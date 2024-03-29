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Бельгия выделит Украине сто миллионов евро на обслуживание F-16 - РИА Новости, 29.03.2024
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19:19 29.03.2024 (обновлено: 22:34 29.03.2024)
https://ria.ru/20240329/ukraina-1936733005.html
Бельгия выделит Украине сто миллионов евро на обслуживание F-16
Бельгия выделит Украине сто миллионов евро на обслуживание F-16 - РИА Новости, 29.03.2024
Бельгия выделит Украине сто миллионов евро на обслуживание F-16
Бельгия выделит Украине 100 миллионов евро на обслуживание истребителей F-16, которые должны поставить Киеву западные страны, заявила министр обороны Людивин... РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T19:19
2024-03-29T22:34
в мире
бельгия
украина
киев
людивин дедондер
александр де кроо
владимир зеленский
министерство обороны сша
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БРЮССЕЛЬ, 29 мар - РИА Новости. Бельгия выделит Украине 100 миллионов евро на обслуживание истребителей F-16, которые должны поставить Киеву западные страны, заявила министр обороны Людивин Дедондер. "Совет министров одобрил в пятницу 25-й по счету пакет военной помощи Украине. 100 миллионов евро будут выделены на обслуживание F-16", - заявила министр, слова которой приводит издание Soir. Бельгия пока не определилась окончательно, сможет ли передать собственные самолеты украинским военным. Этот вопрос вызвал оживленные споры, так как критики такого решения опасаются снижения боеспособности бельгийских ВВС. В частности, по данным СМИ, в настоящее время Бельгия располагает лишь 24 исправными F-16, которые задействованы в патрулировании не только бельгийских границ, но и границ других стран НАТО. Ранее премьер Бельгии Александр де Кроо заявил в Брюсселе на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским, что вопрос поставок бельгийских F-16 Украине будет решать правительство Бельгии не ранее 2025 года. По словам главы минобороны Бельгии Людивин Дедондер, Бельгия может передать Киеву "несколько" F-16, но это произойдет после наступления 2025 года и будет зависеть от скорости поставок F-35 для бельгийских ВВС из США. Нидерланды и Дания первыми согласились предоставить Украине истребители F-16. Белый дом подтвердил, что Украина получит боевые самолеты от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков. В Пентагоне также отмечали, что Украина пока не располагает необходимой инфраструктурой для размещения у себя F-16. Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что США и их натовские сателлиты создают риски прямого вооруженного столкновения с РФ, это чревато катастрофическими последствиями. По его словам, факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере.
https://ria.ru/20240323/voyna-1935032681.html
https://ria.ru/20240326/front-1935757388.html
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в мире, бельгия, украина, киев, людивин дедондер, александр де кроо, владимир зеленский, министерство обороны сша, нато, f-35, f-16
В мире, Бельгия, Украина, Киев, Людивин Дедондер, Александр де Кроо, Владимир Зеленский, Министерство обороны США, НАТО, F-35, F-16
Бельгия выделит Украине сто миллионов евро на обслуживание F-16

Дедондер: Бельгия выделит Украине сто миллионов евро на обслуживание F-16

CC BY 2.0 / Florian Ennemoser / F-16 at Airpower 2022Истребитель F-16
Истребитель F-16 - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
CC BY 2.0 / Florian Ennemoser / F-16 at Airpower 2022
Истребитель F-16 . Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 29 мар - РИА Новости. Бельгия выделит Украине 100 миллионов евро на обслуживание истребителей F-16, которые должны поставить Киеву западные страны, заявила министр обороны Людивин Дедондер.
"Совет министров одобрил в пятницу 25-й по счету пакет военной помощи Украине. 100 миллионов евро будут выделены на обслуживание F-16", - заявила министр, слова которой приводит издание Soir.
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Бельгия пока не определилась окончательно, сможет ли передать собственные самолеты украинским военным. Этот вопрос вызвал оживленные споры, так как критики такого решения опасаются снижения боеспособности бельгийских ВВС. В частности, по данным СМИ, в настоящее время Бельгия располагает лишь 24 исправными F-16, которые задействованы в патрулировании не только бельгийских границ, но и границ других стран НАТО.
Ранее премьер Бельгии Александр де Кроо заявил в Брюсселе на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским, что вопрос поставок бельгийских F-16 Украине будет решать правительство Бельгии не ранее 2025 года. По словам главы минобороны Бельгии Людивин Дедондер, Бельгия может передать Киеву "несколько" F-16, но это произойдет после наступления 2025 года и будет зависеть от скорости поставок F-35 для бельгийских ВВС из США.
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Нидерланды и Дания первыми согласились предоставить Украине истребители F-16. Белый дом подтвердил, что Украина получит боевые самолеты от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков. В Пентагоне также отмечали, что Украина пока не располагает необходимой инфраструктурой для размещения у себя F-16.
Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что США и их натовские сателлиты создают риски прямого вооруженного столкновения с РФ, это чревато катастрофическими последствиями. По его словам, факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере.
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В миреБельгияУкраинаКиевЛюдивин ДедондерАлександр де КрооВладимир ЗеленскийМинистерство обороны СШАНАТОF-35F-16
 
 
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