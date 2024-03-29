https://ria.ru/20240329/universitet-1936605618.html

Россия и Белоруссия прорабатывают создание университета высоких технологий

Россия и Белоруссия прорабатывают создание университета высоких технологий - РИА Новости, 29.03.2024

Россия и Белоруссия прорабатывают создание университета высоких технологий

Минобрнауки России совместно с Белоруссией прорабатывает вопрос создания сетевого университета высоких технологий Союзного государства, заявил глава российского РИА Новости, 29.03.2024

2024-03-29T12:32

2024-03-29T12:32

2024-03-29T12:32

союзное государство

валерий фальков

белоруссия

россия

миа "россия сегодня"

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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Минобрнауки России совместно с Белоруссией прорабатывает вопрос создания сетевого университета высоких технологий Союзного государства, заявил глава российского министерства Валерий Фальков. "Уже сейчас мы видим, что перед нами стоит потребность в квалифицированных кадрах, способных работать над новыми задачами. Я в этой связи хотел бы отметить, что совместно с коллегами, Андреем Ивановичем (Иванцом, министром образования Белоруссии - ред.), мы прорабатываем вопрос создания сетевого университета высоких технологий Союзного государства", - сказал Фальков на экспертно-медийном форуме "Союзное государство. Научный прорыв" в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". Фальков также добавил, что в 2023 году было подписано более 600 соглашений о сотрудничестве между российскими и белорусскими вузами.

https://ria.ru/20240329/obrazovanie-1936590908.html

белоруссия

россия

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Алёна Пава

валерий фальков, белоруссия, россия, миа "россия сегодня"