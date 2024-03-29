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"Росатом" продумал меры снижения ущерба в случае запрета на уран из России - РИА Новости, 29.03.2024
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18:01 29.03.2024 (обновлено: 18:13 29.03.2024)
https://ria.ru/20240329/uran-1936715540.html
"Росатом" продумал меры снижения ущерба в случае запрета на уран из России
"Росатом" продумал меры снижения ущерба в случае запрета на уран из России - РИА Новости, 29.03.2024
"Росатом" продумал меры снижения ущерба в случае запрета на уран из России
Ограничения на поставки российского урана на мировые рынки маловероятны, но "Росатом" тем не менее проработал меры снижения ущерба для себя и для покупателей,... РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T18:01
2024-03-29T18:13
экономика
космос - риа наука
атомэнергопром
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Ограничения на поставки российского урана на мировые рынки маловероятны, но "Росатом" тем не менее проработал меры снижения ущерба для себя и для покупателей, говорится в отчетности АО "Атомэнергопром" (входит в госкорпорацию, консолидирует гражданские активы российской атомной отрасли) по РСБУ за 2023 год. "Несмотря на малую вероятность риска ограничений такого рода, проработаны меры по снижению ущерба от них как для покупателей, так и для Общества, включая анализ возможностей переноса заказов на внутрироссийские предприятия, юридической защиты интересов Общества и др.", - говорится в документе. "Атомэнергопром" обеспечивает полный цикл производства в сфере ядерной энергетики, от добычи урана до строительства АЭС и выработки электроэнергии.
https://ria.ru/20240326/uran-1935918199.html
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экономика, космос - риа наука, атомэнергопром, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Экономика, Космос - РИА Наука, Атомэнергопром, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
"Росатом" продумал меры снижения ущерба в случае запрета на уран из России

"Росатом" проработал меры на случай ограничений на экспорт российского урана

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКонтейнеры с обедненным гексафторидом урана
Контейнеры с обедненным гексафторидом урана - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Контейнеры с обедненным гексафторидом урана. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Ограничения на поставки российского урана на мировые рынки маловероятны, но "Росатом" тем не менее проработал меры снижения ущерба для себя и для покупателей, говорится в отчетности АО "Атомэнергопром" (входит в госкорпорацию, консолидирует гражданские активы российской атомной отрасли) по РСБУ за 2023 год.
"Несмотря на малую вероятность риска ограничений такого рода, проработаны меры по снижению ущерба от них как для покупателей, так и для Общества, включая анализ возможностей переноса заказов на внутрироссийские предприятия, юридической защиты интересов Общества и др.", - говорится в документе.
"Атомэнергопром" обеспечивает полный цикл производства в сфере ядерной энергетики, от добычи урана до строительства АЭС и выработки электроэнергии.
Алексей Лихачев - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
Лихачев отреагировал на слова США об отказе от российского урана
26 марта, 14:32
 
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