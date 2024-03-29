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Россия и Белоруссия прорабатывают создание университета высоких технологий - РИА Новости, 29.03.2024
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12:32 29.03.2024
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Россия и Белоруссия прорабатывают создание университета высоких технологий
Россия и Белоруссия прорабатывают создание университета высоких технологий - РИА Новости, 29.03.2024
Россия и Белоруссия прорабатывают создание университета высоких технологий
Минобрнауки России совместно с Белоруссией прорабатывает вопрос создания сетевого университета высоких технологий Союзного государства, заявил глава российского РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T12:32
2024-03-29T12:32
союзное государство
валерий фальков
белоруссия
россия
миа "россия сегодня"
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Минобрнауки России совместно с Белоруссией прорабатывает вопрос создания сетевого университета высоких технологий Союзного государства, заявил глава российского министерства Валерий Фальков. "Уже сейчас мы видим, что перед нами стоит потребность в квалифицированных кадрах, способных работать над новыми задачами. Я в этой связи хотел бы отметить, что совместно с коллегами, Андреем Ивановичем (Иванцом, министром образования Белоруссии - ред.), мы прорабатываем вопрос создания сетевого университета высоких технологий Союзного государства", - сказал Фальков на экспертно-медийном форуме "Союзное государство. Научный прорыв" в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". Фальков также добавил, что в 2023 году было подписано более 600 соглашений о сотрудничестве между российскими и белорусскими вузами.
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валерий фальков, белоруссия, россия, миа "россия сегодня"
Союзное государство, Валерий Фальков, Белоруссия, Россия, МИА "Россия сегодня"

Россия и Белоруссия прорабатывают создание университета высоких технологий

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкМинистр науки и высшего образования Валерий Фальков на экспертно-медийном форуме "Союзное государство. Научный прорыв"
Министр науки и высшего образования Валерий Фальков на экспертно-медийном форуме Союзное государство. Научный прорыв - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Министр науки и высшего образования Валерий Фальков на экспертно-медийном форуме "Союзное государство. Научный прорыв"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Минобрнауки России совместно с Белоруссией прорабатывает вопрос создания сетевого университета высоких технологий Союзного государства, заявил глава российского министерства Валерий Фальков.
«
"Уже сейчас мы видим, что перед нами стоит потребность в квалифицированных кадрах, способных работать над новыми задачами. Я в этой связи хотел бы отметить, что совместно с коллегами, Андреем Ивановичем (Иванцом, министром образования Белоруссии - ред.), мы прорабатываем вопрос создания сетевого университета высоких технологий Союзного государства", - сказал Фальков на экспертно-медийном форуме "Союзное государство. Научный прорыв" в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
Фальков также добавил, что в 2023 году было подписано более 600 соглашений о сотрудничестве между российскими и белорусскими вузами.
Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
Минобрнауки разрабатывает план мероприятий НТР Союзного государства
11:55
 
Союзное государствоВалерий ФальковБелоруссияРоссияМИА "Россия сегодня"
 
 
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