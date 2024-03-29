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"Скоро возьмут". В США забили тревогу из-за маневра России на Украине - РИА Новости, 29.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
20:40 29.03.2024 (обновлено: 21:38 29.03.2024)
https://ria.ru/20240329/ukraina-1936746454.html
"Скоро возьмут". В США забили тревогу из-за маневра России на Украине
"Скоро возьмут". В США забили тревогу из-за маневра России на Украине - РИА Новости, 29.03.2024
"Скоро возьмут". В США забили тревогу из-за маневра России на Украине
Украинские войска могут не удержать контроль над Часовым Яром из-за продвижения российской армии, предположил бывший помощник заместителя министра обороны США... РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T20:40
2024-03-29T21:38
специальная военная операция на украине
в мире
часов яр
россия
донецкая народная республика
денис пушилин
вооруженные силы украины
нато
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Украинские войска могут не удержать контроль над Часовым Яром из-за продвижения российской армии, предположил бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен в статье для Asia Times."Многие аналитики считают, что русские скоро возьмут Часов Яр, несмотря на то что он сильно обороняется", — отметил эксперт.По его словам, если ВСУ не смогут удержать город, то НАТО придется прорабатывать альтернативный план, включая возможность начать открытые переговоры с Россией.Брайен также утверждает, что в городе присутствует высший персонал альянса. Таким образом, считает он, это очень важный стратегический объект для Киева. Эксперт также предположил, что военный блок находится в отчаянии и сильно беспокоится, что ВС России могут продвинуться и поставить под угрозу всю украинскую оборону второго эшелона.Город Часов Яр находится в ДНР в 15 километрах к западу от Артемовска. Ранее британская газета Times опубликовала рассказ офицера спецназа ВСУ об ухудшении ситуации для киевского режима в этом населенном пункте с каждым днем. В свою очередь, глава ДНР Денис Пушилин заявил, что российские военные продвигаются в районе Часова Яра. По его оценке, это позволяет говорить о возможности начать в обозримой перспективе восстановительные работы в Артемовске.
https://ria.ru/20240329/ukraina-1936719450.html
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часов яр
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в мире, часов яр, россия, донецкая народная республика, денис пушилин, вооруженные силы украины, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Часов Яр, Россия, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины, НАТО
"Скоро возьмут". В США забили тревогу из-за маневра России на Украине

Экс-сотрудник Пентагона Брайен: Украина может потерять Часов Яр

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкАртиллеристы 3-го армейского корпуса группировки "Юг" ведут огонь из 152-миллиметровой гаубицы Д-20 по позициям ВСУ
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Артиллеристы 3-го армейского корпуса группировки "Юг" ведут огонь из 152-миллиметровой гаубицы Д-20 по позициям ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Украинские войска могут не удержать контроль над Часовым Яром из-за продвижения российской армии, предположил бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен в статье для Asia Times.
"Многие аналитики считают, что русские скоро возьмут Часов Яр, несмотря на то что он сильно обороняется", — отметил эксперт.
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По его словам, если ВСУ не смогут удержать город, то НАТО придется прорабатывать альтернативный план, включая возможность начать открытые переговоры с Россией.
Брайен также утверждает, что в городе присутствует высший персонал альянса. Таким образом, считает он, это очень важный стратегический объект для Киева. Эксперт также предположил, что военный блок находится в отчаянии и сильно беспокоится, что ВС России могут продвинуться и поставить под угрозу всю украинскую оборону второго эшелона.
Город Часов Яр находится в ДНР в 15 километрах к западу от Артемовска. Ранее британская газета Times опубликовала рассказ офицера спецназа ВСУ об ухудшении ситуации для киевского режима в этом населенном пункте с каждым днем. В свою очередь, глава ДНР Денис Пушилин заявил, что российские военные продвигаются в районе Часова Яра. По его оценке, это позволяет говорить о возможности начать в обозримой перспективе восстановительные работы в Артемовске.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЧасов ЯрРоссияДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
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