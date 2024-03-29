https://ria.ru/20240329/ukraina-1936746454.html

"Скоро возьмут". В США забили тревогу из-за маневра России на Украине

"Скоро возьмут". В США забили тревогу из-за маневра России на Украине - РИА Новости, 29.03.2024

"Скоро возьмут". В США забили тревогу из-за маневра России на Украине

Украинские войска могут не удержать контроль над Часовым Яром из-за продвижения российской армии, предположил бывший помощник заместителя министра обороны США... РИА Новости, 29.03.2024

2024-03-29T20:40

2024-03-29T20:40

2024-03-29T21:38

специальная военная операция на украине

в мире

часов яр

россия

донецкая народная республика

денис пушилин

вооруженные силы украины

нато

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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Украинские войска могут не удержать контроль над Часовым Яром из-за продвижения российской армии, предположил бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен в статье для Asia Times."Многие аналитики считают, что русские скоро возьмут Часов Яр, несмотря на то что он сильно обороняется", — отметил эксперт.По его словам, если ВСУ не смогут удержать город, то НАТО придется прорабатывать альтернативный план, включая возможность начать открытые переговоры с Россией.Брайен также утверждает, что в городе присутствует высший персонал альянса. Таким образом, считает он, это очень важный стратегический объект для Киева. Эксперт также предположил, что военный блок находится в отчаянии и сильно беспокоится, что ВС России могут продвинуться и поставить под угрозу всю украинскую оборону второго эшелона.Город Часов Яр находится в ДНР в 15 километрах к западу от Артемовска. Ранее британская газета Times опубликовала рассказ офицера спецназа ВСУ об ухудшении ситуации для киевского режима в этом населенном пункте с каждым днем. В свою очередь, глава ДНР Денис Пушилин заявил, что российские военные продвигаются в районе Часова Яра. По его оценке, это позволяет говорить о возможности начать в обозримой перспективе восстановительные работы в Артемовске.

https://ria.ru/20240329/ukraina-1936719450.html

https://ria.ru/20240329/ukraina-1936689676.html

часов яр

россия

донецкая народная республика

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в мире, часов яр, россия, донецкая народная республика, денис пушилин, вооруженные силы украины, нато