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Орбан: Украину спасет превращение в буферную зону между Россией и НАТО - РИА Новости, 29.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
18:04 29.03.2024 (обновлено: 21:21 29.03.2024)
https://ria.ru/20240329/ukraina-1936715826.html
Орбан: Украину спасет превращение в буферную зону между Россией и НАТО
Орбан: Украину спасет превращение в буферную зону между Россией и НАТО - РИА Новости, 29.03.2024
Орбан: Украину спасет превращение в буферную зону между Россией и НАТО
Самый идеальный вариант для Украины — стать буферной зоной между Россией и НАТО, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в беседе с бывшим канцлером Австрии РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T18:04
2024-03-29T21:21
специальная военная операция на украине
россия
украина
в мире
венгрия
виктор орбан
евросоюз
нато
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БУДАПЕШТ, 29 мар — РИА Новости. Самый идеальный вариант для Украины — стать буферной зоной между Россией и НАТО, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в беседе с бывшим канцлером Австрии Вольфгангом Шюсселем, его слова приводит издание Mandiner."Премьер Венгрии отметил, что следует учитывать географическое положение Украины. Для них как непосредственных соседей России самым идеальным было бы стать буферной зоной и получить гарантии безопасности", — говорится в публикации.По мнению политика, если этого не произойдет, то украинцы могут потерять свою страну, поскольку Москва никогда не согласится на членство бывшей советской республики в НАТО.Он также отметил, что не видит угрозы нападения России на кого-либо из членов Североатлантического альянса.В феврале премьер Венгрии признал, что стратегия ЕС по Украине провалилась не только на поле боя, где "ситуация катастрофическая", но и в политике. Кроме того, Орбан считает, что ВСУ не смогут одержать верх над российскими войсками, сколько бы оружия и военной помощи ни передал Запад.Россия же не раз указывала, что готова к переговорам, но Украина на законодательном уровне ввела запрет на них. При этом, как подчеркивали в Кремле, предпосылок для перехода ситуации в мирное русло сейчас нет, а абсолютным приоритетом для Москвы является достижение целей спецоперации.
https://ria.ru/20240328/ukraina-1936332808.html
https://ria.ru/20240328/zelenskiy-1936453150.html
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россия, украина, в мире, венгрия, виктор орбан, евросоюз, нато, вооруженные силы украины, владимир зеленский, давид арахамия
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, В мире, Венгрия, Виктор Орбан, Евросоюз, НАТО, Вооруженные силы Украины, Владимир Зеленский, Давид Арахамия
Орбан: Украину спасет превращение в буферную зону между Россией и НАТО

Орбан не видит угрозы нападения России на кого-либо из членов НАТО

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
© Sputnik / Виктор Толочко
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 29 мар — РИА Новости. Самый идеальный вариант для Украины — стать буферной зоной между Россией и НАТО, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в беседе с бывшим канцлером Австрии Вольфгангом Шюсселем, его слова приводит издание Mandiner.
"Премьер Венгрии отметил, что следует учитывать географическое положение Украины. Для них как непосредственных соседей России самым идеальным было бы стать буферной зоной и получить гарантии безопасности", — говорится в публикации.
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По мнению политика, если этого не произойдет, то украинцы могут потерять свою страну, поскольку Москва никогда не согласится на членство бывшей советской республики в НАТО.
Он также отметил, что не видит угрозы нападения России на кого-либо из членов Североатлантического альянса.
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В феврале премьер Венгрии признал, что стратегия ЕС по Украине провалилась не только на поле боя, где "ситуация катастрофическая", но и в политике. Кроме того, Орбан считает, что ВСУ не смогут одержать верх над российскими войсками, сколько бы оружия и военной помощи ни передал Запад.

В конце ноября прошлого года глава фракции партии Владимира Зеленского "Слуга народа" в Верховной раде и член комитета по нацбезопасности, обороне и разведке Давид Арахамия заявил, что военные действия на Украине могли завершиться еще весной 2022-го, но местные власти не согласились на нейтралитет страны. Помимо этого, после переговоров с российской стороной в Стамбуле бывший тогда премьером Великобритании Борис Джонсон призвал Киев ничего не подписывать с Москвой и "просто воевать".

Россия же не раз указывала, что готова к переговорам, но Украина на законодательном уровне ввела запрет на них. При этом, как подчеркивали в Кремле, предпосылок для перехода ситуации в мирное русло сейчас нет, а абсолютным приоритетом для Москвы является достижение целей спецоперации.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаВ миреВенгрияВиктор ОрбанЕвросоюзНАТОВооруженные силы УкраиныВладимир ЗеленскийДавид Арахамия
 
 
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