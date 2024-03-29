https://ria.ru/20240329/ukraina-1936715826.html

Орбан: Украину спасет превращение в буферную зону между Россией и НАТО

Орбан: Украину спасет превращение в буферную зону между Россией и НАТО - РИА Новости, 29.03.2024

Орбан: Украину спасет превращение в буферную зону между Россией и НАТО

Самый идеальный вариант для Украины — стать буферной зоной между Россией и НАТО, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в беседе с бывшим канцлером Австрии РИА Новости, 29.03.2024

2024-03-29T18:04

2024-03-29T18:04

2024-03-29T21:21

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БУДАПЕШТ, 29 мар — РИА Новости. Самый идеальный вариант для Украины — стать буферной зоной между Россией и НАТО, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в беседе с бывшим канцлером Австрии Вольфгангом Шюсселем, его слова приводит издание Mandiner."Премьер Венгрии отметил, что следует учитывать географическое положение Украины. Для них как непосредственных соседей России самым идеальным было бы стать буферной зоной и получить гарантии безопасности", — говорится в публикации.По мнению политика, если этого не произойдет, то украинцы могут потерять свою страну, поскольку Москва никогда не согласится на членство бывшей советской республики в НАТО.Он также отметил, что не видит угрозы нападения России на кого-либо из членов Североатлантического альянса.В феврале премьер Венгрии признал, что стратегия ЕС по Украине провалилась не только на поле боя, где "ситуация катастрофическая", но и в политике. Кроме того, Орбан считает, что ВСУ не смогут одержать верх над российскими войсками, сколько бы оружия и военной помощи ни передал Запад.Россия же не раз указывала, что готова к переговорам, но Украина на законодательном уровне ввела запрет на них. При этом, как подчеркивали в Кремле, предпосылок для перехода ситуации в мирное русло сейчас нет, а абсолютным приоритетом для Москвы является достижение целей спецоперации.

https://ria.ru/20240328/ukraina-1936332808.html

https://ria.ru/20240328/zelenskiy-1936453150.html

https://ria.ru/20240329/tribunal-1936496686.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, украина, в мире, венгрия, виктор орбан, евросоюз, нато, вооруженные силы украины, владимир зеленский, давид арахамия