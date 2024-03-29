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Безопасно заместить российский уран почти невозможно, считают в "Росатоме" - РИА Новости, 29.03.2024
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17:49 29.03.2024 (обновлено: 18:06 29.03.2024)
https://ria.ru/20240329/uran-1936712777.html
Безопасно заместить российский уран почти невозможно, считают в "Росатоме"
Безопасно заместить российский уран почти невозможно, считают в "Росатоме" - РИА Новости, 29.03.2024
Безопасно заместить российский уран почти невозможно, считают в "Росатоме"
Замещение российского урана без создания угрозы для энергетической безопасности его стран-покупателей маловероятно, говорится в отчетности АО "Атомэнергопром"... РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T17:49
2024-03-29T18:06
экономика
космос - риа наука
атомэнергопром
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Замещение российского урана без создания угрозы для энергетической безопасности его стран-покупателей маловероятно, говорится в отчетности АО "Атомэнергопром" (входит в госкорпорацию "Росатом", консолидирует гражданские активы российской атомной отрасли) по РСБУ за 2023 год. "Вероятность введения политически-мотивированных ограничений, существенно влияющих на деятельность общества на основных рынках сбыта урановой продукции, оценивается как низкая, а встречных российских экспортных ограничений как крайне низкая, стремящаяся к нулевой", - говорится в документе. "Характерный для мирового уранового рынка в основном долгосрочный характер контрактов и длительность производственно-логистического цикла изготовления ядерного топлива делают маловероятным замещение поставок организаций общества без создания угрозы для энергетической безопасности стран-покупателей урановой продукции", - поясняется в отчетности. "Атомэнергопром" обеспечивает полный цикл производства в сфере ядерной энергетики, от добычи урана до строительства АЭС и выработки электроэнергии.Ограничения "Росатома" недружественными странами, в том числе по урану, в первую очередь нанесут серьезнейший удар по себестоимости их собственных атомных проектов, но не сдержат "Росатом" - ведь растут атомные рынки дружественных стран, ранее заявил генеральный директор российской госкорпорации Алексей Лихачев. При этом мировой рынок урана проиграл из-за заявлений США о возможности отказа от российского урана, говорил Лихачев.Цены на мировом рынке урана резко выросли после объявленных США намерений отказаться от поставок урана из России. В декабре 2023 года палата представителей США одобрила законопроект о введении запрета на импорт низкообогащенного урана российского происхождения, который будет действовать вплоть до 2040 года. Законопроект предполагает ограничение импорта низкообогащенного урана, произведенного в РФ или одним из зарегистрированных в России предприятий. Вместе с тем инициатива уполномочивает министра энергетики США по согласованию с госсекретарем и главой минторга отменить данный запрет, если другие источники поставок урана окажутся недоступны или если импорт российского топлива будет отвечать национальным интересам США.США ожидают, что запрет на импорт обогащенного урана из РФ будет введен в действие в 2024 году, писала в феврале газета Financial Times.Возможность отказа от импорта обогащенного урана из России может сильно ударить по планам США создать свои перспективные реакторы, указывали американские эксперты. Они отмечали, что производители обогащенного урана не стремятся вкладывать средства в организацию обогащения до уровня HALEU (от high-assay low-enriched uranium, уран повышенного обогащения), пока им не гарантируют достаточные объемы заказов. В свою очередь, перспективные реакторы до сих пор расцениваются многими заказчиками как "бумажные"; соответственно, у заказчиков нет большого желания контрактовать объемы HALEU."Росатом" неоднократно подчеркивал, что в полной мере выполняет все обязательства перед зарубежными заказчиками.
https://ria.ru/20240326/uran-1935918199.html
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экономика, космос - риа наука, атомэнергопром, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Экономика, Космос - РИА Наука, Атомэнергопром, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Безопасно заместить российский уран почти невозможно, считают в "Росатоме"

"Атомэнергопром": безопасное замещение российского урана маловероятно

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКонтейнеры с обедненным гексафторидом урана
Контейнеры с обедненным гексафторидом урана - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Замещение российского урана без создания угрозы для энергетической безопасности его стран-покупателей маловероятно, говорится в отчетности АО "Атомэнергопром" (входит в госкорпорацию "Росатом", консолидирует гражданские активы российской атомной отрасли) по РСБУ за 2023 год.
"Вероятность введения политически-мотивированных ограничений, существенно влияющих на деятельность общества на основных рынках сбыта урановой продукции, оценивается как низкая, а встречных российских экспортных ограничений как крайне низкая, стремящаяся к нулевой", - говорится в документе.
"Характерный для мирового уранового рынка в основном долгосрочный характер контрактов и длительность производственно-логистического цикла изготовления ядерного топлива делают маловероятным замещение поставок организаций общества без создания угрозы для энергетической безопасности стран-покупателей урановой продукции", - поясняется в отчетности.
"Атомэнергопром" обеспечивает полный цикл производства в сфере ядерной энергетики, от добычи урана до строительства АЭС и выработки электроэнергии.
Алексей Лихачев - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
Лихачев отреагировал на слова США об отказе от российского урана
26 марта, 14:32
Ограничения "Росатома" недружественными странами, в том числе по урану, в первую очередь нанесут серьезнейший удар по себестоимости их собственных атомных проектов, но не сдержат "Росатом" - ведь растут атомные рынки дружественных стран, ранее заявил генеральный директор российской госкорпорации Алексей Лихачев. При этом мировой рынок урана проиграл из-за заявлений США о возможности отказа от российского урана, говорил Лихачев.
Цены на мировом рынке урана резко выросли после объявленных США намерений отказаться от поставок урана из России. В декабре 2023 года палата представителей США одобрила законопроект о введении запрета на импорт низкообогащенного урана российского происхождения, который будет действовать вплоть до 2040 года. Законопроект предполагает ограничение импорта низкообогащенного урана, произведенного в РФ или одним из зарегистрированных в России предприятий. Вместе с тем инициатива уполномочивает министра энергетики США по согласованию с госсекретарем и главой минторга отменить данный запрет, если другие источники поставок урана окажутся недоступны или если импорт российского топлива будет отвечать национальным интересам США.
Стенд госкорпорации Росатом
Глава МАГАТЭ осудил возможные санкции Запада против "Росатома"
19 февраля, 21:45
США ожидают, что запрет на импорт обогащенного урана из РФ будет введен в действие в 2024 году, писала в феврале газета Financial Times.
Возможность отказа от импорта обогащенного урана из России может сильно ударить по планам США создать свои перспективные реакторы, указывали американские эксперты. Они отмечали, что производители обогащенного урана не стремятся вкладывать средства в организацию обогащения до уровня HALEU (от high-assay low-enriched uranium, уран повышенного обогащения), пока им не гарантируют достаточные объемы заказов. В свою очередь, перспективные реакторы до сих пор расцениваются многими заказчиками как "бумажные"; соответственно, у заказчиков нет большого желания контрактовать объемы HALEU.
"Росатом" неоднократно подчеркивал, что в полной мере выполняет все обязательства перед зарубежными заказчиками.
Логотип государственной корпорации по атомной энергии Росатом - РИА Новости, 1920, 13.01.2024
Ситуация вокруг мировых цен на уран выгодна для "Росатома", считает эксперт
13 января, 03:43
 
ЭкономикаКосмос - РИА НаукаАтомэнергопромГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
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