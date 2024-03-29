Шеф Пентагона обсудил с украинским коллегой ситуацию на поле боя
Остин обсудил с Умеровым ситуацию на поле боя и потребности Киева в оружии
© AP Photo / Nariman El-MoftyФлаг США на площади Независимости в Киеве
© AP Photo / Nariman El-Mofty
Флаг США на площади Независимости в Киеве. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 29 мар – РИА Новости. Министр обороны США Ллойд Остин обсудил с украинским коллегой Рустемом Умеровым ситуацию на поле боя и потребности Киева в оружии и боеприпасах, сообщила пресс-служба Пентагона.
"Министр Остин и министр Умеров обсудили потребности Украины в дополнительной артиллерии, ПВО и других средствах", - сказано в пресс-релизе.
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Стороны вновь озвучили "экстренную необходимость" принятия конгрессом законопроекта об ассигновании бюджетных средств для возобновления американской помощи Украине, добавили в Пентагоне.
Россия ранее направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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