https://ria.ru/20240329/ukraina-1936728199.html
В девяти областях Украины объявили воздушную тревогу
В девяти областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 29.03.2024
В девяти областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в девяти областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T18:52
2024-03-29T18:52
2024-03-29T18:52
специальная военная операция на украине
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дмитрий песков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в девяти областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. В частности, тревога звучит в Винницкой, Черкасской, Полтавской, Сумской, Одесской, Николаевской, Кировоградской, Днепропетровской и Харьковской областях Украины. Кроме того заявляется о сигнале тревога на подконтрольных Киеву территориях ДНР, Херсонской и Запорожской области. Ранее в пятницу тревога уже была объявлена в ряде областей Украины, спустя некоторое время ее отменили. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240314/kapitulyatsiya-1932984047.html
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украина, россия, харьковская область, в мире, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Харьковская область, В мире, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В девяти областях Украины объявили воздушную тревогу
В Одесской и еще восьми областях Украины объявили воздушную тревогу