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Шеф Пентагона обсудил с украинским коллегой ситуацию на поле боя - РИА Новости, 29.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
21:26 29.03.2024
https://ria.ru/20240329/ukraine-1936752643.html
Шеф Пентагона обсудил с украинским коллегой ситуацию на поле боя
Шеф Пентагона обсудил с украинским коллегой ситуацию на поле боя - РИА Новости, 29.03.2024
Шеф Пентагона обсудил с украинским коллегой ситуацию на поле боя
Министр обороны США Ллойд Остин обсудил с украинским коллегой Рустемом Умеровым ситуацию на поле боя и потребности Киева в оружии и боеприпасах, сообщила... РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T21:26
2024-03-29T21:26
в мире
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ВАШИНГТОН, 29 мар – РИА Новости. Министр обороны США Ллойд Остин обсудил с украинским коллегой Рустемом Умеровым ситуацию на поле боя и потребности Киева в оружии и боеприпасах, сообщила пресс-служба Пентагона. "Министр Остин и министр Умеров обсудили потребности Украины в дополнительной артиллерии, ПВО и других средствах", - сказано в пресс-релизе. Стороны вновь озвучили "экстренную необходимость" принятия конгрессом законопроекта об ассигновании бюджетных средств для возобновления американской помощи Украине, добавили в Пентагоне. Россия ранее направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20240319/ukraina-1933958751.html
https://ria.ru/20240324/ukraina-1934978337.html
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в мире, украина, россия, сша, ллойд остин, сергей лавров, рустем умеров, нато, министерство обороны сша
В мире, Украина, Россия, США, Ллойд Остин, Сергей Лавров, Рустем Умеров, НАТО, Министерство обороны США, Специальная военная операция на Украине
Шеф Пентагона обсудил с украинским коллегой ситуацию на поле боя

Остин обсудил с Умеровым ситуацию на поле боя и потребности Киева в оружии

© AP Photo / Nariman El-MoftyФлаг США на площади Независимости в Киеве
Флаг США на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
© AP Photo / Nariman El-Mofty
Флаг США на площади Независимости в Киеве. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 29 мар – РИА Новости. Министр обороны США Ллойд Остин обсудил с украинским коллегой Рустемом Умеровым ситуацию на поле боя и потребности Киева в оружии и боеприпасах, сообщила пресс-служба Пентагона.
"Министр Остин и министр Умеров обсудили потребности Украины в дополнительной артиллерии, ПВО и других средствах", - сказано в пресс-релизе.
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Стороны вновь озвучили "экстренную необходимость" принятия конгрессом законопроекта об ассигновании бюджетных средств для возобновления американской помощи Украине, добавили в Пентагоне.
Россия ранее направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияСШАЛлойд ОстинСергей ЛавровРустем УмеровНАТОМинистерство обороны США
 
 
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