https://ria.ru/20240329/uran-1936715540.html

"Росатом" продумал меры снижения ущерба в случае запрета на уран из России

"Росатом" продумал меры снижения ущерба в случае запрета на уран из России - РИА Новости, 29.03.2024

"Росатом" продумал меры снижения ущерба в случае запрета на уран из России

Ограничения на поставки российского урана на мировые рынки маловероятны, но "Росатом" тем не менее проработал меры снижения ущерба для себя и для покупателей,... РИА Новости, 29.03.2024

2024-03-29T18:01

2024-03-29T18:01

2024-03-29T18:13

экономика

космос - риа наука

атомэнергопром

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Ограничения на поставки российского урана на мировые рынки маловероятны, но "Росатом" тем не менее проработал меры снижения ущерба для себя и для покупателей, говорится в отчетности АО "Атомэнергопром" (входит в госкорпорацию, консолидирует гражданские активы российской атомной отрасли) по РСБУ за 2023 год. "Несмотря на малую вероятность риска ограничений такого рода, проработаны меры по снижению ущерба от них как для покупателей, так и для Общества, включая анализ возможностей переноса заказов на внутрироссийские предприятия, юридической защиты интересов Общества и др.", - говорится в документе. "Атомэнергопром" обеспечивает полный цикл производства в сфере ядерной энергетики, от добычи урана до строительства АЭС и выработки электроэнергии.

https://ria.ru/20240326/uran-1935918199.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, космос - риа наука, атомэнергопром, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"