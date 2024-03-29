https://ria.ru/20240329/ukraina-1936724500.html

Французы останутся на Украине. В США сделали жуткое заявление о конфликте

Французы останутся на Украине. В США сделали жуткое заявление о конфликте - РИА Новости, 29.03.2024

Французы останутся на Украине. В США сделали жуткое заявление о конфликте

Если президент Франции Эммануэль Макрон решит отправить войска на Украину, то они оттуда уже не выберутся, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью... РИА Новости, 29.03.2024

2024-03-29T18:32

2024-03-29T18:32

2024-03-29T18:32

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Если президент Франции Эммануэль Макрон решит отправить войска на Украину, то они оттуда уже не выберутся, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью Youtube-каналу Judging Freedom."Макрон усвоит урок, который усвоил Наполеон: не вторгайся в Россию; не отправляй французские войска в Россию, потому что они оттуда уже не выберутся", — предупредил аналитик.Джонсон выразил сомнения, что Макрон решится на такой шаг в свете подготовки к летним Олимпийским играм в Париже. По словам эксперта, президент Франции не захочет ставить такое событие под угрозу.Кроме того, как напомнил аналитик, президент России Владимир Путин ясно дал понять, что французские войска будут уничтожены, как только они вступят в конфликт.В конце февраля Макрон заявил, что Париж сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсуса достичь пока не удалось.Позднее президент Франции, подвергшийся резкой критике за эти высказывания как со стороны союзников по НАТО, так и внутри страны, уточнил, что тщательно обдумал свои слова. Во время встречи с лидерами оппозиции в начале марта Макрон вновь заявил, что у Парижа "нет лимитов и красных линий" в вопросе помощи Киеву.Комментируя слова президента Франции об отправке войск на Украину, в Кремле заявили, что такое развитие событий неизбежно приведет к прямому военному столкновению России и НАТО.

https://ria.ru/20240329/ukraina-1936719450.html

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в мире, франция, россия, украина, эммануэль макрон, владимир путин, нато, центральное разведывательное управление (цру)