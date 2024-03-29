Орбан: Украину спасет превращение в буферную зону между Россией и НАТО
Орбан не видит угрозы нападения России на кого-либо из членов НАТО
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 29 мар — РИА Новости. Самый идеальный вариант для Украины — стать буферной зоной между Россией и НАТО, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в беседе с бывшим канцлером Австрии Вольфгангом Шюсселем, его слова приводит издание Mandiner.
"Премьер Венгрии отметил, что следует учитывать географическое положение Украины. Для них как непосредственных соседей России самым идеальным было бы стать буферной зоной и получить гарантии безопасности", — говорится в публикации.
По мнению политика, если этого не произойдет, то украинцы могут потерять свою страну, поскольку Москва никогда не согласится на членство бывшей советской республики в НАТО.
Он также отметил, что не видит угрозы нападения России на кого-либо из членов Североатлантического альянса.
В конце ноября прошлого года глава фракции партии Владимира Зеленского "Слуга народа" в Верховной раде и член комитета по нацбезопасности, обороне и разведке Давид Арахамия заявил, что военные действия на Украине могли завершиться еще весной 2022-го, но местные власти не согласились на нейтралитет страны. Помимо этого, после переговоров с российской стороной в Стамбуле бывший тогда премьером Великобритании Борис Джонсон призвал Киев ничего не подписывать с Москвой и "просто воевать".
Россия же не раз указывала, что готова к переговорам, но Украина на законодательном уровне ввела запрет на них. При этом, как подчеркивали в Кремле, предпосылок для перехода ситуации в мирное русло сейчас нет, а абсолютным приоритетом для Москвы является достижение целей спецоперации.