областей с 30 сентября 2022 года", — сообщили на сайте кабмина.До сих пор копия контракта была обязательным основанием для получения статуса и удостоверения ветерана боевых действий. Теперь для этого будет достаточно документов, подтверждающих ранения, травмы или контузии, а также официальных бумаг о награждении государственной или ведомственной наградой.Нововведения прежде всего коснутся участников спецоперации, которые из-за боевых действий утратили контракты с организациями, содействующими выполнению задач, возложенных на вооруженные силы, или не смогли оформить их должным образом.Подписанный документ внес изменения в постановление правительства №1242 от 1 августа 2023-го. Такое поручение дал президент Владимир Путин по итогам встречи с членами семей погибших участников СВО в начале января.
https://ria.ru/20240319/veterany-1934173157.html
https://ria.ru/20240223/armiya-1929044819.html
россия
луганская народная республика
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общество, россия, михаил мишустин, правительство рф, вооруженные силы рф, владимир путин, луганская народная республика, украина
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия, Михаил Мишустин, Правительство РФ, Вооруженные силы РФ, Владимир Путин, Луганская Народная Республика, Украина
В России упростили порядок присвоения статуса ветерана боевых действий

Правительство РФ упростило порядок присвоения статуса ветерана боевых действий

© РИА Новости / Виталий Невар | Перейти в медиабанкВетераны спецоперации
Ветераны спецоперации - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
© РИА Новости / Виталий Невар
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Ветераны спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Правительство упростило порядок присвоения статуса ветерана боевых действий, соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
"В России упрощен порядок получения статуса ветерана боевых действий и удостоверения единого образца для граждан, находившихся в составе организаций, содействующих выполнению задач, возложенных на Вооруженные силы России в ходе спецоперации на Украине, а также на территориях Донецкой и Луганской народных республик с 24 февраля 2022 года, Запорожской и Херсонской областей с 30 сентября 2022 года", — сообщили на сайте кабмина.
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До сих пор копия контракта была обязательным основанием для получения статуса и удостоверения ветерана боевых действий. Теперь для этого будет достаточно документов, подтверждающих ранения, травмы или контузии, а также официальных бумаг о награждении государственной или ведомственной наградой.
Нововведения прежде всего коснутся участников спецоперации, которые из-за боевых действий утратили контракты с организациями, содействующими выполнению задач, возложенных на вооруженные силы, или не смогли оформить их должным образом.
Подписанный документ внес изменения в постановление правительства №1242 от 1 августа 2023-го. Такое поручение дал президент Владимир Путин по итогам встречи с членами семей погибших участников СВО в начале января.
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Специальная военная операция на УкраинеОбществоРоссияМихаил МишустинПравительство РФВооруженные силы РФВладимир ПутинЛуганская Народная РеспубликаУкраина
 
 
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