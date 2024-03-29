Россия и Белоруссия прорабатывают создание университета высоких технологий
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкМинистр науки и высшего образования Валерий Фальков на экспертно-медийном форуме "Союзное государство. Научный прорыв"
Министр науки и высшего образования Валерий Фальков на экспертно-медийном форуме "Союзное государство. Научный прорыв"
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Минобрнауки России совместно с Белоруссией прорабатывает вопрос создания сетевого университета высоких технологий Союзного государства, заявил глава российского министерства Валерий Фальков.
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"Уже сейчас мы видим, что перед нами стоит потребность в квалифицированных кадрах, способных работать над новыми задачами. Я в этой связи хотел бы отметить, что совместно с коллегами, Андреем Ивановичем (Иванцом, министром образования Белоруссии - ред.), мы прорабатываем вопрос создания сетевого университета высоких технологий Союзного государства", - сказал Фальков на экспертно-медийном форуме "Союзное государство. Научный прорыв" в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
Фальков также добавил, что в 2023 году было подписано более 600 соглашений о сотрудничестве между российскими и белорусскими вузами.