Бельгия выделит Украине сто миллионов евро на обслуживание F-16
Дедондер: Бельгия выделит Украине сто миллионов евро на обслуживание F-16
Истребитель F-16 . Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 29 мар - РИА Новости. Бельгия выделит Украине 100 миллионов евро на обслуживание истребителей F-16, которые должны поставить Киеву западные страны, заявила министр обороны Людивин Дедондер.
"Совет министров одобрил в пятницу 25-й по счету пакет военной помощи Украине. 100 миллионов евро будут выделены на обслуживание F-16", - заявила министр, слова которой приводит издание Soir.
СВО на Украине стала войной с Западом
23 марта, 08:00
Бельгия пока не определилась окончательно, сможет ли передать собственные самолеты украинским военным. Этот вопрос вызвал оживленные споры, так как критики такого решения опасаются снижения боеспособности бельгийских ВВС. В частности, по данным СМИ, в настоящее время Бельгия располагает лишь 24 исправными F-16, которые задействованы в патрулировании не только бельгийских границ, но и границ других стран НАТО.
Ранее премьер Бельгии Александр де Кроо заявил в Брюсселе на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским, что вопрос поставок бельгийских F-16 Украине будет решать правительство Бельгии не ранее 2025 года. По словам главы минобороны Бельгии Людивин Дедондер, Бельгия может передать Киеву "несколько" F-16, но это произойдет после наступления 2025 года и будет зависеть от скорости поставок F-35 для бельгийских ВВС из США.
Россию вынудили открыть второй фронт
26 марта, 08:00
Нидерланды и Дания первыми согласились предоставить Украине истребители F-16. Белый дом подтвердил, что Украина получит боевые самолеты от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков. В Пентагоне также отмечали, что Украина пока не располагает необходимой инфраструктурой для размещения у себя F-16.
Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что США и их натовские сателлиты создают риски прямого вооруженного столкновения с РФ, это чревато катастрофическими последствиями. По его словам, факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере.